Interdicție neașteptată Elevii unei școli nu mai au voie cu tricouri de fotbal: „Era singura soluție!”
Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Interdicție neașteptată Elevii unei școli nu mai au voie cu tricouri de fotbal: „Era singura soluție!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 21:06
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 21:30
  • O școală gimnazială de lângă Paris a decis să le interzică elevilor să mai poarte la cursuri tricourile echipelor de fotbal favorite.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Măsura a fost impusă de conducerea colegiului „Honoré de Balzac” din Nemours cu scopul de a preveni apariția tensiunilor și a bătăilor în curtea școlii, după ce un elev a fost insultat și agresat fizic de colegi în timpul unei pauze.

„Eu nu uit aceste lucruri!” Ce spune FC Argeș despre demiterea lui Bogdan Andone. Zero victorii în trei luni!
Citește și
„Eu nu uit aceste lucruri!” Ce spune FC Argeș despre demiterea lui Bogdan Andone. Zero victorii în trei luni!
Citește mai mult
„Eu nu uit aceste lucruri!” Ce spune FC Argeș despre demiterea lui Bogdan Andone. Zero victorii în trei luni!

Tricourile de fotbal, interzise de o școală pentru a pune capăt bătăilor

Incidentul a implicat un elev fan al AJ Auxerre, echipă dintr-o localitate aflată la aproximativ 90 km de Nemours, o distanță comparabilă cu cea până la Paris.

În pauză, după o victorie de campionat obținută de Paris Saint-Germain, fanii clubului parizian au început să-l tachineze pe băiat.

Glumele au degenerat rapid în ironii legate de presupusa superioritate a Franței asupra Italiei, națională pe care elevul o susținea și care ratase calificarea la Campionatul Mondial.

Ceea ce a început ca o simplă șicanare s-a transformat în insulte și, în cele din urmă, într-o confruntare fizică, scrie gazzetta.it.

Directorul școlii: „Era singura soluție pentru a calma spiritele”

Noua regulă a intrat în vigoare din toamna anului 2026, fiind solicitată de consiliera principală de educație (CPE) după confruntările repetate din curtea școlii.

Rectoratul Academiei din Créteil a confirmat măsura, subliniind că scopul este de a le asigura elevilor un „mediu liniștit și propice învățării”. Noul regulament impune o „ținută corectă, îngrijită și discretă”, notează valeursactuelles.com.

Primarul din Nemours, Valérie Lacroutte, a susținut decizia conducerii școlii: „Era singura soluție pentru a calma spiritele. Și m-am gândit să extind interdicția și la școlile primare”.

Măsura a fost motivată și de dispute mai vechi între elevii care simpatizau diverse alte formații, de la Real Madrid până la Olympique de Marseille.

Ce riscă elevii care încalcă regula și cum au reacționat părinții

Conform regulamentului, un elev nu va fi exmatriculat doar pentru că a venit îmbrăcat într-un tricou de fotbal. În schimb, dacă adolescentul nu are haine de schimb, conducerea școlii îi pune la dispoziție un tricou neutru pe care să îl poarte în timpul orelor.

Pe rețelele de socializare, reacțiile părinților au fost în mare parte favorabile. O mamă a povestit că a fost nevoită să reînnoiască garderoba fiului său, mare suporter PSG, cumpărându-i haine neutre pentru a respecta decizia.

Un alt părinte a amintit că în trecut reprezentanții elevilor ceruseră chiar introducerea unei uniforme, o propunere respinsă la acel moment de administrație.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
AUXERRE franta suporteri paris școală bullying elevi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:18
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
18:47
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
19:24
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
18:59
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Top stiri
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Special
13:03
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Citește mai mult
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Diverse
12:52
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Citește mai mult
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
Handbal
12:48
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara
Citește mai mult
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș
B365
02:00
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș
Citește mai mult
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 12 rapid 17 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share