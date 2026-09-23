Îl readuce Reghe pe stadion?  Gigi Becali a vorbit despre momentul în care va fi în tribună: „Da, vin!” +102 foto
Gigi Becali. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

Îl readuce Reghe pe stadion? Gigi Becali a vorbit despre momentul în care va fi în tribună: „Da, vin!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 16:08
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 16:08
  • Gigi Becali (68 de ani) spune că nu intenționează să revină prea curând pe stadion la meciurile FCSB.
  • Patronul roș-albaștrilor a explicat că ar face o excepție doar în două situații.
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În ultimele sezoane, aparițiile lui Gigi Becali la stadion au fost tot mai rare, patronul FCSB preferând să urmărească meciurile de la distanță.

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Când va reveni Becali pe stadion: „Dacă e Liga Campionilor, da

FCSB ocupă locul 11 în Superliga, cu 12 puncte după 10 etape, iar Gigi Becali a anunțat că nu intenționează să revină la stadion nici după instalarea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

„Nu revin la stadion. Dacă suntem campioni mai devreme și să merg ca la spectacol, da, vin.

Dar nu mă mai deranjez altfel, mai bine stau liniștit în pat. N-am nevoie, stau liniștit. Aaa, dacă e Liga Campionilor, da”, a spus Becali, la VOYO Sport.

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0

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FCSB s-a despărțit oficial de Marius Baciu, după o serie de rezultate sub așteptări.

Tehnicianul a ratat și calificarea în Conference League, după eliminarea în fața lui Auda, scor 3-7 la general.

După pauza dedicată meciurilor din Liga Națiunilor, FCSB va reveni în Superliga pe 10 octombrie, cu un meci pe teren propriu împotriva Oțelului.

Apoi, roș-albaștrii vor juca în deplasare cu FC Voluntari, pe 17 octombrie, iar pe 24 octombrie vor primi vizita Rapidului.

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