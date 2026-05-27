Barcelona s-a înțeles cu jucătorul! Primul supertransfer al verii e pe cale să se întâmple. Suma uriașă oferită de catalani
Anthony Gordon FOTO Imago
Campionate

Barcelona s-a înțeles cu jucătorul! Primul supertransfer al verii e pe cale să se întâmple. Suma uriașă oferită de catalani

alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 19:38
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 19:39
  • Barcelona a ajuns la un acord cu jucătorul englez Anthony Gordon (25 de ani), care în prezent joacă pentru Newcastle United, iar cele două cluburi negociază o sumă de transfer, anunță presa din Spania
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul catalan a făcut deja o ofertă pentru aripa stânga. Zilele trecute, Deco a mers în Anglia pentru a discuta despre transferul lui Gordon.

Neymar, cu elicopterul la convocare VIDEO Are o flotă de 50 de milioane de euro: deplasare spectaculoasă în cantonamentul Braziliei
Citește și
Neymar, cu elicopterul la convocare VIDEO Are o flotă de 50 de milioane de euro: deplasare spectaculoasă în cantonamentul Braziliei
Citește mai mult
Neymar, cu elicopterul la convocare VIDEO Are o flotă de 50 de milioane de euro: deplasare spectaculoasă în cantonamentul Braziliei

Barcelona s-a înțeles cu Anthony Gordon

Marca scrie că președintele catalan Joan Laporta, Hansi Flick și Deco sunt convinși că englezul are un potențial imens, oficialii Barcelonei considerând că Gordon poate să preia rolul jucat de Marcus Rashford în acest sezon.

Potrivit The Athletic, catalanii au oferit o sumă fixă de 80 de milioane de euro, plus bonusuri, iar negocierile dintre cele două cluburi continuă.

Gordon a primit oferte și de la alte cluburi mari din Premier League și de la Bayern Munchen, dar a acordat prioritate Barcelonei.

Totodată, Barcelona nu a decis încă dacă va exercita opțiunea de cumpărare definitivă a lui Marcus Rashford de la Manchester United, care părea hotărât să rămână la club și după încheierea perioadei de împrumut.

Conform sursei citate mai sus, clubul catalan este convins că transferul lui Gordon, deși implică o sumă mai mare, ar putea avea un impact financiar similar cu cel al lui Rashford, datorită cerințelor salariale mai mici ale jucătorului în vârstă de 25 de ani.

Barcelona deține o opțiune în valoare de 30 de milioane de euro, care expiră pe 15 iunie, pentru a-l transfera definitiv pe Rashford.

Gordon a disputat 46 de meciuri în toate competițiile în sezonul 2025/26, fiind titular în 36 dintre acestea, în ciuda problemelor la șold cu care s-a confruntat la începutul sezonului.

Englezul a marcat 17 goluri, dintre care 10 în 12 meciuri din Liga Campionilor, și a oferit cinci pase decisive.

De asemenea, Gordon a fost inclus în lotul de 26 de jucători al lui Tuchel pentru CM 2026.

Citește și

„Îi urez drum bun și Xanax” Iuliu Mureșan, reacție brutală după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR
Superliga
18:12
„Îi urez drum bun și Xanax” Iuliu Mureșan, reacție brutală după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR
Citește mai mult
„Îi urez drum bun și Xanax” Iuliu Mureșan, reacție brutală după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR
„E diabolic” Pochettino, criticat pentru modul cum a anunțat jucătorii SUA care n-au mai prins lotul de Mondial
Campionatul Mondial
17:14
„E diabolic” Pochettino, criticat pentru modul cum a anunțat jucătorii SUA care n-au mai prins lotul de Mondial
Citește mai mult
„E diabolic” Pochettino, criticat pentru modul cum a anunțat jucătorii SUA care n-au mai prins lotul de Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
newcastle transfer fc barcelona anthony gordon
Știrile zilei din sport
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Tenis
27.05
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Citește mai mult
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Special
27.05
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește mai mult
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Superliga
27.05
Câte locuri va avea stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Citește mai mult
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
23:30
Rațiu, ca Yamal și Neymar FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
Rațiu, ca Yamal și Neymar  FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
23:13
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Top stiri
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Superliga
27.05
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Superliga
27.05
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Citește mai mult
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Campionate
27.05
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Citește mai mult
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share