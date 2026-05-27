Barcelona s-a înțeles cu jucătorul! Primul supertransfer al verii e pe cale să se întâmple. Suma uriașă oferită de catalani

Barcelona a ajuns la un acord cu jucătorul englez Anthony Gordon (25 de ani), care în prezent joacă pentru Newcastle United, iar cele două cluburi negociază o sumă de transfer, anunță presa din Spania

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul catalan a făcut deja o ofertă pentru aripa stânga. Zilele trecute, Deco a mers în Anglia pentru a discuta despre transferul lui Gordon.

Barcelona s-a înțeles cu Anthony Gordon

Marca scrie că președintele catalan Joan Laporta, Hansi Flick și Deco sunt convinși că englezul are un potențial imens, oficialii Barcelonei considerând că Gordon poate să preia rolul jucat de Marcus Rashford în acest sezon.

Potrivit The Athletic, catalanii au oferit o sumă fixă de 80 de milioane de euro, plus bonusuri, iar negocierile dintre cele două cluburi continuă.

Gordon a primit oferte și de la alte cluburi mari din Premier League și de la Bayern Munchen, dar a acordat prioritate Barcelonei.

Totodată, Barcelona nu a decis încă dacă va exercita opțiunea de cumpărare definitivă a lui Marcus Rashford de la Manchester United, care părea hotărât să rămână la club și după încheierea perioadei de împrumut.

Conform sursei citate mai sus, clubul catalan este convins că transferul lui Gordon, deși implică o sumă mai mare, ar putea avea un impact financiar similar cu cel al lui Rashford, datorită cerințelor salariale mai mici ale jucătorului în vârstă de 25 de ani.

Barcelona deține o opțiune în valoare de 30 de milioane de euro, care expiră pe 15 iunie, pentru a-l transfera definitiv pe Rashford.

Gordon a disputat 46 de meciuri în toate competițiile în sezonul 2025/26, fiind titular în 36 dintre acestea, în ciuda problemelor la șold cu care s-a confruntat la începutul sezonului.

Englezul a marcat 17 goluri, dintre care 10 în 12 meciuri din Liga Campionilor, și a oferit cinci pase decisive.

De asemenea, Gordon a fost inclus în lotul de 26 de jucători al lui Tuchel pentru CM 2026.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport