Adeyemi, oficial la Barcelona  Catalanii au prezentat noul transfer și au făcut o listă cu 10 lucruri pe care trebuie să le știi despre fotbalist
Foto: Instagram/FC Barcelona
Campionate

Adeyemi, oficial la Barcelona Catalanii au prezentat noul transfer și au făcut o listă cu 10 lucruri pe care trebuie să le știi despre fotbalist

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 15:45
  • FC Barcelona a oficializat, joi, transferul lui Karim Adeyemi (24 de ani), venit de la Borussia Dortmund.
  • Cât au plătit catalanii în schimbul extremei dreapta, mai jos în articol.
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Pentru campioana Spaniei este al doilea transfer din această vară. Primul a fost Anthony Gordon de la Newcastle, pentru 80 de milioane de euro.

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Barcelona a oficializat transferul lui Karim Adeyemi

Fotbalistul german a semnat un contract valabil pânâ în 2031 cu Barcelona, după patru ani în care a jucat pentru Borussia Dortmund.

Catalanii au plătit 22 de milioane de euro în schimbul lui Adeyemi, la care se vor adăuga alte 7 milioane, în funcție de numărul de apariții și de trofeele câștigate de fotbalist pe Camp Nou.

„Născut la Munchen, pe 18 ianuarie 2002, din tată nigerian și mamă româncă, Adeyemi aduce în lotul Barcelonei un profil ofensiv spectaculos și extrem de versatil.

De-a lungul carierei sale, și-a demonstrat capacitatea de a evolua pe ambele flancuri ale atacului, dar și ca vârf împins, remarcându-se prin viteza explozivă și șutul puternic cu piciorul stâng.

Aceste calități îl transformă într-o nouă opțiune importantă pentru Hansi Flick, antrenorul care îl cunoaște foarte bine.

Pe vremea când Adeyemi evolua la Red Bull Salzburg, actualul tehnician al Barcelonei i-a oferit debutul la echipa națională de seniori a Germaniei”, a transmis Barcelona pe site-ul oficial.

40 de milioane de euro
este cota de piață a lui Karim Adeyemi, conform Transfermarkt

În cele 4 sezoane petrecute la Borussia Dortmund, Adeyemi a jucat 146 de meciuri, în care a înscris 36 de goluri și a oferit 25 de pase decisive.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul de 24 de ani a mai evoluat pentru Red Bull Salzburg și Liefering.

Barcelona a făcut o listă cu 10 lucruri pe care trebuie să le știi despre Karim Adeyemi

Adeyemi face parte din generația 2002

Noul transfer al Barcelonei este născut la Munchen, pe 18 ianuarie 2002. Adeyemi este de aceeași vârstă cu Gerard Martin și Pedri. Este cu doar 39 de zile mai mare decât fundașul Gerard Martin.

Mama lui Adeyemi este româncă

Tatăl lui Adeyemi este nigerian, ceea ce îi oferea și posibilitatea să reprezinte naționala Nigeriei, iar mama sa este româncă.

În plus, jucătorul deține și o fundație care are ca scop dezvoltarea copiilor prin educație și sport, care activează în principal în Ibadan, al doilea cel mai mare oraș din Nigeria.

A debutat ca profesionist în Austria

Karim Adeyemi a făcut pasul la seniori în Austria, pentru Red Bull Salzburg și echipa secundă a clubului FC Liefering. A crescut în academiile lui Bayern München și Unterhaching.

Hansi Flick i-a marcat cariera

Adeyemi a debutat la naționala Germaniei chiar sub comanda lui Hansi Flick, actualul antrenor al Barcelonei. Totul s-a întâmplat pe 5 septembrie 2021, într-o victorie cu 6-0 împotriva Armeniei, când a marcat și un gol.

Unul dintre cei mai rapizi fotbaliști din lume

Unul dintre punctele forte ale lui Adeyemi este viteza. Pe 4 februarie 2023, în timpul unui meci cu Freiburg, Adeyemi a stabilit un nou record în Bundesliga, atingând viteză maximă de 36,65 km/h.

Al 11-lea german din istoria Barcelonei

Ce alți germani au mai jucat pentru Barcelona, în afară de Adeyemi:

  • Otto Maier (1899-1902), Udo Steinberg (1901-1910), Julius Muller (1908-1910), Walter Rositzky (1911-1913), Emyl Walter (1924-1931), Bernd Schuster (1980-1988), Robert Enke (2002-2003), Marc-Andre ter Stegen (2014-prezent), Kevin-Prince Boateng (2019) și Ilkay Gundogan (2023-2024).

Legătura dintre Dortmund și Barcelona continuă

Până în 2016, nu a existat niciun jucător care să fi evoluat atât pentru Barcelona, cât și pentru Borussia Dortmund. În ultimii 10 ani s-a întâmplat totuși acest lucru:

  • Marc Bartra, Paco Alcacer, Ousmane Dembele, Kevin-Prince Boateng, Pierre-Emerick Aubameyang, Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski și acum Karim Adeyemi.

Al treilea fost jucător al lui Salzburg care ajunge la Barcelona

Doar trei fotbaliști au evoluat atât pentru Barcelona, cât și pentru austriecii de la Salzburg. Este vorba de Hans Krankl, Jonathan Soriano și Karim Adeyemi.

Adeyemi a jucat împotriva noii sale echipe

Adeyemi s-a duelat de două ori cu Barcelona. Este vorba de sferturile de finală ale Ligii Campionilor din sezonul 2024/2025. Catalanii au câștigat prima manșă cu 4-0, în timp ce Borussia Dortmund s-a impus cu 3-1 în retur.

A învins Barcelona și într-un amical

Înaintea acelor confruntări oficiale, Adeyemi a întâlnit-o pe Barcelona și într-un meci amical, disputat în 2021. Atacantul a fost titular, iar Red Bull Salzburg s-a impus cu 2-1.

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