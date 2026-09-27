Pancu își explică reacțiile Antrenorul Rapidului a vorbit despre momentele în care și-a pierdut cumpătul: „Sunt clipe în care nu mai sunt eu” +13 foto
Daniel Pancu. Foto: Iosif Popescu
Superliga

Pancu își explică reacțiile Antrenorul Rapidului a vorbit despre momentele în care și-a pierdut cumpătul: „Sunt clipe în care nu mai sunt eu”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 17:40
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit deschis despre ieșirile nervoase pe care le are uneori pe marginea terenului.
  • Tehnicianul a explicat și de unde pornesc aceste reacții din timpul meciurilor.
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Tehnicianul giuleștenilor spune că evită chiar să se privească în reluări, atunci când apar momentele în care își pierde cumpătul.

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Pancu își explică ieșirile nervoase: „Sunt clipe în care nu mai sunt eu”

Una dintre cele mai tensionate reacții ale lui Pancu din acest sezon a venit în derby-ul Rapid - Dinamo, pierdut de giuleșteni cu 0-1 pe 15 august.

În minutul 53, arbitrul Horațiu Feșnic a oprit jocul după ce Alexandru Musi a rămas întins pe gazon, într-un moment în care Rapid încerca să pornească un atac.

Pancu a protestat vehement, a intrat câțiva metri pe teren și a fost oprit cu dificultate de oamenii din staff înainte să primească direct cartonașul roșu.

„Schimb canalul când mă văd. Mă transform în momentele alea şi oricum sunt mult mai…

Cu arbitrul am lamurit, o să vedeţi că până la final nu o să mai am eliminări, deja am 4 meciuri pe bancă, nu am contestat nicio decizie.

Da, într-adevăr am momente în care nu mai sunt eu. Nu ştiu cum să fie rezolvate, recunosc lucrul ăsta şi se vede cu ochiul liber”, a spus Daniel Pancu, conform primasport.ro.

Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg
Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+13 Foto
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Pancu a avut o ieșire asemănătoare și în perioada în care era selecționerul României U21. În octombrie 2024, la meciul cu Elveția U21 din Giulești, a intrat pe teren pentru a protesta la o decizie a arbitrului și a fost eliminat.

Atunci, propriii jucători au fost cei care l-au scos de pe teren.

Întrebat despre faptul că reacțiile de pe margine ar trebui privite și din perspectiva presiunii trăite de un antrenor, Pancu a răspuns:

„Da, «Uite-l pe nebunul ăsta, ar trebui dus la Obregia», dar nu este așa, pentru ca vin din urmă.

Toate trăirile astea ale antrenorilor vin de undeva, adică nu ştiu să dau un exemplu simplu, îi spui unui jucător, pregăteşti un meci 3 zile, «Ai de făcut aia şi aia», el zice «Mister, contează pe mine», nici nu trec două minute şi face cu totul altceva…

Nu e de râs, asta e un exemplu, dar sunt mai multe, stres, echipa merge, nu merge, şi multe altele”.

România U21 - Elveția U21, reacție Daniel Pancu. Foto: captură Pro Arena
România U21 - Elveția U21, reacție Daniel Pancu. Foto: captură Pro Arena

Galerie foto (37 imagini)

România U21 - Elveția U21, reacție Daniel Pancu. Foto: Iosif Popescu România U21 - Elveția U21, reacție Daniel Pancu. Foto: Iosif Popescu România U21 - Elveția U21, reacție Daniel Pancu. Foto: Iosif Popescu România U21 - Elveția U21, reacție Daniel Pancu. Foto: Iosif Popescu România U21 - Elveția U21, reacție Daniel Pancu. Foto: Iosif Popescu
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