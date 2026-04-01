Scăpăm de bombardier? Mesajul postat de Lewandowski sugerează retragerea de la națională. Înfruntăm Polonia fără el în Liga Națiunilor
Robert Lewandowski, un număr 9 intrat în legenda Poloniei Foto: Imago
Campionatul Mondial

Scăpăm de bombardier? Mesajul postat de Lewandowski sugerează retragerea de la națională. Înfruntăm Polonia fără el în Liga Națiunilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 20:48
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 20:48
  • Robert Lewandowski a ratat calificarea la Mondial. Cel mai mare jucător al istoriei Poloniei ar putea părăsi naționala țării sale. 
  • Ar însemna că selecționata alb-roșie ar veni fără legendarul vârf în toamnă, la București, pentru duelul din Liga Națiunilor B. 

Robert Lewandowski este unul dintre cei mai buni atacanți ai fotbalului. Ai tuturor timpurilor, nu doar în ultimii 20 de ani, de când joacă el.

La 37 de ani, încă înscrie pentru Barcelona, după ce a încântat în tricoul lui Bayern și al Borussiei Dortmund.

Și la naționala Poloniei a fost la fel de impresionant. Are cele mai importante recorduri individuale.

127 de goluri
a influențat Lewandowski pentru Polonia (89 de reușite, 38 de pase decisive) în 165 de selecții

Lewandowski, liderul afectat de ratarea calificării

Căpitanul roș-albilor a înscris și în semifinalele barajului CM 2026, la 2-1 în fața Albaniei, acasă, dar nu a mai putut în finala play-off-ului.

Polonia a pierdut, 2-3 în deplasarea cu Suedia, și a ratat posibilitatea de a juca la al treilea Campionat Mondial consecutiv.

Meciul cu Suedia, ultimul al lui Lewa la naționala Poloniei? Foto: Imago Meciul cu Suedia, ultimul al lui Lewa la naționala Poloniei? Foto: Imago
Meciul cu Suedia, ultimul al lui Lewa la naționala Poloniei? Foto: Imago

Când arbitrul Slavko Vincic a fluierat sfârșitul meciului, Lewa era afectat, fără reacție.

Și-a scos masca de protecție, a pus mâna la inimă și le-a făcut semn cu mâna compatrioților din tribune. Ca un semn de adio. Apoi, și-a dat jos banderola.

Lewandowski: „Vremea despărțirii”

La zona mixtă, a fost întrebat: „Ce urmează?”. Toți fanii polonezi voiau să afle acest răspuns.

„Nu știu, trebuie să mă gândesc înainte la câteva lucruri, să reflectez. Nu pot face acum nicio declarație.

Mă întorc la club, mai am niște meciuri de jucat în acest sezon”, a afirmat el.

Astăzi, am câteva semne de întrebare care mă sâcâie. Mai mult decât orice, e nevoie să găsesc răspunsuri pentru mine. Robert Lewandowski, căpitanul Poloniei

Ulterior însă, a lansat un mesaj sugestiv pe social media.

Nu doar fotografia cu el salutând suporterii la finalul partidei.

Fundalul sonor ales pe InstaStory spune mult: „Time to Say Goodbye”, melodia transformată în hit de Sarah Brightman și Andrea Bocelli. „Vremea despărțirii”.

Nu ne mai duelăm cu Lewandowski în Liga Națiunilor?

Dacă aceasta a fost ultima sa apariție la națională și părăsește selecționata Poloniei, „tricolorii” nu-l vor mai înfrunta pe Lewandowski la toamnă în Liga Națiunilor B.

  • 2 octombrie, Varșovia, Polonia - România. 
  • 14 noiembrie, București, România - Polonia. 
Lewandowski, dezamăgit la al 165-lea meci pentru Polonia. Foto: Imago Lewandowski, dezamăgit la al 165-lea meci pentru Polonia. Foto: Imago
Lewandowski, dezamăgit la al 165-lea meci pentru Polonia. Foto: Imago

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
polonia Echipa Nationala Campionatul Mondial robert lewandowski liga natiunilor
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share