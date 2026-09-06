„L-ați văzut cum făcea?” Dinamovistul ironizat după Derby de România: „Parcă era Lovin cu bricheta, așa fugea după Kovacs!” +51 foto
Superliga

„L-ați văzut cum făcea?” Dinamovistul ironizat după Derby de România: „Parcă era Lovin cu bricheta, așa fugea după Kovacs!”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 13:10
  • Dinamo - FCSB 2-1. Robert Niță (49 de ani), fostul atacant al Rapidului, l-a ironizat pe Danny Armstrong (28 de ani), mijlocașul lui Dinamo, pentru modul în care a reacționat la faza care a dus la eliminarea lui Andre Duarte (28 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fundașul de la FCSB a văzut cartonașul roșu repede în Derby de România, după ce l-a pălmuit pe Mărginean. Aflat în apropiere de cei doi, scoțianul „câinilor” a fugit imediat către Istvan Kovacs arătându-i ce a pățit colegul său și cerând ca rivalul să fie sancționat.

Stoian, ratare monumentală cu Dinamo FOTO. Atacantul putea egala pentru FCSB la doar câteva secunde de la intrarea pe teren
Citește și
Stoian, ratare monumentală cu Dinamo FOTO. Atacantul putea egala pentru FCSB la doar câteva secunde de la intrarea pe teren
Citește mai mult
Stoian, ratare monumentală cu Dinamo FOTO. Atacantul putea egala pentru FCSB la doar câteva secunde de la intrarea pe teren

Dinamovistul ironizat după Derby de România: „Parcă era Lovin cu bricheta, așa fugea după Kovacs!”

Niță l-a ironizat pe dinamovist pentru reacția sa, comparând-o cu cea din 2008 pe care a avut-o Florin Lovin într-un Rapid - Steaua încheiat prematur după ce arbitrul Alexandru Deaconu fusese lovit cu o brichetă.

Atunci, mijlocașul „roș-albaștrilor” a pus presiune pe „central” să oprească partida, lucru care s-a și întâmplat.

„Eu cred că s-a dat ușor cartonaș roșu lui Duarte, trebuie să te controlezi. Îl împinge jucătorul de la Dinamo în zona abdomenului. El nu știu dacă vrea să-l împingă în piept, în gât, dar e cert că îl atinge. Am văzut că și-a prezentat scuzele în fața galeriei. E un derby, nu poți să te expui, chiar dacă jocul e întrerupt și arbitrul e la monitorul VAR.

L-ați văzut pe Armstrong cum fugea după arbitru să-i spună «I-a dat o palmă, i-a dat o palmă!»? Gesticula de parcă l-am văzut pe Lovin pe Giulești, când au dat băieții ăia cu bricheta și fugea după Deaconu. Așa făcea acum Armstrong, dar, până la urmă, sunt lucruri care fac parte din joc. Dinamo le-a speculat. Sunt profesioniști și fac orice ca echipa lor să câștigă. Revenind strict la eliminare, mi se pare ușor acordată”, a spus Robert Niță la Voyo.

FOTO. Andre Duarte, eliminat în Dinamo - FCSB

În minutul 23 al meciului de pe „Arcul de Triumf”, Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă pentru Dinamo din marginea careului, după un fault al lui Korenica asupra lui Cîrjan.

„Centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR, în vederea unui posibil penalty pentru „câini”.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+51 Foto
labels.photo-gallery

În tot acest timp, Mărginean și Andre Duarte au avut un schimb de replici la marginea careului.

Ulterior, Kovacs a făcut semn că nu este penalty pentru Dinamo, dictând lovitură liberă pentru FCSB pentru un fault în atac.

Arbitrul din Carei i-a anulat cartonașul galben lui Korenica, moment în care Danny Armstrong îi făcea semn că Mărginean a fost lovit peste față de Duarte.

Istvan Kovacs nu a dat drumul la joc și a fost din nou chemat la VAR pentru a vedea ce s-a întâmplat între Duarte și Mărginean.

Pe reluări s-a văzut cum stoperul celor de la FCSB l-a lovit peste față pe adversarul său, iar Kovacs nu a stat pe gânduri.

După ce a revăzut faza, „centralul” din Carei i-a arătat cartonașul galben lui Mărginean și l-a eliminat pe Duarte!

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
+10 Foto
labels.photo-gallery

La cinci minute după roșul încasat de jucătorul de la FCSB, Dinamo a reușit să deschidă scorul prin Martin Pascual.

Marius Avram: „O greșeală a celor din camera VAR”

Marius Avram consideră că lovitura lui Duarte nu a fost suficient de puternică pentru a fi necesară acordarea unui cartonaș roșu. Fostul arbitru a făcut declarația într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, la pauza meciului.

E o greșeală a celor din camera VAR că l-au chemat. Este la limita, portocaliu, dar nu e de eliminare. Are nevoie de puțin mai mult pentru a se încadra la violență. Marius Avram, fost arbitru FIFA

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

Citește și

Duarte a lăsat-o pe FCSB în 10 FOTO. Kovacs a văzut pe monitorul VAR ce a făcut fundașul și l-a eliminat în minutul 31 al derby-ului cu Dinamo
Superliga
21:30
Duarte a lăsat-o pe FCSB în 10 FOTO. Kovacs a văzut pe monitorul VAR ce a făcut fundașul și l-a eliminat în minutul 31 al derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Duarte a lăsat-o pe FCSB în 10 FOTO. Kovacs a văzut pe monitorul VAR ce a făcut fundașul și l-a eliminat în minutul 31 al derby-ului cu Dinamo
Continuă coșmarul pentru Drăgușin FOTO. Fundașul român a dat o pasă de gol  în meciul cu Torino, dar Fiorentina a pierdut și e ultima în Serie A
Stranieri
18:47
Continuă coșmarul pentru Drăgușin FOTO. Fundașul român a dat o pasă de gol în meciul cu Torino, dar Fiorentina a pierdut și e ultima în Serie A
Citește mai mult
Continuă coșmarul pentru Drăgușin FOTO. Fundașul român a dat o pasă de gol  în meciul cu Torino, dar Fiorentina a pierdut și e ultima în Serie A

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
dinamo fcsb derby de romania robert nita andre duarte danny armstrong
Știrile zilei din sport
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
Superliga
06.09
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
Citește mai mult
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
Superliga
06.09
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
Citește mai mult
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
Superliga
06.09
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
Citește mai mult
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO:  Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Tenis
06.09
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO: Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Citește mai mult
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO:  Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:25
„Nu mi-a plăcut Rapidul” Probleme remarcate la meciul cu Oțelul: „Să nu fie un nou caz Koljic”
„Nu mi-a plăcut Rapidul”  Probleme remarcate la meciul cu Oțelul: „Să nu fie un nou caz Koljic”
13:10
Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!
Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!
12:32
„Tentativă de omor” VIDEO: Fiul lui Van Bommel, pus la zid după un fault dur: „Exact ca tatăl său”
„Tentativă de omor”  VIDEO:  Fiul lui Van Bommel, pus la zid după un fault dur: „Exact ca tatăl său”
12:12
Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”
Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
06.09
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Superliga
06.09
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Citește mai mult
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
06.09
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă
B365
06.09
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă
Citește mai mult
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă

Echipe/Competiții

fcsb 114 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 37 rapid 27 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share