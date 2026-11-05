Lotul României pentru Mondialul U17 România merge în Qatar cu jucători de la Real Madrid, Fiorentina și Monchengladbach! Nimeni de la FCSB și Dinamo
Eduardo Corlat. Foto: Imago
Nationala

Lotul României pentru Mondialul U17 România merge în Qatar cu jucători de la Real Madrid, Fiorentina și Monchengladbach! Nimeni de la FCSB și Dinamo

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 19:34
  • Federația Română de Fotbal a anunțat joi, 5 noiembrie, lotul României pentru Campionatul Mondial U17, care se va desfășura în Qatar, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.
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Naționala formată din jucători născuți în 2009, care între timp au trecut la categoria U18, va evolua în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

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Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a obținut calificarea în urma parcursului din ultima fază a preliminariilor pentru EURO 2026.

România a învins Islanda cu 5-2 și Portugalia cu 1-0, dar a pierdut ultimul meci, scor 1-2, împotriva Italiei, gazda turneului de calificare.

Cele șase puncte acumulate le-au permis „tricolorilor” să se numere printre cele mai bune echipe clasate pe locul secund și să obțină, astfel, calificarea la Campionatul Mondial din Qatar.

Printre cei convocați se numără Eduardo Corlat, de la Real Madrid, Alexandru Miloiu, de la Lazio, Ioan Precup, de la Villarreal, și Robert Corduneanu, legitimat la Fiorentina.

Deși 11 jucători vin din Superliga, granzii FCSB și Dinamo nu trimit pe nimeni la lot!

Portari:

  • Tudor Coșa (Universitatea Cluj)
  • Victor Kroes (Real Betis, Spania)
  • Yanis Croitor (Standard Liege, Belgia)

Fundași:

  • Cosmin Matei (CFR Cluj)
  • Erik Mănăilă (Rapid București)
  • Alexandru Miloiu (Lazio, Italia)
  • David Loghin (Universitatea Craiova)
  • Robert Corduneanu (Fiorentina, Italia)
  • Eduardo Corlat (Real Madrid, Spania)
  • Claudiu Stancu (CSM Slatina)
  • Lorand Bencze (Puskas Akademia, Ungaria)

Mijlocași:

  • Matei Pădure (Wolfsburg, Germania)
  • Ioan Precup (Villarreal, Spania)
  • Denys Muntean (Universitatea Craiova)
  • Andrei Niculcea (Rapid București)
  • Darius Tripon (Farul Constanța)
  • Alexandru Goncear (Farul Constanța)
  • Denis Aevoaei (Venezia, Italia)

Atacanți:

  • Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj)
  • Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach, Germania)
  • Darius Bota (Csikszereda)

Din lot va lipsi însă Ayan Anghel, fundașul celor de la CS Dinamo, care a suferit o accidentare gravă și va fi indisponibil aproximativ șase luni.

Fotbalistul în vârstă de 17 ani fusese unul dintre titularii echipei în campania de calificare.

48 de echipe
vor participa la Campionatul Mondial U17 din Qatar, fiind repartizate în 12 grupe de câte patru

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica automat în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații care vor încheia pe locul al treilea.

Din șaisprezecimi, competiția se va desfășura în sistem eliminatoriu, iar finala este programată pe stadionul Ahmad bin Ali, pe 13 decembrie.

Programul României la Campionatul Mondial U17:

  • 21 noiembrie: Mexic – România (17:30)
  • 24 noiembrie: Venezuela – România (14:30)
  • 27 noiembrie: România – Camerun (18:00)

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