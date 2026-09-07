Colaborare imposibilă Vlad Chiricheș vrea să fie antrenor, dar nu la FCSB: „Nu cred că aș putea să lucrez în condițiile astea”

Vlad Chiricheș (36 de ani), fostul jucător de la FCSB, a vorbit despre despărțirea de gruparea roș-albastră și despre relația pe care a avut-o cu patronul Gigi Becali (68 de ani).

Mijlocașul se gândește să se retragă din activitate și ar vrea să devină antrenor.

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Chiricheș s-a despărțit de FCSB la finalul szonului trecut, după ce a fost criticat în nenumărate rânduri de Gigi Becali.

A fost chinuit și de mai multe accidentări, iar ultimul său meci pentru FCSB a fost cel cu Farul, câștigat de roș-albaștri cu 3-2, pe 20 aprilie.

Vlad Chiricheș, despre implicarea lui Becali la FCSB: „Nu cred că aș putea să lucrez în condițiile astea”

La câteva luni de la despărțirea de FCSB, Vlad Chiricheș a vorbit despre dorința sa de a deveni antrenor și a explicat că nu ar putea colabora cu Gigi Becali, cunoscut pentru intervențiile sale asupra echipei.

„Nu, nu cred că aș putea să lucrez în condițiile astea. Îmi doresc ca eu să am decizia finală în tot ceea ce reprezintă un antrenor.

Îmi doresc întâi să văd dacă îmi place, sincer, și apoi… Dar, în momentul ăsta, asta gândesc. Îmi doresc ca eu să am controlul a tot ce reprezintă formarea unui grup, selecția”, a declarat Vlad Chiricheș, conform digisport.ro.

Vlad Chiricheș a început deja cursurile pentru antrenorat și se gândește deja la viitorul său după ce pune ghetele în cui.

„Am început să fac cursul de licență B de antrenor la Coverciano, în Italia. Nu știu cum va fi. Îmi doresc să încerc experiența asta. Vedem dacă o să-mi placă și dacă mă atrage.

Dacă nu, vom vedea. Dar merg spre partea asta de antrenorat. Am avut, de-a lungul carierei mele, antrenori care cumva mi-au insuflat plăcerea asta de a conduce o echipă”.

Tot ce am reușit în primii doi ani de la întoarcere (n.r. la FCSB) compensează cumva cu tot ce s-a întâmplat pe final. Am câștigat două titluri, am câștigat Supercupa, meciuri europene extraordinare. Cred că, dacă e să pun în balanță, aș mai veni. Vlad Chiricheș, fost jucător FCSB

Chiricheș nu a luat totuși o decizie finală privind următorul pas din cariera sa.

„Nu vreau să iau o decizie acum, să spun «gata, mă retrag», și apoi, în două săptămâni sau o lună, parcă mi-e dor să revin și să fac altă alegere.

Vreau ca atunci când sunt pregătit 100% să transmit tuturor decizia mea. Până atunci sunt încă jucător. Nu știu, aș merge așa pe un 80% e terminat. 20% mai țin acolo, în caz că simt că mai pot să mai joc”, a mai completat fostul jucător de la FCSB.

134 de meciuri a jucat, în total, Vlad Chiricheș pentru FCSB. A marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive

Vlad Chiricheș: „Am fost dezamăgit că mi s-a întâmplat așa ceva”

În sezonul trecut, într-un meci jucat cu Metaloglobus, scor 0-0, Vlad Chiricheș a fost scos de pe teren în minutul 29 al partidei. În timp ce părăsea terenul, acesta a zâmbit ironic

Acel moment l-a afectat pe fostul mijlocaș de la FCSB:

„Da, a fost un moment trist, sincer. Am fost dezamăgit că mi s-a întâmplat așa ceva. E clar că te gândești la cine a luat acea decizie, te gândești de ce s-a întâmplat chestia asta.

În același timp, zâmbetul venea din… nu neapărat din amărăciune, dar știam că nu e justificat. Și că nu e nimic de făcut…”, a mai spus Chiricheș.

Un alt moment care l-a deranjat pe Chiricheș a fost atunci când patronul Gigi Becali s-a bucurat că jucătorul s-a accidentat Farul, partidă care avea să fie ultima pentru mijlocaș la FCSB.

„ Cred că aia a fost mult mai apăsătoare . Pentru că, dacă vorbești de respect și respectul înseamnă a avea un contract și angajatorul trebuie să-ți plătească salariul, dacă ăsta este respect, da, clar am fost respectat.

Dar eu cred că respectul înseamnă și altceva, mai mult de atât. Și cred, în același timp, că se puteau găsi alte metode de îndepărtare a mea sau de a găsi o despărțire diferită. Cred că meritam asta”.

Am scăpat, până la urmă, de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el! Nu îi doresc o accidentare gravă, ci una care să ne scape de el. Gigi Becali, după accidentarea de atunci a lui Chiricheș

Alături de echipa roș-albastră, Chiricheș a cucerit 7 trofee: 4 titluri (2013, 2014, 2024, 2025) și 3 Supercupe (2014, 2025, 2026).

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