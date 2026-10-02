Marea afacere „Narodowy” GOLAZO.ro a survolat cu drona „inima” Varșoviei, arena unde se va juca Polonia - România. Spectaculoasă și profitabilă

CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro DIN VARȘOVIA. „Stadion PGE Narodowy”, simbol al Varșoviei și al Poloniei, generează statului venituri anuale de peste 30 de milioane de euro și profit net care depășește 1,6 milioane.

Concertele, spectacolele, târgurile comerciale, reuniunile de afaceri și conferințele atrag cei mai mulți bani în arena alb-roșie. Nu și fotbalul. Naționala provoacă pierderi pe malul Vistulei.

Imagini spectaculoase din dronă cu „Stadionul Național” al Poloniei care a deschis Euro 2012 și care a costat aproape o jumătate de miliard.

Meciul Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro.

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La Varșovia, pe malul liniștit al Vistulei, se înalță mândria capitalei, cea mai frumoasă arenă a Poloniei și una dintre cele mai atrăgătoare ale centrului Europei.

Oricum ai privi-o, din orice unghi, e spectaculoasă. Survolată cu drona, arată și mai bine. GOLAZO.ro a filmat-o joi de deasupra, și de acolo se vede și râul, se observă și zgârie-norii faimosului centru financiar al capitalei și nu poți rata trenurile care trec pe lângă stadion și traversează Vistula.

De sus iese în evidență și gazonul impecabil, tuns în „carouri”, vizibil pentru că acoperișul rabatabil nu era tras, ceea ce nu se va întâmpla nici vineri. O zi cu soare, deși cele 22 de grade de după-amiază vor scădea seara, la ora partidei, 20:45 locală, 21:45 în România. 6 grade minimum anunțat.

„Narodowy”, arena cu două nume unde România va juca a doua oară

Aici, pe „Stadion Narodowy”, va juca naționala noastră al treilea meci al Ligii Națiunilor. Are două nume:

Unul istoric, Kazimierz Gorski, cel mai mare antrenor local, campion olimpic în 1972 și locul 3 la Mondialul din 1974 cu fantastica generație a lui Deyna, Lato, Tomaszewski și Szarmach. S-a stins în 2006, la 85 de ani.

cu fantastica generație a lui Deyna, Lato, Tomaszewski și Szarmach. S-a stins în 2006, la 85 de ani. Altul al principalului sponsor, PGE, compania energetică de stat. Se așteaptă înlocuirea sa în noiembrie, cu Orlen, compania petrolieră publică. Și contractul anual ar trebui să crească, de la două la 2,3 milioane de euro.

Narodowy înseamnă „Național”. Sună la fel ca Arena Națională. Și e a doua oară când „tricolorii” evoluează aici. Prima dată, am pierdut, în vara lui 2017, 1-3, în preliminariile CM, după hattrickul lui Lewandowski și golul lui Bogdan Stancu.

52 va fi numărul partidei pe care o va disputa Polonia vineri pe „Stadion Narodowy”

Visezi Polonia în acest spațiu alb și roșu

De la prima vedere, realizezi de ce se numește Narodowy. Totul e alb și roșu. Fațada pare un steag polonez care flutură în vânt, o „plasă” adusă din Spania ce acoperă fațada interioară, din aluminiu și sticlă. Iar scaunele tribunelor ridicate pe două inele sunt roșii. Visezi Polonia în acest spațiu.

O arenă cu o structură deschisă, ceea ce este bine pentru teren, pentru că pătrunde lumina naturală chiar și când acoperișul din fibră de sticlă acoperită cu teflon e tras, iar temperatura e în interior la fel ca afară.

Un stadion multifuncțional, cu 58.000 de locuri pentru meciurile de fotbal (80.000 la concerte), construit special pentru Euro 2012 și deschis oficial în luna ianuarie a acelui an.

457 de milioane de euro a costat „Narodowy”, ridicat între 2008 și 2011. Deținut de stat prin compania PL.2012+, ce aparține de Trezoreria Națională

Venituri de 35 de milioane și profit net de 1,65 milioane. Arena Națională are pierderi!

