România joacă cu porțile închise Motivul pentru care naționala lui Hagi nu va fi susținută de fani la primul meci oficial de pe teren propriu

Primul meci oficial al României din toamna lui 2026 se va juca cu porțile închise, ca urmare a unei decizii luate de TAS în februarie 2025.

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Naționala a trecut de primele două teste sub comanda lui Gică Hagi, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, iar în septembrie urmează primele partide oficiale din Liga Națiunilor.

România - Bosnia se va juca fără spectatori în septembrie

În toamna lui 2024, România a învins Kosovo cu 3-0 la masa verde, după ce oaspeții au ieșit de pe teren pe finalul meciului și au refuzat să revină, însă TAS a sancționat și pentru naționala „tricoloră”: amendă în valoare de 128.000 de euro și un meci cu porțile închise pentru scandări xenofobe.

Partida s-a disputat tot în cadrul Nations League, iar sancțiunea urma să se aplice la următorul meci oficial pe teren propriu.

Cu toate acestea, sancțiunea nu s-a aplicat la partida România - Bosnia 0-1, prima din campania de calificare pentru CM 2026, întrucât competiția a fost organizată de FIFA.

Astfel, aceasta urmează să fie aplicată la prima partidă oficială organizată de UEFA, adică tot contra Bosniei, pe 28 septembrie 2026.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România 1-1

6 iunie: România - Țara Galilor 2-1

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

FOTO. România - Țara Galilor 2-1

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