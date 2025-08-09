Daniel Oprița (43 de ani), antrenor la Steaua București, s-a enervat pentru că e de părere că se discută prea mult despre banii cheltuiți de clubul din Ghencea.

Forma de organizare a Stelei este una de drept public, astfel că formația din Ghencea nu poate promova în Superliga până când nu va fi preluată de investitori privați.

Daniel Oprița, despre sumele de care beneficiază Steaua: „Nu se cheltuie așa mult”

Antrenorul Stelei București a declarat că este deranjat de situația echipei sale și că nu se cheltuiesc chiar așa de mulți bani în Liga 2.

„Dar celelalte echipe nu joacă fără presiune? Mai sunt antrenori care lucrează la echipe fără drept de promovare. Nu e numai Steaua!

Toată lumea e deranjată de Steaua, dar sunt alte secții tot la Ministere și se cheltuie bani. Mai mulți! Câte Ministere sunt? N-am văzut pe nimeni să spună că se cheltuie la handbal, la rugby, la baschet, la volei. Ăia nu sunt tot bani din buzunarul vostru, al meu?

Nu se cheltuie chiar așa mult. E sport, până la urmă. Banii se cheltuie mai mult în altă parte. Vedeți că bani mulți se cheltuie și la alte echipe. Sunt antrenori care stau tot fără presiune la echipe fără drept de promovare și nu prind play-off-ul. Și salariile sunt tot ca la noi!

Noi avem presiune pentru că avem suporterii. E bine și când te împing de la spate, dar când nu merge nu e ușor. E Steaua și pretențiile sunt mari, chiar dacă n-ai drept de promovare”, a declarat Daniel Oprița, conform digisport.ro.

Daniel Oprița: „Să ne dea 500.000 de euro pentru Liga 1”

Daniel Oprița are o propunere pentru ca echipa sa să poată promova:

„Dacă mai prindem încă o dată play-off-ul și ajungem pe loc de promovare, poate, până la urmă, cineva se gândește să ne dea drept de promovare. Eu aș propune să pună o limită: vreți în Liga 1, nu cheltuiți mai mult de 500.000. Și restul să ne descurcăm!

Ca să nu zică cineva că noi suntem de la stat și cheltuim mai mult decât privatul. Să ne dea 500.000 pentru Liga 1, iar în rest să facem rost de la sponsori, de la televiziune. Dacă ne descurcăm, bine. Dacă nu, retrogradăm și asta e. Eu așa aș propune: o limită și nu cred că se mai supără nimeni.

Și vă mai spun ceva: la echipele celelalte fără drept de promovare nu am văzut să se promoveze tineri. Și se cheltuie banii! Știți echipele. Spuneți-mi ce jucători au scos. Eu am șase copii pe bancă și intră la mine. Hai să vorbim de toate echipele”, a mai adăugat Oprița, conform sursei citate.

