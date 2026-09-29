Dublă teorie a conspirației Ce i s-a întâmplat lui Lewandowski înaintea jocului cu România nu a mai trăit niciodată la națională: „Bizar”
Robert Lewandowski, la Suedia - Polonia 1-3. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Dublă teorie a conspirației Ce i s-a întâmplat lui Lewandowski înaintea jocului cu România nu a mai trăit niciodată la națională: „Bizar”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 13:22
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 13:22
  • Robert Lewandowski, legenda Poloniei, într-o situație neașteptată la 38 de ani. 
  • Ce contestă presa poloneză după eșecul cu Suedia (1-3) și gestul veteranului care a declanșat speculații: „Asta e tot ce trebuie să facă vineri cu România”.
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Robert Lewandowski are niște cifre fantastice la naționala Poloniei.

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Căpitanul în vârstă de 38 de ani deține recordurile și de selecții, și de goluri la reprezentativa alb-roșie.

169 de meciuri
a jucat Lewandowski pentru Polonia: 89 de goluri, 38 de pase decisive

Lewandowski, prima oară rezervă la națională în 17 ani din cauza contraperformanței sportive

Trece însă printr-o perioadă critică: a jucat foarte slab la 0-0 cu Bosnia și nu a mai trăit ce i s-a întâmplat acum la națională.

Din 2009, de 17 ani, de când a devenit important la echipa țării sale, nu a fost niciodată trecut rezervă din cauza contraperformanței sportive, a remarcat cotidianul local Przeglad Sportowy: „E greu de imaginat un meci mai prost decât cel cu Bosnia”.

Mai fusese de patru ori pe bancă, dar atunci venea după accidentări.

Luni seară, veteranul a fost rezervă tocmai din cauza prestației rele cu Bosnia.

De ce a intrat Lewandowski în minutul 88? Prima teorie a conspirației

A surprins la fel de mult momentul în care a intrat pe teren, în minutul 88 la 1-3 cu Suedia. Atunci a apelat la el selecționerul Jan Urban. A luat și cartonaș galben.

De aici, o dublă teorie a conspirației speculată în presa poloneză.

În primul rând, de ce a apărut spre finalul partidei. „Știe cineva scopul folosirii lui Lewandowski în minutul 88? Dacă trebuia să ne ajute în vreun fel, era puțin cam târziu.

Lewandowski, pe margine, înainte să intre pe teren. Foto: Imago Lewandowski, pe margine, înainte să intre pe teren. Foto: Imago
Lewandowski, pe margine, înainte să intre pe teren. Foto: Imago

Dacă încerca doar să mai bifeze un meci, avea și mai puțin sens. Ar fi fost mai bine să dăm șansa unui debutant pentru câteva minute, să vedem dacă poate obține ceva dintr-o astfel de prezență.

Altfel, ce diferență există dacă un veteran are 169 de selecții sau rămâne la 168?”, a comentat Dariusz Dobek într-un editorial în Przeglad. A continuat misterios.

A fost pentru a-l împiedica pe Zielinski să recupereze o selecție? Mijlocașul are acum 111 meciuri și e cu șase ani mai tânăr decât căpitanul. Cu o longevitate similară, l-ar putea depăși cu ușurință. A fost una dintre cele mai bizare decizii ale lui Urban în cariera de antrenor Dariusz Dobek, jurnalist polonez

Piotr Zielinski, 32 de ani, jucătorul lui Cristi Chivu la Inter Milano, este vicecăpitanul Poloniei, cu 111 partide și 17 goluri.

„Tot ce trebuie să facă este să primească un cartonaș galben împotriva României”

Același jurnalist a atras atenția și asupra avertismentului primit de căpitan la Solna.

„De parcă lucrurile nu erau deja destul de rele, Lewandowski a primit un cartonaș galben într-un mod copilăresc. A șutat în minge după fluierul arbitrului și a fost avertizat. Încă o greșeală și va fi suspendat”, a scris Dobek.

Cartonașul galben primit de Lewandowski luni seară. Foto: Imago Cartonașul galben primit de Lewandowski luni seară. Foto: Imago
Cartonașul galben primit de Lewandowski luni seară. Foto: Imago

A completat cu a doua teorie a conspirației: „Tot ce trebuie să facă este să primească un cartonaș galben vineri împotriva României și va rata deplasarea în Bosnia și Herțegovina, unde vom juca pe 5 octombrie.

Va putea pleca mai devreme din cantonament și se va întoarce în SUA. Mă întreb când este programat să joace Chicago Fire următorul meci…”.

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