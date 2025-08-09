Tragedie în boxul japonez  Un sportiv a decedat, iar altul este internat » Măsurile luate de șefii Federației de Box

Shigetoshi Kotari (28 de ani), luptător japonez, a decedat după o luptă pentru titlul la categoria super pană.

Sportivul a luptat împotriva lui Yamato Hata, iar partida s-a încheiat la egalitate după 12 runde.

La finalul meciului de box, Shigetoshi Kotari s-a prăbușit când încerca să părăsească ringul și a fost diagnosticat cu un hematom subdural. Boxerul a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar fără succes.

Shigetoshi Kotari a decedat după partida cu Yamato Hata

Sportivul japonez a decedat, în cele din urmă, la 6 zile de la meciul disputat la Tokyo în cadrul Federației de Box din Est și Pacific, conform record.pt.

În urma acestei tragedii, șefii Federației de Box au anunțat că, începând de acum, luptele din această vor avea maximum 10 runde.

Organizația Mondială de Box a transmis condoleanțe familiei.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2 — WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

Din nefericire, un caz similar s-a întâmplat în aceeași noapte. Hiromasa Urakawa a suferit și el un hematom cerebral în lupta cu Yoji Saito. Acesta a fost operat de urgență și, în acest moment, este spitalizat.

