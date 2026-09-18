Jurgen Klopp (59 de ani), selecționerul Germaniei, a declarat, joi, că vrea să se asigure că „mândria națională nu este încredințată unor persoane nepotrivite”.

Declarațiile lui Klopp vin după victoria recentă a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.

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În cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia anunțării lotului Germaniei pentru meciurile din Liga Națiunilor, fostul antrenor al echipei Liverpool a făcut referire la victoria partidului anti-imigrație AfD.

AfD a obținut aproape 44% din voturi în fostul land est-german Saxonia-Anhalt, pe 6 septembrie, și se așteaptă la rezultate bune la alegerile de duminică din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Jurgen Klopp: „Vreau să revendic drapelul Germaniei”

Deși nu a menționat AfD în mod direct, Klopp a pledat pentru adoptarea unui „patriotism pozitiv”: „Nu vreau să las mândria națională pe mâna unor persoane nepotrivite. S-au întâmplat o mulțime de lucruri nebunești nu cu mult timp în urmă. A avut loc un vot pe care unii l-au considerat probabil în regulă, dar alții s-ar fi gândit: «Doamne, ce se întâmplă aici?».

Din perspectiva unui om implicat în sport, aș dori să revendic drapelul pentru mine și pentru noi. Când îl fluturăm, nu vreau ca cineva să se întrebe: «Ce-i cu voi?». Vreau ca oamenii să creadă că ești fericit și că înțelegi cât de norocos ești să te fi născut în această țară minunată sau să te fi mutat aici și să trăiești aici”, a declarat Klopp.

De asemenea, selecționerul a declarat că nu este sigur dacă mai poate sau dacă mai are voie să folosească expresia „mândrie națională” fără să fie interpretat greșit: „Pot fi mândru că sunt german și totuși să fiu deschis, tolerant, amabil și prietenos”.

Klopp susține că este mai important ca țara să aibă suficienți medici și personal medical, dar a adăugat că fotbalul poate „cultiva un sentiment de comunitate, permițându-ne să simțim cu adevărat puterea sportului”.

Klopp a convocat 44 de jucători!

Jurgen Klopp a luat o decizie neobișnuită înainte de primele meciuri din Liuga Națiunilor: a anunțat un lot de 44 de jucători, în ciuda faptului că listele de joc sunt limitate la 23 de jucători.

„Este foarte neobișnuit să ai patru meciuri în două săptămâni cu echipa națională. Vreau să cunosc cât mai mulți jucători posibil în acest interval de timp”, a declarat selecționerul.

Klopp a preluat conducerea naționalei Germaniei în iulie, după ce cvadrupla câștigătoare a Cupei Mondiale, a suferit a treia eliminare consecutivă din faza grupelor la acest turneu.

Reprezentativa lui Jurgen Klopp se pregătește pentru debutul în Liga Națiunilor. În primele 4 meciuri, Germania va juca cu Olanda (24 septembrie), Grecia (27 septembrie), Serbia (1 octombrie) și returul cu Grecia (4 octombrie).

Lotul anunțat de Jurgen Klopp pentru meciurile cu Olanda și Grecia:

Portari : Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax).

: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax). Fundași : Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).

: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart). Mijlocași : Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Fuhrich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds).

: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Fuhrich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds). Atacanți: Younes Ebnoutalib (Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).

Al doilea lot anunțat de Jurgen Klopp pentru meciurile cu Serbia și Grecia:

Portari : Noah Atubolu (Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern).

: Noah Atubolu (Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern). Fundași : Waldemar Anton (Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle).

: Waldemar Anton (Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle). Mijlocași : Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (FC Koln), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)

: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (FC Koln), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool) Atacanți: Jonathan Burkardt (Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).

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