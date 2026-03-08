Georgia - România 53-30. Eșec pentru naționala noastră în semifinalele Rugby Europe Championship.

Echipa pregătită de David Gerard nu a putut trece de reprezentativa Georgiei, iar acum rămâne în cursă pentru ultimul loc al podiumului.

Georgia - România 53-30 . „Stejarii” s-au oprit în semifinalele Campionatului European

După eșecul rușinos din grupe cu Germania, națională care reprezenta un adversar facil pentru „stejari”, scor 24-30, naționala României nu a avut nicio șansă în fața Georgiei, la Tbilisi.

Deși a condus de două după două lovituri de pedeapsă transformate de Conache, România a pierdut rapid avantajul și nu a reușit să mai revină până la final.

Finala mare se va disputa acum între Georgia și Portugalia, în timp ce România va juca finala mică în compania Spaniei, ambele pe 15 martie, de la 19:45, respectiv 17:00.

Ce echipă a aliniat România în partida cu Georgia:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Marius Antonescu (Narbonne), 6. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Nicolas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timișoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Toni Maftei (CS Rapid)

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Crețu (Dax), 19. Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), 20. Matthew Tweddle (CS Rapid), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Dănuț Jipa (CS Rapid), 23. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara)

Antrenor: David Gerard

