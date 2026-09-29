Caz revoltător în snooker Fostul campion mondial Graeme Dott, condamnat la 7 ani de închisoare pentru abuz sexual asupra unor copii

Graeme Dott (49 de ani), fost campion mondial de snooker, a fost condamnat marți la șapte ani de închisoare de Înalta Curte din Edinburgh, după ce a fost găsit vinovat de abuz sexual asupra a doi copii.

Verdictul fusese pronunțat în august, după un proces de cinci zile la Înalta Curte din Glasgow.

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Dott a fost găsit vinovat, prin verdict majoritar, pentru două capete de acuzare privind comportament obscen, indecent și cu caracter sexual asupra unui băiat și a unei fete.

Graeme Dott, fostul campion mondial de snooker, condamnat pentru abuz sexual asupra a doi copii

La pronunțarea sentinței, judecătorul Lord Harrower a spus că faptele lui Dott au reprezentat o „încălcare gravă a încrederii” și că victimele au fost private de o parte importantă a copilăriei lor.

Prima victimă, o femeie care are acum peste 40 de ani, a declarat în instanță că abuzurile au avut loc între 1993 și 1996, pe vremea când era copil.

Dott ar fi atins-o în mod nepotrivit, ar fi „mângâiat-o” pe fund în repetate rânduri și i-ar fi cerut să nu spună nimănui ce se întâmpla, conform theguardian.com.

A doua victimă, un bărbat care are acum spre 30 de ani, a declarat că a fost abuzat sexual în repetate rânduri de Dott între 2006 și 2010. Fostul campion mondial îl atingea în mod nepotrivit, îl săruta și comitea acte cu caracter sexual.

Bărbatul a spus în instanță că multe dintre episoade au avut loc în timp ce se afla la duș, când Dott intra parțial sau complet dezbrăcat.

Intra în duș, îmi punea săpun pe corp și mă spăla. În timp ce mă spăla, mă atingea în zone nepotrivite A doua victimă a lui Graeme Dott

Acesta a spus că, din cauza vârstei pe care o avea atunci, „nu înțelegea ce se întâmplă”, iar abia mai târziu și-a dat seama că ceea ce se întâmpla „nu era în regulă”.

Martorul a descris și episoade care ar fi avut loc într-o mașină, unde, potrivit mărturiei sale, Dott îl săruta pe față, pe cap și pe buze și „se lipea de el”.

Judecătorul a dispus ca Dott să rămână în custodie, iar numele său a fost adăugat în registrul infractorilor sexuali. Acesta a afirmat că Dott le-a „răpit victimelor o parte importantă din copilărie”.

1994 este anul în care Graeme Dott a devenit jucător profesionist

Cel mai important succes al carierei a venit în 2006, când a câștigat Campionatul Mondial de snooker după victoria cu Peter Ebdon în finala de la Crucible.

Scoțianul a mai disputat două finale mondiale. În 2004 a fost învins de Ronnie O'Sullivan, iar în 2010 a pierdut în fața lui Neil Robertson.

În urma condamnării, numele lui Dott a fost eliminat din Hall of Fame-ul World Snooker.

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