Incredibilă atmosferă la Varșovia Duelul imnurilor, la start. Impresionanți, polonezii! Greu pentru 1.000 de români!
foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Incredibilă atmosferă la Varșovia Duelul imnurilor, la start. Impresionanți, polonezii! Greu pentru 1.000 de români!

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 22:00
  • POLONIA - ROMÂNIA. 48.000 de spectatori pe „Narodowy” la acest meci de Liga Națiunilor. 47.000 de polonezi și 1.000 de români. Greu să reziști.
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Un stadion mare și frumos, aici, la Varșovia. Mult, foarte mult roșu pe „Narodowy”, culoarea Poloniei.

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Nu plin la această confruntare a „echipelor rănite în Liga Națiunilor” (polonezii, un punct după primele două meciuri; noi, zero), cum spunea Gică Hagi la conferința de joi seară, dar aproape plin.

O mie de români pe „Narodowy”. Chiar sub ei, mesajul polonezilor: „Fotbalul ne unește”

Organizatorii așteptau 48.000 de spectatori la o capacitate de 58.000 de locuri.

Fanii noștri au venit neașteptat de puțini, numai 1.000, jumătate din câți au fost la Solna pentru eșecul cu Suedia (1-2). O mie de români și 47.000 de polonezi. Cum să le reziste gazdelor?

Erau sus, la inelul superior al peluzei, chiar în dreptul porții. Grupați pe un sector, în dreptul intrării pentru porțile 10-11.

Și-au așezat steagurile la baza inelului. Încep să fluture steagurile. Chiar sub ei era scris mesajul naționalei Poloniei: „Laczy nas pilka”. „Fotbalul ne unește”.

Crainicul polonez: „Birlighea, Banciu și George Hagi”. Nimeni nu a fluierat

Pe teren, a apărut la încălzire și Ionuț Radu, chiar dacă era accidentat la umărul drept. Ajuta la pregătirea lui Hindrich pentru meci.

Crainicul polonez a prezentat jucătorii ambelor echipe. La noi, câteva nume amuzante: Birlighea, cu accent pe ultima parte, Banciu și George Hagi. Nimeni nu a fluierat numele tricolorilor”

Fanii noștri au cîntat imnul. Cel polonez, impresionant

Mulți copii au venit cu steagurile celor două echipe. Mari, întinse deasupra gazonului, arătau superb. Al nostru a fost aranjat primul, cel polonez, al doilea.

Se aude „România, România” dinspre peluza suporterilor noștri.

Au ieșit echipele în aplauzele fanilor. Fanii noștri au cântat imnul.

A urmat imnul polonez, impresionant. Toții fanii au ridicat plăcuțele și au format steagul țării lor. Și toți au cântat.

„Cine sare? România, hei, hei!”

Primii care s-au auzit după startul meciului au fost suporterii români. La ocazia lui Bîrligea, au scandat ”Cine sare, România, hei!”. Atunci au apărut fluierăturile polonezilor, copleșitoare. Și replica, tare: „Polska, Polska”.

Și încă o ocazie pentru noi: Băluță, apoi Man.

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