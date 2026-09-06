Avertisment pentru Hagi Vârful Suediei e deja în formă la Liverpool. De ce profită Isak

Alexander Isak are trei goluri la Liverpool, două numai în această etapă.

Vârful suedez se demarcă excelent, finalizează la fel de bine și un coleg îl caută constant cu mingi.

România debutează în Liga Națiunilor B pe 25 septembrie, în deplasarea din Suedia.

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Gică Hagi a pregătit debutul său la întoarcerea ca selecționer cu două meciuri amicale, 1-1 în Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

La sfârșitul lunii, încep oficialele, iar prima fereastră a naționalelor e foarte dificilă, cu deplasări în Suedia (25 septembrie) și Polonia (2 octombrie) și meciuri acasă contra Bosniei (28 septembrie) și Suediei (5 octombrie).

Cel mai greu pas e chiar la start, împotriva scandinavilor, pe terenul lor. Apărarea va fi supusă asaltului unui atac puternic, Isak - Gyokeres.

Hagi, atent la Isak: ce face foarte bine vârful Suediei

Dacă Viktor Gyokeres a jucat un sfert de oră în primele trei partide ale sezonului la Arsenal, Alexander Isak nu doar că e titular la Liverpool. E în formă și înscrie.

Isak e cotat la 85 de milioane de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago

După golul marcat la 2-2 cu Nottingham Forest, vârful nordic a găsit plasa și la 2-0 cu Ipswich Town, vineri seară. Ambele goluri ale „cormoranilor” au fost ale lui.

Se demarcă perfect, găsind cu ușurință spațiile libere, are o tehnică excelentă pentru un atacant de 1,90 m și finalizează la fel de bine și cu dreptul, și cu stângul.

Isak a fost mereu la finalizare după pasele lui Gakpo

Isak, 26 de ani, profită și de inspirația unui coechipier care îl caută mereu cu mingi în ultima treime adversă.

Al doilea gol al lui Isak la 2-0 cu Ipswich. Foto: Imago

Cody Gakpo (27) a fost aproape de a semna în august cu Manchester City, dar a rămas la Liverpool în cele din urmă.

Olandezul are trei assisturi în primele trei etape de Premier League.

Centrare în fața porții.

Pasă printre adversari, la marginea careului.

Lansare în adâncime, cu exteriorul.

De fiecare dată, Isak a fost acolo și a concretizat acțiunile lui Gakpo.

145 de milioane de euro a fost suma plătită de Liverpool în 2025 pentru Isak când l-a transferat de la Newcastle

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