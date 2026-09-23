Cât de slabi sunt antrenorii din Liga 1 10 exemple și o concluzie-șoc! Lista are nume grele: de la Hagi la Iordănescu, de la Șumudică la Reghe, Mutu, Radoi, Petrescu
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Cât de slabi sunt antrenorii din Liga 1 10 exemple și o concluzie-șoc! Lista are nume grele: de la Hagi la Iordănescu, de la Șumudică la Reghe, Mutu, Radoi, Petrescu

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 15:30
  • Charalambous a luat două titluri defilând și a jucat optimi de Europa League, dar e pe ultimul loc în Grecia.
  • Kopic a fost lăudat pentru munca de la Dinamo, dar în Polonia e pe penultima poziție, iar Reghecampf revine în Liga 1 după experiențe la echipe din Sudan și Tunisia.
  • Cel mai de succes selecționer al nostru în ultimul deceniu a antrenat după Euro 2024 doar 4 luni, în eșecul de la Legia, în vreme ce Hagi n-a convins pe nimeni, deși are o minune în Liga 1.
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N-ai licență Pro, atunci nu poți activa ca principal în Liga 1.

Doar că licența nu garantează și competența. Iar ceea ce a avut la dispoziție fotbalul românesc, la nivel de tehnicieni, în ultimii ani, arată cât de jos am ajuns la capitolul antrenori.

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Cât de slabi sunt antrenorii din Liga 1

Cele mai la îndemână exemple sunt cele ale ultimilor doi tehnicieni, ambii străini, care au lucrat cu succes la cele mai titrate cluburi din România.

  • Charalambous (45 de ani) la FCSB. A stat aproape 3 ani, interval în care a câștigat categoric două titluri, a mers de două ori în Europa League, pe tabloul principal și a ajuns chiar până în optimi.
  • Kopic (49 de ani) la Dinamo. A preluat echipa de pe penultimul loc și a urcat-o până la barajul de Europa, fiind apreciat la unison în România.

Cei doi au plecat în această vară și au preluat echipe în Grecia și Polonia. Dar amândoi sunt în aceeași situație, una dramatică, aproape de a fi demiși. Din lipsă de rezultate:

  • Charalambous e pe ultimul loc cu Levadiakos. Nu a câștigat niciun meci cu o formație care sezonul trecut a terminat pe locul 6, imediat după granzii AEK Atena, Olympiakos, PAOK, Panathinaikos și Aris
  • Kopic a preluat-o acum o lună pe Wieczysta Krakow, cu care a bifat două eșecuri și două remize și e și el aproape de a fi dat afară.

Cei doi confirmă regula ultimilor ani. Toți antrenorii importanți, care au fost în fotbalul nostru, au eșuat în afara granițelor țării, în cazul celor care au avut astfel de experiențe.

Selecționerii României, doar de uz intern?

Exemplul care validează cel mai apăsat regula e cel al selecționerului României care a avut cel mai mare succes pe banca naționalei.

Edi Iordănescu (48 de ani) a calificat echipa la Euro 2024, unde parcursul a fost unul remarcabil, am câștigat grupa și am jucat optimi de finală.

Ce a urmat? În 2 ani și 3 luni de la acel moment, Iordănescu are doar 4 luni ca antrenor activ. La Legia Varșovia, unde mandatul a fost un eșec total, echipa ajungând la retrogradare sub comanda lui. Luna viitoare se va împlini un an de când Iordănescu nu mai antrenează.

Actualul selecționer e într-o altă postură. Hagi (61 de ani) a realizat chiar o minune în Liga 1, a câștigat titlul cu Viitorul, în 2022-2023, dar în ciuda acestui succes și deși a spus că își dorea să antreneze în străinătate, n-a avut nicio astfel de posibilitate.

CELELALTE EXEMPLE DE ANTRENORI DE SUCCES ÎN LIGA 1, DAR CARE N-AU REALIZAT REZULTATE ÎN FOTBALUL MARE DE AFARĂ

DAN PETRESCU, 58 de ani

  • De departe, cel mai de succes antrenor care a activat în România în ultimul deceniu. A câștigat titluri pe bandă rulantă cu CFR.

    Experiențele pe care le-a avut afară însă, începând din 2018, au fost slabe. În China a bifat mai multe eșecuri decât victorii, la Kaiserispor a stat doar o lună, iar la Jeonbuk, în Coreaa de Sud, a lăsat echipa în afara play-off-ului și a fost demis.

MIREL RĂDOI, 45 de ani

  • El a readus-o pe Craiova în prim-plan, prin proiectul din vara lui 2025. A calificat-o în premieră pe tabloul principal al unei competiții europene, însă în străinătate a fost un dezastru.

    La Gaziantep a stat doar 7 meciuri, la Al Jazira la fel, la Al Bataeh a bifat 14 jocuri, iar la Al Tai doar 13!

MARIUS ȘUMUDICĂ, 55 de ani

  • Acum un deceniu câștiga titlul în Liga 1 și o făcea cu o echipă din afara Bucureștiului, Astra. Învingea și o elimina pe West Ham, dar ultimele lui experiențe externe au fost deosebit de slabe: la Al Okhdood a fost demis fiindcă era, practic, retrogradat, iar la Gaziantep, în al doilea mandat, a rezistat doar 6 luni

LAURENȚIU REGHECAMPF, 51 de ani

  • În urmă cu un deceniu avea o cotă formidabilă, însă după plecarea de la Craiova, la finalul primului mandat, acum mai bine de 4 ani, toate aventurile externe au fost fie slab, fie s-au numit în țări bananiere din perspectiva fotbalului.

    A ajuns să antreneze o formație din Sudan!!! Celelalte eșecuri: Neftchi Baku, Al Tai, Esperance Tunis

ADRIAN MUTU, 47 de ani

  • A avut un mandat bun la Rapid, a avut succes la naționala U21, pe care a calificat-o la Euro 2021, însă mandatul de la Neftci Baku, din 2023 a fost un fiasco: doar 5 luni a rezistat până să se despartă de clubul din Azerbaidjan

CONSTANTIN GÂLCĂ, 54 de ani

  • Ultima experiență în străinătate s-a numit Radomiak Radom, în Polonia, în 2023, unde a rezistat doar 7 luni și a bifat mai multe eșecuri decât succese.

    Precedenta ieșire a fost în Arabia Saudită, la Al Hazem, unde are ceva cu adevărat șocant: 9 meciuri și 8 înfrîngeri. 

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