Scăpăm de bombardier? Mesajul postat de Lewandowski sugerează retragerea de la națională. Înfruntăm Polonia fără el în Liga Națiunilor

Robert Lewandowski a ratat calificarea la Mondial. Cel mai mare jucător al istoriei Poloniei ar putea părăsi naționala țării sale.

Ar însemna că selecționata alb-roșie ar veni fără legendarul vârf în toamnă, la București, pentru duelul din Liga Națiunilor B.

Robert Lewandowski este unul dintre cei mai buni atacanți ai fotbalului. Ai tuturor timpurilor, nu doar în ultimii 20 de ani, de când joacă el.

La 37 de ani, încă înscrie pentru Barcelona, după ce a încântat în tricoul lui Bayern și al Borussiei Dortmund.

Și la naționala Poloniei a fost la fel de impresionant. Are cele mai importante recorduri individuale.

127 de goluri a influențat Lewandowski pentru Polonia (89 de reușite, 38 de pase decisive) în 165 de selecții

Lewandowski, liderul afectat de ratarea calificării

Căpitanul roș-albilor a înscris și în semifinalele barajului CM 2026, la 2-1 în fața Albaniei, acasă, dar nu a mai putut în finala play-off-ului.

Polonia a pierdut, 2-3 în deplasarea cu Suedia, și a ratat posibilitatea de a juca la al treilea Campionat Mondial consecutiv.

Meciul cu Suedia, ultimul al lui Lewa la naționala Poloniei? Foto: Imago

Când arbitrul Slavko Vincic a fluierat sfârșitul meciului, Lewa era afectat, fără reacție.

Și-a scos masca de protecție, a pus mâna la inimă și le-a făcut semn cu mâna compatrioților din tribune. Ca un semn de adio. Apoi, și-a dat jos banderola.

— TVP SPORT (@sport_tvppl) April 1, 2026

Lewandowski: „Vremea despărțirii”

La zona mixtă, a fost întrebat: „Ce urmează?”. Toți fanii polonezi voiau să afle acest răspuns.

„Nu știu, trebuie să mă gândesc înainte la câteva lucruri, să reflectez. Nu pot face acum nicio declarație.

Mă întorc la club, mai am niște meciuri de jucat în acest sezon”, a afirmat el.

Astăzi, am câteva semne de întrebare care mă sâcâie. Mai mult decât orice, e nevoie să găsesc răspunsuri pentru mine. Robert Lewandowski, căpitanul Poloniei

Ulterior însă, a lansat un mesaj sugestiv pe social media.

Nu doar fotografia cu el salutând suporterii la finalul partidei.

Fundalul sonor ales pe InstaStory spune mult: „Time to Say Goodbye”, melodia transformată în hit de Sarah Brightman și Andrea Bocelli. „Vremea despărțirii”.

Nu ne mai duelăm cu Lewandowski în Liga Națiunilor?

Dacă aceasta a fost ultima sa apariție la națională și părăsește selecționata Poloniei, „tricolorii” nu-l vor mai înfrunta pe Lewandowski la toamnă în Liga Națiunilor B.

2 octombrie, Varșovia, Polonia - România.

14 noiembrie, București, România - Polonia.

Lewandowski, dezamăgit la al 165-lea meci pentru Polonia. Foto: Imago

