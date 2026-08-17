Cifrele transferului lui Rodri  Cât a plătit Barcelona pentru mutarea campionului mondial » Ce salariu va avea
Foto: Imago și Inteligență Artificială
Campionate

Cifrele transferului lui Rodri Cât a plătit Barcelona pentru mutarea campionului mondial » Ce salariu va avea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 17:31
  • FC Barcelona și Manchester City au ajuns, duminică, la un acord privind transferul mijlocașului spaniol Rodri (30 de ani).
  • Cât au plătit catalanii pentru această mutare și care va fi salariul fotbalistului, mai jos în articol.
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În ultimele zile, Barcelona a făcut nu mai puțin de 4 oferte oficiale către Manchester City pentru transferul lui Rodri, dar toate au fost refuzate.

În cele din urmă, cluburile au ajuns la o înțelegere, iar mijlocașul este așteptat să ajungă la Barcelona astăzi.

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Cifrele transferului lui Rodri la Barcelona

Deși a fost dorit cu insistență și de Real Madrid, Rodri a ales să dea curs ofertei grupării de pe Camp Nou. Prima ofertă a Barcelonei a fost de 45 de milioane de euro, mult sub pretențiile lui Manchester City.

Catalanii au crescut treptat ofertele, iar suma finală de transfer a ajuns la 76,5 milioane de euro, conform marca.com.

55 de milioane de euro
este cota de piață a lui Rodri, conform Transfermarkt

Valoarea totală a transferului include o sumă fixă, de 60 de milioane de euro, plus două categorii de bonusuri, care sunt împărțite astfel:

  • bonusuri ușor de atins, în valoare de 11 milioane de euro;
  • bonusuri mai dificil de activat, în valoare de 5,5 milioane de euro.

Rodri va avea un salariu la Barcelona de 15 milioane de euro net pe sezon, în timp ce la Manchester City câștiga 11 milioane de euro.

Noul transfer al Barcelonei este așteptat să ajungă astăzi în Spania, iar în următoarele zile va efectua vizita medicală și va semna contractul. Ar putea fi prezentat oficial miercuri.

În perioada petrecută la Manchester City, Rodri a devenit un om de bază al echipei, în special în sezoanele petrecute de Pep Guardiola pe banca tehnică.

Cifrele lui Rodri la echipele de club:

  • Manchester City: 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive
  • Villarreal: 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive
  • Atletico Madrid: 47 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

Rodri a adunat 70 de meciuri și patru goluri pentru naționala Spaniei, alături de care a câștigat Nations League în 2023, Euro 2024 și Campionatul Mondial din 2026. De asemenea, Rodri a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur în 2024.

Pentru Barcelona este al treilea transfer al verii, după Karim Adeyemi și Anthony Gordon.

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