Cu 4 zile înainte de debutul la EURO, Edi Iordănescu încă are câteva semne de întrebare în privința primului „11”.

Două dintre pozițiile unde nu este convins de ceea ce va alege sunt în ofensivă, defensiva fiind în mare consolidată.

Florin Niță îi va lua, probabil, locul lui Horațiu Moldovan, fostul rapidist având dezavantajul că n-a jucat deloc la echipa de club.

Trec zilele, continuă antrenamentele la Wurzburg, locul unde România este cantonată pe perioada EURO 2024. Vestea bună e că problemele din lot au dispărut, cele de sănătate ce scoseseră din calcule 4 oameni, la un moment dat.

Ultimul, Denis Alibec, e mai bine de la zi la zi și încep să crească șansele să apară măcar pe bancă la jocul contra Ucrainei.

Schimbă iar echipa?

Pentru Edi zilele sunt cruciale pentru a-și fixa ideile, pentru a creiona o echipă gata să nu piardă contra vecinilor de la nord. Ucraina e bună, știe și Edi asta, însă un punct ar da o frânghie de care să ne agătăm că putem merge mai departe.

Multe variante nu-s, iar în preliminarii selecționerul a schimbat de fiecare dată masiv în echipa de start tocmai pentru că-s mulți jucători care n-au ritm, care joacă rar la cluburi. Nu-i exclus să abordeze aceeași strategie, până la urmă câștigătoare în preliminarii.

Opt sunt siguri pentru primul meci?

Pentru Edi, teoretic, semne mari de întrebare în privința primului meci n-ar fi. Cum Burcă și Răzvan Marin sunt iar la capacitate maximă, rămân discuții doar pentru câteva poziții.

Sunt semne de întrebare legate de doi jucători din ofensivă și de cum va gândi în privința portarului: Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, cei doi Marini, Man și Stanciu ar fi puncte fixe în echipă. Practic, „găurile” ar fi la portar, wingerul stânga și la omul de gol.

Constanța lui Niță sau răsplată pentru Horațiu

Unul dintre posturile la care stăm probabil cel mai bine este cel de portar. România are azi minimum 5 portari buni, pe care se poate baza în orice moment.

Florin Niță și Horațiu Moldovan sunt principalele soluții azi, însă Târnovanu, Sava și Ionuț Radu reprezintă și ei oricând soluții bune. Leo Toader lucrează în egală măsură cu cei doi, Niță și Horațiu, având despre ambii referințe excelente.

Florin a apărat constant la Gaziantep, unde a strâns 35 de meciuri în sezonul recent încheiat. A făcut-o bine, iar de câte ori a venit la lotul național, că a fost rezervă sau titular, comportamentul a fost ireproșabil. Un factor de echilibru în vestiar și genul de fotbalist serios, bine instruit pentru ceea ce are de făcut.

Avantaj Niță?

Celălalt, Horațiu Moldovan, e goalkeeperul care a salvat România în câteva momente grele în preliminarii. Portarul căruia Edi îi datorează o bună parte din succesul ultimei campanii.

Discuția în cazul său e că n-are niciun meci din iarnă până în prezent la echipa de club, unde Oblak e fără de absență în poarta lui Atletico. Singurele prezențe pentru Horațiu sunt în amicalele din martie și iunie, cu Columbia și Liechtenstein. Niță și Horațiu și-au împărțit prezențele în ultimele 4 teste ale României, câte două în dreptul fiecăruia.

Viteza lui Mihăilă sau calitatea lui Coman?

Un alt semn de întrebare pentru Edi Iordănescu e în banda stângă, partea ofensivă. Acolo sunt două variante ce împart calități diferite. Mihăilă e genul de jucător rapid, un jolly-joker pentru mingile lungi, ce poate pune mari probleme pe contraatac, stil de joc ce-l preferăm și probabil îl vom aborda.

Are însă minusul de a nu fi atât de util defensivei, spre deosebire de Florinel, care vine mai des în sprijinul colegilor din apărare. Coman are, pe lângă acest plus, și forma de moment. Lider la FCSB și, probabil, alături de Olaru, omul căruia i se datorează cel mai mult din ultimul titlu, Florinel ar putea avea câștig de cauză. Minusul în dreptul său ar fi partidele de la echipa națională, unde nu s-a ridicat la nivelul arătat în Superligă.

Forța lui Pușcaș sau instinctul lui Drăguș?

Cu Denis Alibec încă în refacere, principalele arme pentru atac sunt reprezentate de George Pușcaș și Denis Drăguș. Doi atacanți diferiți, calități ce nu se aseamănă deloc. E de așteptat ca Edi să aleagă forța în detrimentul tehnicii și vitezei.

Vârful de la Bari pare mai dispus să se lupte cu forța brută din defensiva Ucrainei, Drăguș devenind astfel arma secretă pentru a doua repriză.

Cum ar putea arăta România contra Ucrainei:

* Parteneriat: articol realizat cu sprijinul conectivității oferite de Vodafone la Euro2024