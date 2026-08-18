Serena și Venus, împreună după 4 ani Cum s-a terminat meciul surorilor Williams + De ce  nu s-a jucat pe terenul central de la Cincinnati +5 foto
Serena Williams și Venus Williams (Foto: IMAGO)
Tenis

Serena și Venus, împreună după 4 ani Cum s-a terminat meciul surorilor Williams + De ce nu s-a jucat pe terenul central de la Cincinnati

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 14:50
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 14:52
  • Serena Williams (44 de ani) și Venus Williams (46 de ani) au făcut din nou echipă după patru ani.
  • În primul tur de la WTA Cincinnati, legendarele surori au fost învinse de perechea formată din Marta Kostyuk (24 de ani) și Peyton Stearns (24 de ani), scor 2-6, 6-1, 8-10.
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La US Open 2022, Serena Williams se retragea cu lacrimi în ochi din tenis, după o înfrângere cu Ajla Tomljanovic. Tot atunci jucase și pentru ultima oară alături de sora sa în proba de dublu.

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Serena Williams și Venus Williams, învinse la WTA Cincinnati. Nu s-a jucat pe terenul central!

Serena și Venus au pierdut categoric primul set (2-6), au revenit și s-au impus fără drept de apel în cel de-al doilea (6-1), însă au fost învinse în super-tiebreak.

Kostyuk și Stearns au condus cu 6-0 și 8-2, surorile Williams s-au apropiat la un singur punct (7-8), au salvat o minge de meci, dar până la urmă au cedat (8-10).

14 titluri de Grand Slam
au câștigat Serena și Venus Williams, împreună, la dublu. Și trei medalii de aur la Jocurile Olimpice

Deși acesta va fi probabil ultimul meci disputat de cele două jucătoare legendare la Cincinnati, organizatorii au fost nevoiți să ia o decizie dificilă.

The Guardian precizează că „natura rigidă a contractelor de televiziune” a făcut ca meciul să fie mutat pe „Grandstand”, al doilea teren al turneului, cu o capacitate de 5.000 de locuri.

Toate locurile au fost ocupate, iar fanii s-au înghesuit pe scara în spirală a stadionului alăturat, care are o capacitate de 11.600 de spectatori, pentru a le urmări pe cele două mari sportive.

Meciul de dublu al surorilor Williams s-a jucat pe „Grandstand”, al doilea teren al turneului de la Cincinnati (Foto: IMAGO) Meciul de dublu al surorilor Williams s-a jucat pe „Grandstand”, al doilea teren al turneului de la Cincinnati (Foto: IMAGO)
Meciul de dublu al surorilor Williams s-a jucat pe „Grandstand”, al doilea teren al turneului de la Cincinnati (Foto: IMAGO)

Serena Williams: „A fost o experiență puțin traumatizantă”

Accidentarea suferită la genunchi în meciul pierdut în primul tur de la Wimbledon, 3-6, 7-6(6), 3-6 cu Maya Joint, a împiedicat-o pe Serena să revină pe terenul de dublu alături de Venus, așa cum era planificat.

„A fost o experiență puțin traumatizantă pentru mine (n.r. - accidentarea la genunchi). Mi-a luat două ore să ies din vestiar în seara aceea, iar recuperarea a durat mult.

Nu credeam că voi spune asta vreodată, pentru că nu m-am gândit niciodată că voi mai fi aici, stând și vorbind cu voi toți. Dar, știți, ce nu te omoară te face mai puternic”, a spus Serena, zâmbind.

FOTO: Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint

Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com
Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com

Galerie foto (5 imagini)

Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com
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Serena Williams: „Nu am venit aici ca să câștig turneul”

Serena Williams a dat de înțeles că rezultatul confruntării de la Cincinnati nu contează atât de mult pentru ea.

„Să câștigi e, evident, minunat. Dar cred că, în această situație, noi pur și simplu ne distrăm. Nu am venit aici ca să câștig acest turneu.

Evident, am vrut să dau tot ce pot, dar cred că e important să ne distrăm și să vedem cum stăm și cum ne simțim pe teren.

Și faptul că suntem acolo alături de fani e foarte plăcut, doar ca să le oferim încă o ocazie să ne vadă jucând, ceea ce e cu adevărat grozav”.

Peyton Stearns este ultima jucătoare învinsă de Venus în proba de simplu. Se întâmpla la Washington, pe 23 iuilie 2025. De atunci, veterana circuitului WTA a pierdut 14 meciuri la rând.

Am așteptat mult timp să ne întoarcem pe terenul de dublu. În cele din urmă, ne-am regăsit una pe cealaltă. Ne oferim reciproc atât de multă înțelegere și încurajare. Este prima dată când jucăm împreună după o veșnicie și cred că începem să ne intrăm cu adevărat în ritm. Venus Williams, potrivit BBC

Surorile Williams vor avea nevoie de wildcard-uri pentru a putea juca la US Open, turneu de Grand Slam care va începe duminică, 30 august.

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