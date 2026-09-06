„L-ați văzut cum făcea?” Dinamovistul ironizat după Derby de România: „Parcă era Lovin cu bricheta, așa fugea după Kovacs!”

Dinamo - FCSB 2-1. Robert Niță (49 de ani), fostul atacant al Rapidului, l-a ironizat pe Danny Armstrong (28 de ani), mijlocașul lui Dinamo, pentru modul în care a reacționat la faza care a dus la eliminarea lui Andre Duarte (28 de ani).

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Fundașul de la FCSB a văzut cartonașul roșu repede în Derby de România, după ce l-a pălmuit pe Mărginean. Aflat în apropiere de cei doi, scoțianul „câinilor” a fugit imediat către Istvan Kovacs arătându-i ce a pățit colegul său și cerând ca rivalul să fie sancționat.

Dinamovistul ironizat după Derby de România: „Parcă era Lovin cu bricheta, așa fugea după Kovacs!”

Niță l-a ironizat pe dinamovist pentru reacția sa, comparând-o cu cea din 2008 pe care a avut-o Florin Lovin într-un Rapid - Steaua încheiat prematur după ce arbitrul Alexandru Deaconu fusese lovit cu o brichetă.

Atunci, mijlocașul „roș-albaștrilor” a pus presiune pe „central” să oprească partida, lucru care s-a și întâmplat.

„Eu cred că s-a dat ușor cartonaș roșu lui Duarte, trebuie să te controlezi. Îl împinge jucătorul de la Dinamo în zona abdomenului. El nu știu dacă vrea să-l împingă în piept, în gât, dar e cert că îl atinge. Am văzut că și-a prezentat scuzele în fața galeriei. E un derby, nu poți să te expui, chiar dacă jocul e întrerupt și arbitrul e la monitorul VAR.

L-ați văzut pe Armstrong cum fugea după arbitru să-i spună «I-a dat o palmă, i-a dat o palmă!»? Gesticula de parcă l-am văzut pe Lovin pe Giulești, când au dat băieții ăia cu bricheta și fugea după Deaconu. Așa făcea acum Armstrong, dar, până la urmă, sunt lucruri care fac parte din joc. Dinamo le-a speculat. Sunt profesioniști și fac orice ca echipa lor să câștigă. Revenind strict la eliminare, mi se pare ușor acordată”, a spus Robert Niță la Voyo.

FOTO. Andre Duarte, eliminat în Dinamo - FCSB

În minutul 23 al meciului de pe „Arcul de Triumf”, Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă pentru Dinamo din marginea careului, după un fault al lui Korenica asupra lui Cîrjan.

„Centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR, în vederea unui posibil penalty pentru „câini”.

În tot acest timp, Mărginean și Andre Duarte au avut un schimb de replici la marginea careului.

Ulterior, Kovacs a făcut semn că nu este penalty pentru Dinamo, dictând lovitură liberă pentru FCSB pentru un fault în atac.

Arbitrul din Carei i-a anulat cartonașul galben lui Korenica, moment în care Danny Armstrong îi făcea semn că Mărginean a fost lovit peste față de Duarte.

Istvan Kovacs nu a dat drumul la joc și a fost din nou chemat la VAR pentru a vedea ce s-a întâmplat între Duarte și Mărginean.

Pe reluări s-a văzut cum stoperul celor de la FCSB l-a lovit peste față pe adversarul său, iar Kovacs nu a stat pe gânduri.

După ce a revăzut faza, „centralul” din Carei i-a arătat cartonașul galben lui Mărginean și l-a eliminat pe Duarte!

La cinci minute după roșul încasat de jucătorul de la FCSB, Dinamo a reușit să deschidă scorul prin Martin Pascual.

Marius Avram: „O greșeală a celor din camera VAR”

Marius Avram consideră că lovitura lui Duarte nu a fost suficient de puternică pentru a fi necesară acordarea unui cartonaș roșu. Fostul arbitru a făcut declarația într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, la pauza meciului.

E o greșeală a celor din camera VAR că l-au chemat. Este la limita, portocaliu, dar nu e de eliminare. Are nevoie de puțin mai mult pentru a se încadra la violență. Marius Avram, fost arbitru FIFA

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

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