România joacă cu porțile închise Motivul pentru care naționala lui Hagi nu va fi susținută de fani la primul meci oficial de pe teren propriu

- Primul meci oficial al României din toamna lui 2026 se va juca cu porțile închise, ca urmare a unei decizii luate de TAS în februarie 2025.
Naționala a trecut de primele două teste sub comanda lui Gică Hagi, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, iar în septembrie urmează primele partide oficiale din Liga Națiunilor.
România - Bosnia se va juca fără spectatori în septembrie
În toamna lui 2024, România a învins Kosovo cu 3-0 la masa verde, după ce oaspeții au ieșit de pe teren pe finalul meciului și au refuzat să revină, însă TAS a sancționat și pentru naționala „tricoloră”: amendă în valoare de 128.000 de euro și un meci cu porțile închise pentru scandări xenofobe.
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Partida s-a disputat tot în cadrul Nations League, iar sancțiunea urma să se aplice la următorul meci oficial pe teren propriu.
Cu toate acestea, sancțiunea nu s-a aplicat la partida România - Bosnia 0-1, prima din campania de calificare pentru CM 2026, întrucât competiția a fost organizată de FIFA.
Astfel, aceasta urmează să fie aplicată la prima partidă oficială organizată de UEFA, adică tot contra Bosniei, pe 28 septembrie 2026.
Programul României în 2026
- 2 iunie: Georgia - România 1-1
- 6 iunie: România - Țara Galilor 2-1
- 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
- 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
- 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
- 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
- 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
- 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)
FOTO. România - Țara Galilor 2-1