„Narodowy” e dedicat fotbalului, însă fotbalul nu generează cei mai mulți bani. Se transformă pentru concerte, spectacole, alte evenimente sportive și sociale, conferințe. Sport, dar mai ales divertisment, afaceri, turism. Deschis pe toată durata anului.

Clădirea cu opt etaje este inima Varșoviei. Cu cel mai mare centru de conferințe al orașului, cu o capacitate de 1.600 de locuri.

Stadionul nu e doar frumos. E și profitabil. Potrivit presei poloneze, s-au înregistrat venituri record în 2025 și un profit aproape dublu față de 2024. Spre deosebire de Arena Națională de la București, care a avut un deficit de 4 milioane de euro în 2025, cel mai profitabil an din istoria sa.

35 de milioane de euro au fost veniturile „Narodowy” în 2025 (din 29 de evenimente majore) prin compania PL.2012+. Profitul net: 1,65 de milioane

În 2024, veniturile au fost de 30 de milioane (un plus de 17,36% în comparație cu 2023), profitul net fiind de 868.000 de euro (creștere de 77,4% față de 2022).

Ce concerte au avut loc aici în ultimii trei ani? Iată-le pe cele mai importante!

2024 - Metallica, Taylor Swift.

2025 - AC/DC, Iron Maiden, Guns N' Roses, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Imagine Dragons.

2026 - Andrea Bocelli, Foo Fighters, System of a Down, Bad Bunny, Pitbull

„Narodowy”, a treia cea mai populară atracție turistică a Varșoviei

„Narodowy” atrage ca un magnet. În 2025, au fost peste două milioane de vizitatori, a treia cea mai populară atracție turistică, potrivit raportului Oficiului de Turism al capitalei.

A lăsat în urmă Castelul Regal și Muzeul Național, depășit doar de Parcul Regal Lazienki și Muzeul Palatului Regelui Jan al III-lea.

„Ca operator al stadionului, suntem incredibil de mândri că PGE

Narodowy rămâne una dintre marile atracții turistice ale Varșoviei”, a declarat Adam Soroko, membru al Consiliului de Administrație PGE Narodowy.

„Acest lucru confirmă faptul că strategia noastră de deschidere către diverse evenimente, implementată constant, dă rezultate și pentru stadion, și pentru întregul oraș.

Scopul nostru este să dezvoltăm în continuare ofertele noastre și să consolidăm poziția stadionului ca destinație care atrage milioane de vizitatori”.

Astăzi, Stadionul PGE Narodowy este un adevărat magnet, care inspiră oamenii să descopere Varșovia și diversele sale atracții Adam Soroko, membru al Consiliului de Administrație PGE Narodowy

Naționala Poloniei a provocat o pierdere totală de 1,55 milioane în 2024

Pe acest fond, presa locală a atras atenția în trecut că fotbalul și naționala Poloniei nu generează profit. Din contră.

În 2024, organizarea celor șase meciuri ale selecționatei a provocat o pierdere totală de 1,55 milioane de euro. În medie pe meci, un minus de peste 258.000!

Chiar dacă federația poloneză (PZPN) obține pe partidă din vânzarea de bilete între 1,4 și două milioane de euro.

Dar și chiria este mare: PZPN plătește în jur de 435.000 de euro pentru fiecare joc sau 320.000 pentru două dueluri consecutive.

CIFRELE ARENEI

58.000 de locuri în tribune

204 mii de metri pătrați suprafață totală

50.000 de metri pătrați spațiu de afaceri

12.000 de metri pătrați are zona terenului

10.000 de metri pătrați spațiu corporativ

1 milion de metri cubi are volumul clădirii (fără acoperiș)

900 de locuri pentru presă

106 locuri pentru persoanele cu dizabilități

800 de locuri în loje VIP

1.765 de locuri pentru mașini în parcarea subterană

4 restaurante

69 de loje de lux

965 de toalete

Un club de fitness

CIFRELE ARENEI ÎN 2025

847 de mii de participanți la evenimente muzicale

417 mii de fani la evenimente sportive

280 de mii de oaspeți în tururi ghidate

500 de mii de participanți la evenimente de afaceri

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