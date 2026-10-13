L-a impresionat pe Flick Fiul legendei de la Barcelona, remarcat de tehnician: „Rar am întâlnit un astfel de om”

Shane Kluivert (19 ani) a fost marea surpriză de la antrenamentul Barcelonei înaintea partidei cu Galatasaray din Liga Campionilor.

Partida din etapa #2 din Liga Campionilor se joacă de la ora 22:00 și este liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Shane este al patrulea și cel mai mic fiu al legendarului Patrick Kluivert, jucător ce a evoluat pentru Barcelona în perioada 1998-2004.

Shane Kluivert l-a impresionat pe Hansi Flick

Născut pe 24 septembrie 2007, extrema stângă a făcut primii pași în fotbal la juniorii celor de la SC Buitenveldert (Olanda), înainte de a ajunge la academia lui PSG. În 2017, pe când avea doar 10 ani, s-a alăturat Barcelonei.

Tehnicienii de la academia catalanilor au observat un progres constant, însă adevăratul salt a venit în sezonul trecut, când a început să se remarce tot mai mult prin golurile marcate și pasele decisive oferite.

„A continuat să joace cu mult mai multă încredere și determinare pentru a face o diferență”, a notat Barcelona, potrivit sport.es.

Spaniolii subliniază că unul dintre factorii care au contribuit la progresul lui Shane Kluivert a fost versatilitatea sa, extrema fiind capabilă să evolueze atât pe flancul stâng, cât și pe cel drept al ofensivei.

Internaționalul olandez U19 evoluează pentru formația secundă a Barcelonei, însă în perioada de pregătire din vară a avut ocazia să se antreneze alături de prima echipă a catalanilor.

Kluivert a debutat ca titular pentru echipa de seniori a Barcelonei în amicalul cu Birmingham City, disputat pe 1 august și încheiat la egalitate, scor 2-2. Englezii s-au impus ulterior la loviturile de departajare, cu 3-2.

Luni, Shane s-a antrenat alături de Lamine Yamal și compania, înaintea meciului cu Galatasaray.

Tânărul jucător a profitat de faptul că echipa secundă a catalanilor a evoluat și ea marți în Turcia, în UEFA Youth League. Barcelona s-a impus cu 1-0 în fața juniorilor de la Galatasaray.

73 de minute a evoluat Shane Kluivert în duelul din UEFA Youth League.

Patrick Kluivert: „Rareori am întâlnit o persoană atât de concentrată”

În această stagiune, fiul legendarului Patrick Kluivert a reușit să puncteze de două ori. Ambele goluri au venit pe 26 septembrie, când echipa secundă a catalanilor câștiga, scor 4-0, împotriva celor de la Pena Sport.

Shane a înregistrat și o creștere fizică semnificativă în ultima perioadă. Acesta a fost lăudat de Juliano Belletti, tehnicianul său de la Barça Atletic

„Are o mentalitate foarte bună. Se îmbunătățește la fiecare meci”

De asemenea, Patrick Kluivert a vorbit și el la superlativ despre fiul său.

„Rareori am întâlnit o persoană atât de concentrată pe atingerea scopurilor sale. Determinarea și perseverența lui impresionează pe cei care îl cunosc personal”

257 de meciuri a jucat Patrick Kluivert pentru Barcelona: a marcat 122 de goluri și a reușit 62 de pase decisive

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