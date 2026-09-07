„Tentativă de omor” VIDEO: Fiul lui Van Bommel, pus la zid după un fault dur: „Exact ca tatăl său”

Ajax - PSV 1-3. Ruben van Bommel (22 de ani), jucătorul oaspeților, a fost aspru criticat după o intrare dură asupra unui adversar, în partida din etapa #5 din Eredivisie.

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În minutul 80 al partidei, la scorul de 2-1 pentru PSV, Ruben van Bommel a avut o intervenție violentă asupra lui Aaron Bouwman, fundașul de la Ajax.

Fiul celebrului Mark van Bommel și-a lovit adversarul, fără să aibă șanse să respingă mingea. Bouwman s-a prăbușit pe gazon, iar situația a degenerat rapid.

VIDEO. Ruben van Bommel, intrare criminală asupra lui Aaron Bouwman în Ajax - PSV 1-3

Youri Baas, coechipierul lui Bouwman, s-a enervat și l-a tras violent de tricou pe van Bommel, cerându-i explicații pentru intrarea sa.

S-a iscat un conflict pe teren între jucătorii celor două echipe, dar arbitrul le-a arătat doar cartonașe galbene celor implicați.

Decizia „centralului” a stârnit însă numeroase reacții. Majoritatea au considerat că jucătorul de la PSV trebuia să fie eliminat.

Aceeași părere o are și Raymond van Meenen, șeful arbitrilor din Olanda: „Van Bommel s-a năpustit asupra adversarului cu o asemenea forță și viteză încât siguranța lui Bouwman este pusă în pericol”.

Oficialul a adăugat că arbitrul Sander van der Eijk ar fi trebuit să revadă faza la monitorul VAR din proprie inițiativă, deși nu a fost chemat de asistenții VAR, conform as.com.

Hugo Borst spijkerhard voor Ruben van Bommel: "Dit is een moordaanslag."#ajapsv pic.twitter.com/tlfnENpqTL — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2026

Duminică, Ajax a anunțat că Aaron Bouwman a fost internat în spital după meci și că a suferit mai multe contuzii la nivelul corpului, în special în zona plămânilor.

Bouwman va fi indisponibil în toată luna septembrie și va reveni pe gazon după pauza internațională.

Ruben van Bommel, aspru criticat: „Tentativă de omor”

Hugo Borst, analist ESPN, l-a taxat pe tânărul jucător de la PSV pentru faultul comis. Acesta l-a sfătuit pe Van Bommel să consulte un psihiatru și catalogat intervenția sa drept o „tentativă de omor”: „Seamănă cu tatăl său”.

Știm cu toții ce fel de fotbalist era Mark. Era capabil să treacă peste cadavre, în sens figurat. Văd același lucru și la Ruben. Hugo Borst, analist ESPN

Earnest Stewart, directorul sportiv al clubului PSV, a precizat după meci că Ruben van Bommel a fost foarte afectat din cauza celor întâmplate.

„A intrat în vestiarul lui Ajax pentru a-și cere scuze”, a spus Stewart.

Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a adăugat: „Tocmai l-am văzut și este clar afectat. Era singurul care nu sărbătorea victoria. Nu asta a fost intenția lui. Când vezi cum acel băiat (n.r. - Bouwman) părăsește terenul, nu este o imagine plăcută pentru nimeni”.

A alergat spre minge, iar în ultimul moment și-a dat seama că s-ar putea ciocni frontal cu adversarul și de aceea s-a întors. Altfel, s-ar fi lovit față în față. El s-a protejat, iar celălalt nu. Peter Bosz, antrenorul lui PSV

În urma acestei victorii, PSV se află pe locul secund în Eredivisie, cu 13 puncte, la două lungimi distanță de liderul AZ Alkmaar. Dennis Man a fost indisponibil pentru această partidă.

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