Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Germania - România 30-24. Eșec incredibil al naționalei noastre, la primul meci de la Rugby Europe Championship 2026.

Naționala de rugby a României se află la o nouă participare la Campionatul European, iar Germania era un adversar obișnuit, în fața căruia „stejarii” nu aveau emoții.

De această dată dată, lucrurile au stat diferit. „Stejarii” au început bine partida contra nemților și au intrat la pauză cu avantaj, scor 14-6.

În partea secundă, Germania a forțat egalarea, a trecut în avantaj, 23-17, însă „tricolorii” nu au renunțat și au mai preluat o dată conducerea partidei, scor 24-23, după o transformare a lui Conache , potrivit rugbyromania.ro.

Pe final, MVP-ul nemților, Leo Wolf, a mai reușit un eseu, urmat de o transformare tot a lui, stabilind scorul final, 30-24.

Un eșec rușinos pentru naționala României, care învingea Germania cu 48-10 în urmă cu un an, în aceeași competiție!

Înaintea partidei, Germania avea o cotă imensă pentru victorie, 50, la casele de pariuri.

Echipele de start în Germania - România 30-24

Germania: 1. Dustin Mizera (DSV 1878 Hannovra), 2. Andrew Reintges (Heidelberg RK), 3. Edward Shekete (Rossendale RFC / Anglia), 4. Luis Ball (Watsonians FC / Scoția), 5. Ewan Andrew Watson Mctaggart (Sutton & Epsom RFC / Anglia), 6. Justin Renc (TSV Handschuhsheim), 7. Shawn Ingle (Maidenhead RFC / Anglia), 8. Oliver Stein (SC 1880 Frankfurt), 9. Oliver Paine (SC 1880 Frankfurt), 10. Leo Wolf (SC 1880 Frankfurt), 11. Felix Lammers (SC Neuenheim), 12. Jonathon Dawe (Guernsey RFC / Anglia), 13. Robin Plumpe (RG Heidelberg), 14. Daniel Hamilton-Strong (Loughborough University / Anglia), 15. Christopher Leonard Hennig (FC Grenoble / Franța)

Mark Kuhlmann România:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Marius Antonescu (Narbonne),5. Andrei Mahu C(Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 8. Cristi Boboc (CSA Steaua), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa, 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Taylor Gontineac (As Beziers), 13. Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), 14. Toni Maftei (CS Rapid), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara)

16. Ștefan Buruiană (SC Albi), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 19. Adrian Moțoc (Nissa), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 21. Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), 22. Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), 23. Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare)

România va întâlni Belgia la Iași, în următorul meci, pe 15 februarie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”.

În grupa „stejarilor” se mai află și Portugalia, pe care o vor întâlni pe 22 februarie, de la 19:30.

