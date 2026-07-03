Șahul românesc intră într-o nouă etapă de modernizare. Federația română de șah dă startul implementării C.E.S.S.

Federația Română de Șah a semnat contractul care deschide etapa de implementare a soluțiilor digitale prevăzute în cadrul proiectului Competențe și Educație Superioară prin Șah – C.E.S.S., cel mai important pas realizat până acum în procesul de modernizare a șahului românesc.

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DE LA STRATEGIE LA CONSTRUCȚIE

Acest pas aduce proiectul în etapa de dezvoltare a arhitecturii digitale integrate care va susține activitatea competițională, educațională și de performanță din cadrul ecosistemului șahului românesc.

„Astăzi vorbim despre infrastructura invizibilă care poate duce șahul mai departe”, declara la conferința de lansare a proiectului Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah. Semnarea contractului pentru dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat C.E.S.S. deschide procesul de dezvoltare a instrumentelor care vor susține activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Această viziune asupra dezvoltării șahului prin tehnologie a fost apreciată încă de la lansarea proiectului și de Garry Kasparov, fost campion mondial și una dintre cele mai influente personalități ale șahului modern. Acesta a descris inițiativa drept „un moment istoric pentru jocul de șah”, subliniind impactul pe care tehnologia îl poate avea asupra dezvoltării și popularizării acestui sport. Declarația lui Kasparov confirmă relevanța direcției asumate de Federația Română de Șah într-un moment în care tehnologia influențează tot mai mult pregătirea, competiția și performanța în șah.

Noul ecosistem digital va reuni funcționalități dedicate organizării competițiilor, educației prin șah și serviciilor digitale destinate jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor și cluburilor sportive. Sistemul va integra și instrumente dedicate analizei partidelor, contribuind la procesul de pregătire și evoluție al practicanților șahului. Acesta va susține inclusiv transmiterea online a partidelor. Aceste instrumente urmăresc să faciliteze accesul la resurse, informații și oportunități educaționale relevante pentru dezvoltarea șahului la nivel național.

Instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului sunt destinate întregii comunități șahiste – elevi, profesori, antrenori, arbitri și cluburi sportive. Într-un sport în care pregătirea, analiza și accesul rapid la informație fac diferența, acestea pot contribui la dezvoltarea performanței și la susținerea activității șahiste la toate nivelurile.

Proiectul „Competențe și Educație Superioară prin Șah – C.E.S.S.“ a fost depus în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF) și a fost elaborat cu sprijinul ADR în cadrul proiectului „Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a Autorităților Publice Centrale în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate în cadrul PCIDIF 2021-2027”, cofinanțat din FSE+ prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027.

Codul SMIS al proiectului: 341645 - Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare Și Instrumente Financiare 2021-2027.

Detalii despre proiectul C.E.S.S. și activitățile dedicate comunității șahului românesc pot fi consultate la: https://frsah.ro/digitalizare/ dar și pe paginile sociale ale Federației: https://www.facebook.com/FRSah.ro, https://www.instagram.com/frsah.ro/, https://x.com/FrsahRo, https://ro.linkedin.com/company/romanian-chess-federation