Interdicție neașteptată Elevii unei școli nu mai au voie cu tricouri de fotbal: „Era singura soluție!”

O școală gimnazială de lângă Paris a decis să le interzică elevilor să mai poarte la cursuri tricourile echipelor de fotbal favorite.

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Măsura a fost impusă de conducerea colegiului „Honoré de Balzac” din Nemours cu scopul de a preveni apariția tensiunilor și a bătăilor în curtea școlii, după ce un elev a fost insultat și agresat fizic de colegi în timpul unei pauze.

Tricourile de fotbal, interzise de o școală pentru a pune capăt bătăilor

Incidentul a implicat un elev fan al AJ Auxerre, echipă dintr-o localitate aflată la aproximativ 90 km de Nemours, o distanță comparabilă cu cea până la Paris.

În pauză, după o victorie de campionat obținută de Paris Saint-Germain, fanii clubului parizian au început să-l tachineze pe băiat.

Glumele au degenerat rapid în ironii legate de presupusa superioritate a Franței asupra Italiei, națională pe care elevul o susținea și care ratase calificarea la Campionatul Mondial.

Ceea ce a început ca o simplă șicanare s-a transformat în insulte și, în cele din urmă, într-o confruntare fizică, scrie gazzetta.it.

Directorul școlii: „Era singura soluție pentru a calma spiritele”

Noua regulă a intrat în vigoare din toamna anului 2026, fiind solicitată de consiliera principală de educație (CPE) după confruntările repetate din curtea școlii.

Rectoratul Academiei din Créteil a confirmat măsura, subliniind că scopul este de a le asigura elevilor un „mediu liniștit și propice învățării”. Noul regulament impune o „ținută corectă, îngrijită și discretă”, notează valeursactuelles.com.

Primarul din Nemours, Valérie Lacroutte, a susținut decizia conducerii școlii: „Era singura soluție pentru a calma spiritele. Și m-am gândit să extind interdicția și la școlile primare”.

Măsura a fost motivată și de dispute mai vechi între elevii care simpatizau diverse alte formații, de la Real Madrid până la Olympique de Marseille.

Ce riscă elevii care încalcă regula și cum au reacționat părinții

Conform regulamentului, un elev nu va fi exmatriculat doar pentru că a venit îmbrăcat într-un tricou de fotbal. În schimb, dacă adolescentul nu are haine de schimb, conducerea școlii îi pune la dispoziție un tricou neutru pe care să îl poarte în timpul orelor.

Pe rețelele de socializare, reacțiile părinților au fost în mare parte favorabile. O mamă a povestit că a fost nevoită să reînnoiască garderoba fiului său, mare suporter PSG, cumpărându-i haine neutre pentru a respecta decizia.

Un alt părinte a amintit că în trecut reprezentanții elevilor ceruseră chiar introducerea unei uniforme, o propunere respinsă la acel moment de administrație.

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