Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată” +5 foto
Serena și Venus Williams. Foto: IMAGO
Tenis

Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 19:12
  • Serena Williams (44 de ani) că nu va mai participa la partida din primul tur al turneului de dublu de la Wimbledon, alături de sora sa, Venus.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Legendara sportivă a revenit pe terenul de iarbă după 4 ani de la retragere, la simplu, unde a fost învinsă de australianca Maya Joint (20 de ani, #87 WTA), scor 3-6, 7-6(6), 2-6.

Atracția Mondialului Cum pleacă revelația Vozinha de la CM 2026. Cu peste 22 de milioane de followers și multe performanțe
Citește și
Atracția Mondialului Cum pleacă revelația Vozinha de la CM 2026. Cu peste 22 de milioane de followers și multe performanțe
Citește mai mult
Atracția Mondialului Cum pleacă revelația Vozinha de la CM 2026. Cu peste 22 de milioane de followers și multe performanțe

Serena și Venus Williams s-au retras din turneul de dublu de la Wimbledon

Cele două sportive au primit un wild-card din partea organizatorilor pentru a participa în competiție, la fel cum Serena a primit și pentru proba de simplu, însă accidentarea suferită la genunchi, în urmă cu câteva zile, nu i-a permis să concureze și la dublu alături de sora sa.

Totuși, Serena i-a îndemnat pe fani să fie cu ochi pe „un oraș din apropiere”, ceea ce ar putea însemna o altă apariție a sa pe terenul de tenis.

„Sunt profund îndurerată că trebuie să mă retrag din proba de dublu. Revenirea în competiție a fost un dar, iar șansa de a juca din nou alături de Venus a însemnat totul pentru mine.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu pregătită, dar, din păcate, genunchiul meu nu este încă pregătit pentru competiție.

Sunt deosebit de recunoscătoare directorului turneului, Jamie Baker, și întregii echipe a turneului pentru că mi-au oferit toate șansele să joc aici.

Mulțumesc fanilor pentru sprijinul vostru incredibil și pentru că ați făcut această revenire atât de specială… Tot ce pot spune este să rămâneți cu ochii pe un oraș din apropierea voastră…

Fotografia cu seringile arată lichidul care a fost drenat din genunchiul meu după meciul meu de simplu… Vestea bună este că genunchiul meu nu ar trebui să se mai umfle sau să acumuleze atât de mult lichid din nou.

Vestea proastă este că, oricât de mult am încercat, pur și simplu nu am reușit să-l recuperez pentru proba de dublu”, a scris Serena Williams, pe Instagram.

14 titluri de Grand Slam
au cucerit surorile Williams la dublu, de-a lungul carierelor

FOTO. Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea suferită

Galerie foto (5 imagini)

Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea din meciul cu Maya Joint / foto: instagram.com
+5 Foto
labels.photo-gallery

Turneele WTA care urmează în Europa, după Wimbledon:

  • WTA Iași
  • WTA Atena
  • WTA Praga
  • WTA Hamburg

Citește și

Hamilton, învins acasă Kimi Antonelli a câștigat cursa sprint de la Silverstone, după o luptă de foc cu pilotul britanic. Cum arată clasamentul în prezent
Formula 1
17:53
Hamilton, învins acasă Kimi Antonelli a câștigat cursa sprint de la Silverstone, după o luptă de foc cu pilotul britanic. Cum arată clasamentul în prezent
Citește mai mult
Hamilton, învins acasă Kimi Antonelli a câștigat cursa sprint de la Silverstone, după o luptă de foc cu pilotul britanic. Cum arată clasamentul în prezent
În formă maximă  FOTO. Starul lui Real Madrid n-a fost convocat la CM 2026, dar imaginile cu el i-au uimit pe fani
Campionate
17:52
În formă maximă FOTO. Starul lui Real Madrid n-a fost convocat la CM 2026, dar imaginile cu el i-au uimit pe fani
Citește mai mult
În formă maximă  FOTO. Starul lui Real Madrid n-a fost convocat la CM 2026, dar imaginile cu el i-au uimit pe fani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
Venus Williams Serena Williams retragere wild-card
Știrile zilei din sport
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Superliga
04.07
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Citește mai mult
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Diverse
04.07
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Citește mai mult
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Tenis
04.07
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Citește mai mult
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Campionatul Mondial
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Citește mai mult
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:39
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
23:25
Decizie înainte de Mexic - Anglia Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
Decizie înainte de Mexic - Anglia  Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
22:53
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Superliga
04.07
Ce i-a lipsit lui Dinamo VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Citește mai mult
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Tenis
04.07
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Citește mai mult
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Campionatul Mondial
04.07
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Citește mai mult
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share