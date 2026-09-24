Corinna, soția lui Michael Schumacher, a vorbit despre relația pe care o are și acum cu legenda Ferrari, la aproape 13 ani de la accidentul de schi suferit de fostul pilot.

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Pe 29 decembrie 2013, Schumacher a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi.

În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă. Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era mult prea profundă.

Soția lui Michael Schumacher, noi dezvăluiri: „Mama mea era categoric împotriva relației”

Michael Schumacher are în continuare nevoie de îngrijiri medicale după tragicul accident în care a fost implicat în 2013, iar soția sa, Corinna, este principala persoană care are grijă de fostul pilot de Formula 1.

Corinna a participat acum la un nou documentar, intitular „Schumacher '94: The Birth of a Legend”. Acesta rememorează sezonul de debut al germanului din 1994, atunci când a cucerit primul său titlu mondial alături de Benetton.

Documentarul prezintă și povestea de dragoste dintre cei doi. Corinna a mărturisit că piesa „Rush Rush”, interpretată de Paula Abdul, este una specială pentru relația lor.

„Aceasta era melodia noastră pe atunci. Când o aud astăzi și sunt în mașină, plâng în sinea mea”, a spus aceasta, conform express.co.uk.

Mama Corinnei nu a fost de acord la început cu relația acesteia cu Michael Schumacher.

„Mama mea era categoric împotriva relației. Michael era mereu la pista de karting și îi împingea mereu pe ceilalți în afara pistei.

Mama mea spunea mereu: «Uitați-vă la Schumacher! Au o pistă de karting acasă, îi dau afară pe toți cei care fac ceva greșit, iar acum îi dă și el pe oameni afară!»”, a completat Corinna.

Soția fostului pilot a povestit și un moment amuzant din viața lor, când Schumacher primea foarte multe scrisori de la fani.

Primea foarte multe scrisori. Și de la o tânără care îi trimitea mereu lenjerie intimă împreună cu scrisorile. O chema Jutta. La un moment dat, «Hai, Jutta!» a devenit expresia lui obișnuită. Corinna, soția lui Michael Schumacher

Cariera lui Michael Schumacher

Michael Schumacher s-a născut pe 3 ianuarie 1969, în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 la doar 22 de ani, în 1991, la volanul unui monopost Jordan în Marele Premiu al Belgiei.

La un an distanță, a obținut prima victorie pe același circuit, Francorchamps.

7 titluri de campion mondial are Michael Schumacher în palmares, două (1994 și 1995) cu Benetton și cinci (2000, 2001, 2002, 2003 și 2004) cu Ferrari

După retragerea din 2006, Schumacher a încercat o revenire în Formula 1 în 2010, la Mercedes, dar nu a mai reușit să obțină aceleași rezultate impresionante ca în prima parte a carierei.

Pe 29 decembrie 2013, pilotul a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi. În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă. Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era mult prea profundă.

Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și menținut într-o comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014.

De atunci, este tratat acasă, până în 2020 în Elveția, apoi în Spania, în sud-vestul insulei Mallorca.

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