Maratonista în robă Cine este Roxana Dan, judecătorul-sindic din dosarul de insolvență al CFR Cluj +5 foto
Roxana Dan, judecătorul-sindic din dosarul de insolvență al CFR Cluj
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Maratonista în robă Cine este Roxana Dan, judecătorul-sindic din dosarul de insolvență al CFR Cluj

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 06:30
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 06:30
  • Roxana Dan, judecător în cadrul Tribunalului Specializat Cluj, este magistratul pe masa căruia se află viitorul clubului CFR Cluj.
  • Dincolo de cariera juridică, Roxana Dan are o pasiune pentru sport și fitness, pe care le integrează într-un stil de viață bazat pe disciplină și antrenament.
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Tribunalul Specializat Cluj a admis, pe 20 august, cererea formulată de CFR Cluj și a deschis procedura generală de insolvență a clubului. Decizia a fost luată de completul condus de judecătoarea Roxana Dan.

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Cine este Roxana Dan, judecătorul-sindic din dosarul de insolvență al CFR Cluj

CFR Cluj a raportat datorii de circa 37,5 milioane de euro, iar procedura de insolvență urmează să stabilească modul în care acestea vor fi tratate și dacă societatea poate fi reorganizată.

Administrator judiciar RTZ & Partners SPRL, firma lui Răzvan Zăvăleanu, va colabora cu judecătorul-sindic Roxana Dan (38 de ani).

Dincolo de activitatea din magistratură, Roxana Dan este pasionată de sport și fitness.

Judecătoarea face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport și susține activ inițiative de tip Legal Runners. Participă la crosuri, maratoane și evenimente caritabile de alergare.

Roxana Dan s-a recuperat prin sport după o accidentare gravă la coloană

Sportul apare și în alte apariții publice ale judecătoarei, care a vorbit despre importanța activității fizice și despre modul în care aceasta face parte din stilul său de viață.

Potrivit Clujust, judecătoarea a suferit o accidentare la coloană în urma unui accident la schi, în 2016, iar sportul a făcut parte din procesul său de recuperare.

Are 13 ani de carieră juridică

Roxana Dan este judecător din 2013, parcursul său în magistratură începând ca auditor de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

A activat ca judecător pe secția civilă la Judecătoria Târgu Mureș (2015–2016), transferându-se ulterior la Judecătoria Cluj-Napoca.

Începând cu ianuarie 2018, a obținut gradul profesional de tribunal, specializându-se în dreptul profesioniștilor (comercial), iar în perioada 2018–2023 a deținut funcția de președinte al Secției Civile din cadrul aceleiași instanțe.

Din ianuarie 2023, își desfășoară activitatea ca judecător la Tribunalul Specializat Cluj.

Judecătoarea Roxana Dan face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport (foto: Facebook/Roxana Dan)
Judecătoarea Roxana Dan face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport (foto: Facebook/Roxana Dan)

Galerie foto (5 imagini)

Judecătoarea Roxana Dan face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport (foto: Facebook/Roxana Dan) Judecătoarea Roxana Dan face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport (foto: Facebook/Roxana Dan) Judecătoarea Roxana Dan face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport (foto: Facebook/Roxana Dan) Judecătoarea Roxana Dan face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport (foto: Facebook/Roxana Dan) Judecătoarea Roxana Dan face parte din comunitatea juriștilor pasionați de sport (foto: Clujust.ro)
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Este doctor în drept civil

Roxana Dan are și o activitate academică în paralel cu cea din magistratură.

Este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și a participat de-a lungul anilor la conferințe și proiecte din domeniul juridic.

În 2022, ea și-a depus candidatura pentru un mandat în Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu a fost aleasă.

În anul 2023, a obținut titlul de doctor în drept civil cu distincția supremă Summa Cum Laude, teza sa fiind publicată ca monografie de specialitate sub titlul Executarea silită în natură şi celelalte remedii contractuale (Editura Solomon, 2025).

„Nu am simțit niciodată vreo presiune”

Roxana Dan a avut și o poziție publică în legătură cu investigația Recorder despre sistemul judiciar.

Judecătoarea a salutat decizia CSM de a sesiza Inspecția Judiciară pentru verificarea acuzațiilor din documentar și a susținut că magistrații au obligația să cerceteze orice acuzație de abuz.

Ea a precizat că, în propria activitate, nu a simțit presiuni și că nimeni nu i-a cerut vreodată să pronunțe o anumită soluție.

„Personal, nu am simțit niciodată vreo presiune în actul de justiție pe care l-am înfăptuit, nu mi-a cerut nimeni să dau o anumită soluție și nici nu am dat vreo explicație pentru soluțiile mele, altele decât cele cuprinse în motivări”, a precizat Roxana Dan, citată de clujust.ro.

Eu personal nu m-am simțit și nu mă simt și pot să vă asigur că aceasta este optica majorității colegilor mei, pe care eu îi cunosc, nu ne simțim Dumnezeu pe pământ, pentru că nu suntem așa ceva! Suntem profesioniști ai dreptului, care exercităm o funcție publică pentru oameni. Eu mă duc a serviciu, ca oricare dintre dvs., pentru a rezolva problemele oamenilor. Acesta este job-ul meu. Roxana Dan, judecător-sindic Tribunalul Specializat Cluj (pentru Clujust.ro)

CFR Cluj a intrat în insolvență cu datorii de 37,5 milioane de euro la 31 iulie 2026

Potrivit datelor prezentate de CFR Cluj judecătorului-sindic Roxana Dan, la 31 iulie 2026, societatea avea datorii totale de 197.087.878,44 lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro!

Cea mai mare parte, 135.672.362,74 lei, aproximativ 25,8 milioane de euro, reprezintă datorii pe termen scurt.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

  • 170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;
  • 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători/staff;
  • 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;
  • 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

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