România a pierdut în fața Canadei, scor 26-27, în ultima partidă disputată în cadrul World Rugby Nations Cup.

„Stejarii” au revenit de la 12-27 și au fost aproape de a repeta performanța reușită tot în fața canadienilor, la Cupa Mondială din 2015.

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Președintele României, Nicușor Dan, a asistat la partidă alături de Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

România - Canada 26-27 . „Stejarii”, aproape de o revenire spectaculoasă

Canada a început mai bine partida și a condus cu 10-0 după doar 14 minute de joc.

România a revenit în meci prin eseul lui Septar, din minutul 22, iar punctele marcate de Bonaparte și Conache pe finalul primei reprize le-au permis „stejarilor” să intre la pauză în avantaj, scor 12-10.

Canada a dominat începutul reprizei secunde și a marcat trei eseuri în decurs de 20 de minute, desprinzându-se la 27-12.

„Stejarii” au revenit însă în meci pe final. Smith (66') și Mitu (77') au reușit câte un eseu, iar transformările lui Conache și Rupanu au redus diferența la un singur punct.

România nu a mai reușit să înscrie până la final, iar Canada s-a impus cu 27-26.

Președintele României, Nicușor Dan, a venit la stadion împreună cu fiul său, Antim. Cei doi au fost prezenți în tribune și pe 6 noiembrie, la meciul dintre România și Tonga, pierdut de „stejari” cu 38-43

România, aproape de repetarea performanței istorice de la Cupa Mondială din 2015

România a reușit în urmă cu 11 ani, tot în fața Canadei, cea mai mare revenire din istoria Cupei Mondiale de rugby.

Pe 6 octombrie 2015, „Stejarii” erau conduși cu 0-15 în minutul 53, însă au reușit să câștige partida cu 17-15.

Mihai Macovei a marcat două eseuri, ambele transformate de Florin Vlaicu, cel care a adus și victoria României, printr-o lovitură de pedeapsă transformată cu două minute înainte de final, conform world.rugby.

„Stejarii” au încheiat prima ediție a World Rugby Nations Cup pe locul 4 în grupa dedicată reprezentativelor din Europa, Africa și Asia, cu 13 puncte.

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Georgia 5 24 2 Portugalia 5 17 3 Spania 5 14 4 România 6 14 5 Hong Kong 5 6 6 Zimbabwe 5 3

Georgia și Statele Unite ale Americii sunt câștigătoarele celor două grupe ale ediției inaugurale a competiției.

Din 2030, World Rugby ia în calcul introducerea unui sistem de promovare și retrogradare între Nations Cup și Nations Championship, competiția care reunește cele mai puternice echipe naționale din lume, conform sursei citate.

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