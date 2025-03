Bologna - AC Milan 2-1. Antrenorul oaspeților, Sergio Conceiçao (50 de ani), a acuzat arbitrajul după meci.

De asemenea, a avut un mesaj clar pentru conducere, dar și pentru contestatari.

Joi seară, AC Milan a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, în deplasare, într-o partidă restantă din etapa #9 din Serie A.

Rezultat care îi îndepărtează pe „diavolii milanezi” tot mai mult de locurile de Liga Campionilor. Milan este pe 8, la 8 puncte distanță de ocupanta locului 4 , Juventus Torino.

Sergio Conçeicao: „A fost henț la primul gol”

Antrenorul celor de la AC Milan, Sergio Conçeicao, consideră că primul gol al celor de la Bologna, reușit de Castro, ar fi trebuit anulat pentru o preluare cu mâna la Fabbian.

Ehm non pare proprio fallo di mano…



Intanto sembra proprio non toccare la mano che comunque rimane esattamente sul corpo non aumentando il volume…



Poi capisco sia davvero complesso vederlo.#BolognaMilan pic.twitter.com/ULhaiNWWdT — Prova79(spunta blu) (@Prova7979) February 28, 2025

„ A fost henț clar la primul gol. Toate fazele care ne sunt nefavorabile devin decisive pentru rezultatul final .

Până la urmă, ceva tot am reușit. Desigur, avem și greșelile noastre. În general, suntem conectați la meci, știm unde să atacăm și să presăm.

Când suntem în joc și punem în practică ce pregătim, creăm ocazii și ajungem în ultimii 30 de metri cu ușurință și calitate. Dar, apoi, apar momentele în care uneori sunt și din vina noastră, alteori din vina altora”, a declarat Sergio Conçeicao, conform Gazzetta dello Sport.

Sergio Conçeicao: „Îmi iau valiza și plec, dacă mi se cere”

În același timp, portughezul pare să se fi săturat de toate zvonurile care îl leagă de o posibilă despărțire de AC Milan, curând, la doar câteva luni de la preluare echipei.

Tehnicianul este gata să plece oricând, fără probleme, dacă șefii clubului îi cer acest lucru.

„În fiecare zi se vorbește despre situația mea și nu este corect. Știu ce vreau, știu ce pot face. Văd mulți oameni care vorbesc despre despre mine, dar situația este simplă: dacă trebuie să plec, dacă mi se spune «nu mai ești necesar», îmi iau valiza și plec fără să cer un euro în plus .

Nu am apărut de nicăieri: am aproape 100 de meciuri în Liga Campionilor, am câștigat 13 trofee, dar în fiecare zi oamenii se distrează vorbind despre mine. Antrenori care mă critică în ziua meciului. Am o familie, am oameni apropiați care văd atâtea răutăți despre mine și nu este corect. Scuzați-mi răbufnirea”, a completat Conçeicao.

Avea meciul în mână, nu sunt prea multe de spus. Suntem vinovați. Trebuie să ridicăm capul împreună. Faza primului gol a fost cam ciudată...Dacă vorbesc, iese scandal. Dacă mai credem în Liga Campionilor? Evident, toți pierd puncte. Serie A este dificilă Rafael Leao

Serie A ratează locurile suplimentare ale Ligii?

Seria A are parte de un sezon european foarte modest și mai păstrează șanse minime pentru a prinde unul dintre primele două locuri în ierarhia coeficienților UEFA pe 2024/2025, care mai oferă câte o echipă în Liga Campionilor pentru stagiunea 2025/2026.

Premier League (Anglia) și La Liga (Spania) sunt favorite pentru a primii cele două wildcarduri.

Clasament coeficienți UEFA țări, sezonul 2024/2025:

Premier League (6 echipe rămase din 7): 20.892

La Liga (6 din 7): 19.035

Serie A (4 din 8): 18.187