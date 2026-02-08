Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Naționala de rugby a României
Rugby

Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 21:01
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 21:01
  • Germania - România 30-24. Eșec incredibil al naționalei noastre, la primul meci de la Rugby Europe Championship 2026.

Naționala de rugby a României se află la o nouă participare la Campionatul European, iar Germania era un adversar obișnuit, în fața căruia „stejarii” nu aveau emoții.

„MECIUL NU E DAT” Crainicul Oțelului, mesaje tari și ironii la stația de amplificare înainte de meciul cu FCSB: „În ciuda specialiștilor de pe Temu...”
Citește și
„MECIUL NU E DAT” Crainicul Oțelului, mesaje tari și ironii la stația de amplificare înainte de meciul cu FCSB: „În ciuda specialiștilor de pe Temu...”
Citește mai mult
„MECIUL NU E DAT” Crainicul Oțelului, mesaje tari și ironii la stația de amplificare înainte de meciul cu FCSB: „În ciuda specialiștilor de pe Temu...”

Germania - România 30-24. Eșec rușinos pentru „tricolori” la Campionatul European

De această dată dată, lucrurile au stat diferit. „Stejarii” au început bine partida contra nemților și au intrat la pauză cu avantaj, scor 14-6.

În partea secundă, Germania a forțat egalarea, a trecut în avantaj, 23-17, însă „tricolorii” nu au renunțat și au mai preluat o dată conducerea partidei, scor 24-23, după o transformare a lui Conache, potrivit rugbyromania.ro.

Pe final, MVP-ul nemților, Leo Wolf, a mai reușit un eseu, urmat de o transformare tot a lui, stabilind scorul final, 30-24.

Un eșec rușinos pentru naționala României, care învingea Germania cu 48-10 în urmă cu un an, în aceeași competiție!

Înaintea partidei, Germania avea o cotă imensă pentru victorie, 50, la casele de pariuri.

Echipele de start în Germania - România 30-24

  • Germania: 1. Dustin Mizera (DSV 1878 Hannovra), 2. Andrew Reintges (Heidelberg RK), 3. Edward Shekete (Rossendale RFC / Anglia), 4. Luis Ball (Watsonians FC / Scoția), 5. Ewan Andrew Watson Mctaggart (Sutton & Epsom RFC / Anglia), 6. Justin Renc (TSV Handschuhsheim), 7. Shawn Ingle (Maidenhead RFC / Anglia), 8. Oliver Stein (SC 1880 Frankfurt), 9. Oliver Paine (SC 1880 Frankfurt), 10. Leo Wolf (SC 1880 Frankfurt), 11. Felix Lammers (SC Neuenheim), 12. Jonathon Dawe (Guernsey RFC / Anglia), 13. Robin Plumpe (RG Heidelberg), 14. Daniel Hamilton-Strong (Loughborough University / Anglia), 15. Christopher Leonard Hennig (FC Grenoble / Franța)
  • Rezerve: 16. Darren Bruce Ferrar (UL Bohemians RFC / Irlanda), 17. Daniel Wolf (SC 1880 Frankfurt), 18. Christopher John Howells (SC 1880 Frankfurt), 19. Hassan Omar Rayan (SC 1880 Frankfurt), 20. Tobias Bauer (DSV 1878 Hannover), 21. Luke Robert Wakefield (SC Neuenheim), 22. Michael Mcdonld (Caldy RFC / Anglia), 23. Aidan Thomas Casey Dixon (SC 1880 Frankfurt)
  • Antrenor: Mark Kuhlmann
  • România:
    1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Marius Antonescu (Narbonne),5. Andrei Mahu C(Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 8. Cristi Boboc (CSA Steaua), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa, 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Taylor Gontineac (As Beziers), 13. Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), 14. Toni Maftei (CS Rapid), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara)
  • Rezerve:
    16. Ștefan Buruiană (SC Albi), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 19. Adrian Moțoc (Nissa), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 21. Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), 22. Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), 23. Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare)
  • Antrenor: David Gérard

România va întâlni Belgia la Iași, în următorul meci, pe 15 februarie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”.

În grupa „stejarilor” se mai află și Portugalia, pe care o vor întâlni pe 22 februarie, de la 19:30.

Citește și

FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
21:55
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Continuă amenințările pentru Cordea FOTO: Imaginea postată de ultrașii celor de la  U Cluj + Ce au scris fanii în peluza de pe stadionul lui CFR 
Superliga
20:08
Continuă amenințările pentru Cordea FOTO: Imaginea postată de ultrașii celor de la U Cluj + Ce au scris fanii în peluza de pe stadionul lui CFR
Citește mai mult
Continuă amenințările pentru Cordea FOTO: Imaginea postată de ultrașii celor de la  U Cluj + Ce au scris fanii în peluza de pe stadionul lui CFR 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Campionatul European germania romania echipa nationala de rugby
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share