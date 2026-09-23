Câte puncte face România? Basarab Panduru a oferit pronosticurile lui pentru cele 4 meciuri de debut ale lui Hagi: „Primim 8 goluri!”
Liga Națiunilor

Câte puncte face România? Basarab Panduru a oferit pronosticurile lui pentru cele 4 meciuri de debut ale lui Hagi: „Primim 8 goluri!”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 15:45
  • În calitatea lui de expert TV, Basarab Panduru și-a spus părerea în studioul Prima Sport, despre ce rezultate crede că va înregistra naționala în Liga Națiunilor.
  • Primul meci va fi vineri, cu Suedia, cu începere de la ora 21:45, în direct pe Antena 1. Celelalte 3 jocuri: Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie), Suedia (5 octombrie). Toate meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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În 10 zile, începând de vineri, România va disputa nu mai puțin de 4 meciuri în startul grupei din Liga Națiunilor, ediția 2026-2027.

Suntem în Liga B din Nations League, iar dacă am câștiga seria ne-am îndeplini două obiective majore: promovarea în premieră în Liga A și antamarea prezenței cel puțin la barajul pentru calificarea la Euro 2028, în cazul în care vom rata preliminariile de anul viitor.

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Câte puncte face România?

Grupa însă e una extrem de grea. Adversare: Suedia, Polonia, Bosnia.

În plus, vom avea de jucat la foc automat primele 4 confruntări:

  • 25 septembrie: Suedia - România
  • 28 septembrie: România - Bosnia (fără spectatori)
  • 2 octombrie: Polonia - România
  • 5 octombrie: România - Suedia

Toate partidele încep la ora 21:45 și vor fi transmise în direct de Antena 1, post care deține în exclusivitate meciurile naționalei de acum până la final de 2027, inclusiv eventualele baraje pentru Euro 2028.

Pronosticurile lui Panduru pentru cele 4 meciuri de debut ale lui Hagi: „Primim 8 goluri!”

Un fost fotbalist important al echipei naționalei, care a jucat la Mondialul din 1994, Basarab Panduru, nu e prea optimist privind șansele în aceste 4 jocuri.

Prezent în calitate de expert TV în studio la Prima Sport, el a fost provocat să dea pronosticurile pe care le anticipează în aceste meciuri. Care sunt scorurile puse de Panduru:

  • Suedia - România 4-1
  • România - Bosnia 2-1
  • Polonia - România 2-1
  • România - Suedia 0-1

Panduru, fotbalist care a îmbrăcat tricoul naționalei de 22 de ori, între 1992 și 1996, anticipează că naționala va face 3 puncte, dar că va ajunge după cele 4 dueluri cu un golaveraj negativ, în care va primi nu mai puțin de 8 goluri.

Cum am arătat în precedenta grupă de Liga Națiunilor, când am fost în Divizia B, ca acum

În ediția Nations League din 2022-2023, cu Edi Iordănescu pe bancă, am avut adversari mai accesibili decât acum, Bosnia, Finlanda și Mutenegru, dar am dezamăgit ca rezultate, am terminat ultimii și am retrogradat:

  • 0-3 și 0-2 cu Muntenegru
  • 0-1 și 4-1 cu Bosnia
  • 1-1 și 0-1 cu Finlanda

Și atunci, exact cum se va întîmpla acum, am început cu o serie de 4 meciuri jucate în 10 zile, din care am ieșit extrem de prost: eșec în Muntenegru, eșec în Bosnia, victorie acasă cu Finlanda, înfrângere, tot acasă, cu Muntenegru.

Doar 3 puncte din 12 posibile. La finalul grupei am ajuns la 7 puncte, dar ne-am clasat ultimii. Am retrogradat, iar în ediția din 2024-2025 am câștigat seria cu Kosovo, Cipru și Lituania, cu punctaj maxim. 

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