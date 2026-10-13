L-a impresionat pe Flick Fiul legendei de la Barcelona, remarcat de tehnician: „Rar am întâlnit un astfel de om”
Hansi Flick și Shane Kluivert/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

L-a impresionat pe Flick Fiul legendei de la Barcelona, remarcat de tehnician: „Rar am întâlnit un astfel de om”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 08:44
  • Shane Kluivert (19 ani) a fost marea surpriză de la antrenamentul Barcelonei înaintea partidei cu Galatasaray din Liga Campionilor.
  • Partida din etapa #2 din Liga Campionilor se joacă de la ora 22:00 și este liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Shane este al patrulea și cel mai mic fiu al legendarului Patrick Kluivert, jucător ce a evoluat pentru Barcelona în perioada 1998-2004.

Interdicție neașteptată Elevii unei școli nu mai au voie cu tricouri de fotbal: „Era singura soluție!”
Citește și
Interdicție neașteptată Elevii unei școli nu mai au voie cu tricouri de fotbal: „Era singura soluție!”
Citește mai mult
Interdicție neașteptată Elevii unei școli nu mai au voie cu tricouri de fotbal: „Era singura soluție!”

Shane Kluivert l-a impresionat pe Hansi Flick

Născut pe 24 septembrie 2007, extrema stângă a făcut primii pași în fotbal la juniorii celor de la SC Buitenveldert (Olanda), înainte de a ajunge la academia lui PSG. În 2017, pe când avea doar 10 ani, s-a alăturat Barcelonei.

Tehnicienii de la academia catalanilor au observat un progres constant, însă adevăratul salt a venit în sezonul trecut, când a început să se remarce tot mai mult prin golurile marcate și pasele decisive oferite.

„A continuat să joace cu mult mai multă încredere și determinare pentru a face o diferență”, a notat Barcelona, potrivit sport.es.

Spaniolii subliniază că unul dintre factorii care au contribuit la progresul lui Shane Kluivert a fost versatilitatea sa, extrema fiind capabilă să evolueze atât pe flancul stâng, cât și pe cel drept al ofensivei.

Internaționalul olandez U19 evoluează pentru formația secundă a Barcelonei, însă în perioada de pregătire din vară a avut ocazia să se antreneze alături de prima echipă a catalanilor.

Kluivert a debutat ca titular pentru echipa de seniori a Barcelonei în amicalul cu Birmingham City, disputat pe 1 august și încheiat la egalitate, scor 2-2. Englezii s-au impus ulterior la loviturile de departajare, cu 3-2.

Luni, Shane s-a antrenat alături de Lamine Yamal și compania, înaintea meciului cu Galatasaray.

Tânărul jucător a profitat de faptul că echipa secundă a catalanilor a evoluat și ea marți în Turcia, în UEFA Youth League. Barcelona s-a impus cu 1-0 în fața juniorilor de la Galatasaray.

73 de minute
a evoluat Shane Kluivert în duelul din UEFA Youth League.

Patrick Kluivert: „Rareori am întâlnit o persoană atât de concentrată

În această stagiune, fiul legendarului Patrick Kluivert a reușit să puncteze de două ori. Ambele goluri au venit pe 26 septembrie, când echipa secundă a catalanilor câștiga, scor 4-0, împotriva celor de la Pena Sport.

Shane a înregistrat și o creștere fizică semnificativă în ultima perioadă. Acesta a fost lăudat de Juliano Belletti, tehnicianul său de la Barça Atletic

„Are o mentalitate foarte bună. Se îmbunătățește la fiecare meci”

De asemenea, Patrick Kluivert a vorbit și el la superlativ despre fiul său.

Rareori am întâlnit o persoană atât de concentrată pe atingerea scopurilor sale. Determinarea și perseverența lui impresionează pe cei care îl cunosc personal”

257 de meciuri
a jucat Patrick Kluivert pentru Barcelona: a marcat 122 de goluri și a reușit 62 de pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
barcelona hansi flick patrick kluivert shane kluivert
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:18
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
18:47
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
19:24
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
18:59
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Top stiri
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Special
13:03
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Citește mai mult
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Diverse
12:52
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Citește mai mult
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
Handbal
12:48
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara
Citește mai mult
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș
B365
02:00
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș
Citește mai mult
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 12 rapid 17 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share