Oprița și-a dat demisia de la Steaua Situație critică în privința lotului: „Am ajuns la limită, nu pot să dorm” + răspunsul clubului +4 foto
Daniel Oprița. Foto: Sport Pictures
Liga 2

Oprița și-a dat demisia de la Steaua Situație critică în privința lotului: „Am ajuns la limită, nu pot să dorm” + răspunsul clubului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 19:22
  • Daniel Oprița (45 de ani) a răbufnit după situația critică în care a ajuns Steaua în startul acestui sezon.
  • Roș-albaștrii vor înfrunta Csikszereda în play-off-ul Cupei României, joi, de la ora 17:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Antrenorul „militarilor” a transmis că și-a prezentat deja demisia după ce a ajuns la capătul puterilor, însă conducerea clubului s-a opus.

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Daniel Oprița: „Nu știu dacă pot să fac un «11» cu Csikszereda”

Cu zero puncte după 3 etape în Liga 2 și cu un meci dificil în față, în Cupa României, tehnicianul „roș-albaștrilor” spune că nu mai poate face față problemelor de lot:

„Suntem într-o situație foarte dificilă și să vedem dacă putem ieși din ea. S-a redus bugetul și suntem foarte puțini. Dacă nu aducem 4-5 jucători, retrogradăm. Știu că așa e, chiar nu avem cum.

Eu am 12 seniori, doi care erau juniori și i-am trecut la seniori, pe Călugărescu și Barbu, dintre care 6-7 sunt accidentați și ar trebui să facă pauză de la antrenamente două săptămâni.

Azi am făcut antrenament cu 14 jucători, dintre care 7 juniori, care mâine joacă la tineret. Eu mâine nu fac niciun antrenament pentru că am doar 5 jucători și nu știu dacă pot să fac un «11» cu Csikszereda.

Lumea vorbește că mi-am săpat singur groapa, că nu știu ce. Eu am vrut să ajut, să rămân, nu să las echipa așa. Am crezut că poate mă pot descurca cu ce am. În fiecare an ne-am cârpit, dar acum au plecat cei mai buni jucători. Am sunat toți jucătorii din România. Nimeni nu vrea să vină.

Cei care au rămas acum erau mai mult rezerve anul trecut. Ne-am cârpit an de an, dar uite că s-a îmbolnăvit și croitorul. Deci la meciul cu Csikszereda voi băga 6-7 jucători care nu s-au antrenat nicio zi. Nu am nicio schimbare.

Adăscăliței a fost să își scoată lichidul de prin genunchi, Albu are și el probleme, pe Chipirliu l-am băgat cu întindere la Bacău, alții au entorse, contuzii, suntem într-o situație foarte grea, iar gazonul este foarte prost. Mai pot apărea și alte accidentări sau să se agraveze cele actuale dacă vor forța.

Pe Rotaru am vrut să îl bag la Bacău și are o contuzie la os, nu poate să joace, a făcut și RMN. Cei accidentați vor intra direct la joc, cu injecții, infiltrații. Nu știu nici măcar ce sistem voi juca pentru că nu știu pe cine mă pot baza”, a declarat Oprița, potrivit fanatik.ro.

FC Bacau - Steaua, în etapa #3 din Liga 2. Foto: Sportpictures
FC Bacau - Steaua, în etapa #3 din Liga 2. Foto: Sportpictures

Galerie foto (4 imagini)

FC Bacau - Steaua, în etapa #3 din Liga 2. Foto: Sportpictures FC Bacau - Steaua, în etapa #3 din Liga 2. Foto: Sportpictures FC Bacau - Steaua, în etapa #3 din Liga 2. Foto: Sportpictures FC Bacau - Steaua, în etapa #3 din Liga 2. Foto: Sportpictures
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Daniel Oprița: „Mi-am dat demisia și scris, și verbal. Mi-au respins-o

În plus, Oprița susține este dispus să renunțe și că deja a înaintat demisia către conducere, însă oficialii Stelei nu au fost de acord.

„A venit bugetul foarte târziu și nu sunt bani. Contractele s-au făcut foarte târziu. Eu le-am spus de la finalul sezonului. Nu e nici guvern, poate mai primeam bani la rectificare. Totul s-a scumpit, au crescut toate taxele. Bărbulescu a plecat ca să mai economisim puțin.

Eu mi-am dat demisia și scris, și verbal. Mi-au respins-o. Aștept să mi-o accepte pentru că eu nu țin de scaunul ăsta. Sunt o victimă colaterală la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aștept să iasă cineva din club și să spună lucrurile astea.

Eu am ajuns la limită, sunt stresat, nu știu ce să mai fac, nu pot să dorm. Sunt vinovat că am continuat și știam în ce mă bag, dar am crezut că poate pot să fac ceva. Ulciorul nu merge de multe ori la apă și chiar nu sunt soluții.

Sunt jucători care nu trec prin momente bune, dar aș fi vrut să pierdem prin luptă jocurile, nu să meargă pe teren”, a mai transmis Oprița.

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