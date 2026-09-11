Ianis Stoica, „dublă” în Portugalia FOTO. Prestație de senzație pentru atacantul român în partida cu Braga

Estrela - Braga. Ianis Stoica (23 de ani) a fost autorul unei „duble” în partida de joi seară, de pe teren propriu.

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Atacantul român are un start de sezon foarte bun în prima ligă portugheză, fiind titular în aproape toate aparițiile de până acum.

Estrela - Braga. „Dublă” de senzație pentru Ianis Stoica

Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 5 în partida restantă din etapa #3, însă Estrela a restabilit egalitatea chiar înaintea de pauză.

În minutul 45, Ianis Stoica a urmărit o minge centrată la firul ierbii de pe flancul drept și a trimis din prima, la colțul lung, de la marginea careului, fără speranțe pentru portarul advers.

În partea secundă, atacantul român a avut nevoie de doar 11 minute pentru a face „dubla”. A trimis mingea în poartă din pasa lui Marcus, fiind înlocuit apoi în minutul 75.

Partida s-a jucat la Alverca, după ce Estrela a fost obligată să-și găsească un alt stadion pentru meciurile de acasă, din cauza stării în care se afla gazonul pe propria arenă.

Ianis Stoica a ajuns la 3 goluri și o pasă decisivă în primele 5 etape din Portugalia.

Atacantul român a ajuns la Estrela în vara lui 2025, după ce portughezii au plătit 1,3 milioane de euro către Hermannstadt, club care ulterior a retrogradat și a intrat în faliment.

Ianis Stoica a fost inclus de Gică Hagi pe lista preliminară de jucători pentru primele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor. A fost convocat în premieră la naționala mare.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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