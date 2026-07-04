Serena Williams (44 de ani) că nu va mai participa la partida din primul tur al turneului de dublu de la Wimbledon, alături de sora sa, Venus.

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Legendara sportivă a revenit pe terenul de iarbă după 4 ani de la retragere, la simplu, unde a fost învinsă de australianca Maya Joint (20 de ani, #87 WTA), scor 3-6, 7-6(6), 2-6.

Serena și Venus Williams s-au retras din turneul de dublu de la Wimbledon

Cele două sportive au primit un wild-card din partea organizatorilor pentru a participa în competiție, la fel cum Serena a primit și pentru proba de simplu, însă accidentarea suferită la genunchi, în urmă cu câteva zile, nu i-a permis să concureze și la dublu alături de sora sa.

Totuși, Serena i-a îndemnat pe fani să fie cu ochi pe „un oraș din apropiere”, ceea ce ar putea însemna o altă apariție a sa pe terenul de tenis.

„Sunt profund îndurerată că trebuie să mă retrag din proba de dublu. Revenirea în competiție a fost un dar, iar șansa de a juca din nou alături de Venus a însemnat totul pentru mine.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu pregătită, dar, din păcate, genunchiul meu nu este încă pregătit pentru competiție.

Sunt deosebit de recunoscătoare directorului turneului, Jamie Baker, și întregii echipe a turneului pentru că mi-au oferit toate șansele să joc aici.

Mulțumesc fanilor pentru sprijinul vostru incredibil și pentru că ați făcut această revenire atât de specială… Tot ce pot spune este să rămâneți cu ochii pe un oraș din apropierea voastră…

Fotografia cu seringile arată lichidul care a fost drenat din genunchiul meu după meciul meu de simplu… Vestea bună este că genunchiul meu nu ar trebui să se mai umfle sau să acumuleze atât de mult lichid din nou.

Vestea proastă este că, oricât de mult am încercat, pur și simplu nu am reușit să-l recuperez pentru proba de dublu”, a scris Serena Williams, pe Instagram.

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FOTO. Genunchiul Serenei Williams, după accidentarea suferită

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