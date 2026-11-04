Cămătaru și-a ales favoritul Pe cine preferă dintre cei trei atacanți ai Craiovei: „Și-a făcut datoria de multe ori”
Rodion Cămătaru FOTO: SportPictures
Superliga

Cămătaru și-a ales favoritul Pe cine preferă dintre cei trei atacanți ai Craiovei: „Și-a făcut datoria de multe ori”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 17:06
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 17:06
  • Rodion Cămătaru (68 de ani), fostul mare atacant al Universității Craiova, a analizat evoluțiile lui Simon Elisor (27 de ani), Steven Nsimba (30 de ani) și Assad Al-Hamlawi (26 de ani).
  • Fostul internațional român a dezvăluit pe cine preferă dintre cei trei atacanți ai echipei pregătite de Filipe Coelho.
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Echipa din Bănie are cel mai bun atac din campionat, cu 34 de goluri marcate.

Simon Elisor este golgheterul Superligii, cu 9 reușite, în timp ce Assad Al-Hamlawi a înscris de 7 ori. Cei doi, alături de Steven Nsimba, au marcat împreună 20.

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Rodion Cămătaru îl preferă pe Steven Nsimba: „A fost un jucător util”

Cămătaru a vorbit despre calitățile celor trei atacanți, subliniind că fiecare poate contribui în mod diferit la jocul Universității Craiova.

„Au cel puțin doi foarte buni. Palestinianul (Assad) este un jucător mai tehnic. Contează mult, mai ales în meciurile de acasă.

Apoi e Nsimba, un atacant mai puternic, mai atletic, care și-a făcut de multe ori datoria. El marchează. La atacanți, întotdeauna asta contează, să marcheze, pentru a rămâne în echipă. (n.r. - Elisor) E ca și ceilalți doi. E util. Intră și marchează”, a spus Cămătaru, conform fanatik.ro.

Mie îmi place Nsimba. Și-a făcut datoria de multe ori acolo, în ofensivă. A marcat, doar că au fost momente în care nu a jucat și a perceput lumea că poate antrenorul are ceva cu el. A fost un jucător util și anul trecut și acum. (….) Craiova are 3 atacanți foarte buni. Depinde și de inspirația antrenorului Rodion Cămătaru, fost internaţional român

Statisticile celor trei atacanți ai Universității Craiova în toate competițiile, în sezonul 2026-2027

  • Simon Elisor: 11 goluri
  • Assad Al-Hamlawi: 11 goluri
  • Steven Nsimba: 8 goluri

Cămătaru, despre Mirel Rădoi: „Are și el meritele lui”. Ce spune despre Coelho

Fostul mare atacant consideră că actualul lot al Universității Craiova este rezultatul muncii depuse de Mirel Rădoi, fostul antrenor al oltenilor.

„E lotul făcut de Rădoi. Cert este că a fost inspirat. A văzut foarte bine ce îi trebuie Universității. Deja au câștigat un campionat, o Cupă.

(n.r. - Filipe Coelho) E un antrenor care a preluat o echipă deja făcută aici. Normal că acum nu putem să-i luăm din merite. Are și el meritele lui, dar vreau să spun că U Craiova o echipă cu care mulți antrenori ar fi câștigat trofee”.

Rodion Cămătaru o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu

Întrebat dacă U Craiova are șanse la câștigarea unui nou titlu, Cămătaru a răspuns:

„Eu așa cred. Numai să aibă loc o surpriză, dar în rest, spun că Universitatea păstrează prima șansă la campionat”.

Universitatea Craiova o va întâlni joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, pe Egnatia, în etapa a treia din Conference League.

Va fi un meci destul de dificil. Văd că Egnatia e pe primul loc în campionatul Albaniei. Eu cred însă că vom învinge. Avem prima șansă, așa zic Rodion Cămătaru, fost internaţional român

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