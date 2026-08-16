Barcelona a dat lovitura verii Rodri merge pe Camp Nou! Manchester City a acceptat a cincea ofertă a catalanilor

FC Barcelona a ajuns la un acord cu Manchester City pentru transferul lui Rodri (30 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dorit cu insistență și de Real Madrid, campionul mondial alături de Spania s-a înțeles în cele din urmă cu gruparea catalană, după 10 zile de negocieri.

Barcelona ar fi ajuns la un acord cu Manchester City pentru transferul lui Rodri

În ultimele zile, clubul catalan a făcut nu mai puțin de patru oferte oficiale către Manchester City pentru transferul lui Rodri, toate refuzate!

Prima a fost de 45 de milioane de euro, plus bonusuri, respinsă categoric de „cetățeni”, aceștia dorind să obțină suma totală de 90 de milioane de euro, scrie marca.com.

Ofertele au crescut treptat, iar duminică s-a ajuns în cele din urmă la un acord: Barcelona va plăti 75 de milioane de euro pentru mutarea mijlocașului spaniol.

Rodri mai avea contract timp de un sezon în Anglia, acolo unde a petrecut ultimii 7 ani. Acesta se va alătura acum campioanei Spaniei.

Informația privind transferul acestuia la Barca a fost confirmată și de celebrul juurnalist Fabrizio Romano. Italianul a transmis că Rodri va efectua vizita medicală în următoarele zile și apoi va semna contractul cu gruparea de pe Camp Nou.

În perioada petrecută la Manchester City, Rodri a devenit un om de bază al echipei, în special în sezoanele petrecute de Pep Guardiola pe banca tehnică.

Cifrele lui Rodri la echipele de club:

Manchester City : 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive

: 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive Villarreal : 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive

: 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive Atletico Madrid: 47 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

55 de milioane de euro este cota de piață a lui Rodri, conform Transfermarkt. În iulie 2024 era evaluat la 130 de milioane de euro

Rodri a adunat 70 de meciuri și patru goluri pentru naționala Spaniei, alături de care a câștigat Nations League în 2023, Euro 2024 și Campionatul Mondial din 2026. De asemenea, Rodri a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur în 2024.

Pentru Barcelona este al treilea transfer al verii, după Karim Adeyemi și Anthony Gordon.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport