Colaborare imposibilă Vlad Chiricheș vrea să fie antrenor, dar nu la FCSB: „Nu cred că aș putea să lucrez în condițiile astea” +11 foto
Vlad Chiricheș
Superliga

Colaborare imposibilă Vlad Chiricheș vrea să fie antrenor, dar nu la FCSB: „Nu cred că aș putea să lucrez în condițiile astea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 12:03
  • Vlad Chiricheș (36 de ani), fostul jucător de la FCSB, a vorbit despre despărțirea de gruparea roș-albastră și despre relația pe care a avut-o cu patronul Gigi Becali (68 de ani).
  • Mijlocașul se gândește să se retragă din activitate și ar vrea să devină antrenor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Chiricheș s-a despărțit de FCSB la finalul szonului trecut, după ce a fost criticat în nenumărate rânduri de Gigi Becali.

A fost chinuit și de mai multe accidentări, iar ultimul său meci pentru FCSB a fost cel cu Farul, câștigat de roș-albaștri cu 3-2, pe 20 aprilie.

De la Maradona la Messi VIDEO+FOTO:   Miss Argentina, pe scena Miss World 2026: „Cine nu-ți împărtășește pasiunea nu-ți înțelege nebunia”
Citește și
De la Maradona la Messi VIDEO+FOTO: Miss Argentina, pe scena Miss World 2026: „Cine nu-ți împărtășește pasiunea nu-ți înțelege nebunia”
Citește mai mult
De la Maradona la Messi VIDEO+FOTO:   Miss Argentina, pe scena Miss World 2026: „Cine nu-ți împărtășește pasiunea nu-ți înțelege nebunia”

Vlad Chiricheș, despre implicarea lui Becali la FCSB: „Nu cred că aș putea să lucrez în condițiile astea”

La câteva luni de la despărțirea de FCSB, Vlad Chiricheș a vorbit despre dorința sa de a deveni antrenor și a explicat că nu ar putea colabora cu Gigi Becali, cunoscut pentru intervențiile sale asupra echipei.

„Nu, nu cred că aș putea să lucrez în condițiile astea. Îmi doresc ca eu să am decizia finală în tot ceea ce reprezintă un antrenor.

Îmi doresc întâi să văd dacă îmi place, sincer, și apoi… Dar, în momentul ăsta, asta gândesc. Îmi doresc ca eu să am controlul a tot ce reprezintă formarea unui grup, selecția”, a declarat Vlad Chiricheș, conform digisport.ro.

Vlad Chiricheș, interviu GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB din Olanda
Vlad Chiricheș, interviu GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB din Olanda

Galerie foto (11 imagini)

Vlad Chiricheș, interviu GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB din Olanda Vlad Chiricheș, interviu GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB din Olanda Vlad Chiricheș, interviu GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB din Olanda Vlad Chiricheș, interviu GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB din Olanda Vlad Chiricheș, interviu GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB din Olanda
+11 Foto
labels.photo-gallery

Vlad Chiricheș a început deja cursurile pentru antrenorat și se gândește deja la viitorul său după ce pune ghetele în cui.

„Am început să fac cursul de licență B de antrenor la Coverciano, în Italia. Nu știu cum va fi. Îmi doresc să încerc experiența asta. Vedem dacă o să-mi placă și dacă mă atrage.

Dacă nu, vom vedea. Dar merg spre partea asta de antrenorat. Am avut, de-a lungul carierei mele, antrenori care cumva mi-au insuflat plăcerea asta de a conduce o echipă”.

Tot ce am reușit în primii doi ani de la întoarcere (n.r. la FCSB) compensează cumva cu tot ce s-a întâmplat pe final. Am câștigat două titluri, am câștigat Supercupa, meciuri europene extraordinare. Cred că, dacă e să pun în balanță, aș mai veni. Vlad Chiricheș, fost jucător FCSB

Chiricheș nu a luat totuși o decizie finală privind următorul pas din cariera sa.

„Nu vreau să iau o decizie acum, să spun «gata, mă retrag», și apoi, în două săptămâni sau o lună, parcă mi-e dor să revin și să fac altă alegere.

Vreau ca atunci când sunt pregătit 100% să transmit tuturor decizia mea. Până atunci sunt încă jucător. Nu știu, aș merge așa pe un 80% e terminat. 20% mai țin acolo, în caz că simt că mai pot să mai joc”, a mai completat fostul jucător de la FCSB.

134 de meciuri
a jucat, în total, Vlad Chiricheș pentru FCSB. A marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive

Vlad Chiricheș: „Am fost dezamăgit că mi s-a întâmplat așa ceva”

În sezonul trecut, într-un meci jucat cu Metaloglobus, scor 0-0, Vlad Chiricheș a fost scos de pe teren în minutul 29 al partidei. În timp ce părăsea terenul, acesta a zâmbit ironic

Acel moment l-a afectat pe fostul mijlocaș de la FCSB:

Da, a fost un moment trist, sincer. Am fost dezamăgit că mi s-a întâmplat așa ceva. E clar că te gândești la cine a luat acea decizie, te gândești de ce s-a întâmplat chestia asta.

În același timp, zâmbetul venea din… nu neapărat din amărăciune, dar știam că nu e justificat. Și că nu e nimic de făcut…”, a mai spus Chiricheș.

Un alt moment care l-a deranjat pe Chiricheș a fost atunci când patronul Gigi Becali s-a bucurat că jucătorul s-a accidentat Farul, partidă care avea să fie ultima pentru mijlocaș la FCSB.

Cred că aia a fost mult mai apăsătoare. Pentru că, dacă vorbești de respect și respectul înseamnă a avea un contract și angajatorul trebuie să-ți plătească salariul, dacă ăsta este respect, da, clar am fost respectat.

Dar eu cred că respectul înseamnă și altceva, mai mult de atât. Și cred, în același timp, că se puteau găsi alte metode de îndepărtare a mea sau de a găsi o despărțire diferită. Cred că meritam asta”.

Am scăpat, până la urmă, de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el! Nu îi doresc o accidentare gravă, ci una care să ne scape de el. Gigi Becali, după accidentarea de atunci a lui Chiricheș

Alături de echipa roș-albastră, Chiricheș a cucerit 7 trofee: 4 titluri (2013, 2014, 2024, 2025) și 3 Supercupe (2014, 2025, 2026).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
gigi becali liga 1 despartire Vlad CHIRICHES fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
21:18
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
21:56
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor + Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor +  Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
21:39
Chivu, asemănat cu Mourinho Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Campionate
18:30
Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Citește mai mult
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Stranieri
19:36
Ianis Hagi pleacă din Turcia Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Citește mai mult
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Superliga
18:10
„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Citește mai mult
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
B365
02:00
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
Citește mai mult
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31

Echipe/Competiții

fcsb 111 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 39 rapid 18 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share