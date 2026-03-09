„Nu e important acum” Reacția conducerii Craiovei, după ce Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea

Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a comentat declarațiile lui Ștefan Baiaram, legate de posibila plecare a acestuia, în vară.

La finalul partidei din Cupă cu CFR Cluj, scor 3-1, atacantul a anunțat că e foarte posibil să se despartă de formația olteană, iar acum a venit și o primă reacție din partea conducerii clubului.

Mario Felgueiras: „Dacă în vară pleacă sau nu, nu e important acum”

Oficialul din Bănie înțelege dorința lui Baiaram de pleca la finalul sezonului, însă vrea ca, până atunci, jucătorul și echipa să se concentreze doar pe play-off.

„Eu spun că Baiaram e un copil de 22-23 de ani, e un băiat bun, care are energie bună. Anul ăsta a suferit și el mult și trebuie să-l protejăm, să-l încurajăm.

Dacă în vară pleacă sau nu, nu e important acum. Pentru noi contează play-off-ul. Sigur că și Baiaram gândește la fel. Sigur, după meci (n.r. - cu CFR, în Cupă), era fericit, dăduse și gol, are și el visul lui, cum avem toți.

E un băiat pe care trebuie să-l încurajăm pentru a ajuta Craiova și naționala României”, a declarat Mario Felgueiras, potrivit digisport.ro.

Întrebat încă o dată despre plecare, la finalul derby-ului de duminică de pe Giulești, Baiaram a răspuns:

„Am fost întrebat de domnul Marian (n.r. - jurnalistul Marian Codirlă), am răspuns. Nu vreau să mai comentez. Am vorbit cu domnul Rotaru, dar nu este momentul să mai comentez”.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, potrivit transfermarkt.com

