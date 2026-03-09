„Mașină de tocat carne” Starul lui Atletico, protest împotriva ritmului infernal al fotbalului: „Suntem clovnii circului”
Gimenez, stoperul lui Atletico, respinge în meciul cu Real Sociedad Foto: Imago
Campionate

„Mașină de tocat carne” Starul lui Atletico, protest împotriva ritmului infernal al fotbalului: „Suntem clovnii circului”

Theodor Jumătate
Publicat: 09.03.2026, ora 09:54
Actualizat: 09.03.2026, ora 09:54
  • Jose Maria Gimenez, 31 de ani, al treilea căpitan al lui Atletico, e nemulțumit de programul încărcat pe care trebuie să-l suporte astăzi jucătorii de fotbal. 

Jucătorii sunt tot mai supărați din cauza numărului mare de meciuri pe care trebuie să-l joace.

Acuză FIFA și UEFA că au încărcat programul dincolo de limita acceptabilă și că, din cauza lor, accidentările grave afectează fotbalul. Îi lovesc pe ei și lovesc sportul.

Gimenez, al 3-lea căpitan al lui Atletico: „Ne punem corpul în pericol”

Jose Maria Gimenez, 31 de ani, al treilea căpitan al lui Atletico și unul dintre cei mai vechi „colchoneros”, din 2013 la echipa madrilenă, și-a exprimat nemulțumirea după ultima partidă a roș-albilor:

  • Sâmbătă, 7 martie, la 3-2 acasă cu Real Sociedad, în LaLiga. 

Când un reporter spaniol i-a amintit că marți se joacă Atletico - Tottenham, în prima manșă a „optimilor” Ligii Campionilor, fundașul central uruguayan s-a enervat.

„E timpul să ne odihnim acum. Fotbalul a devenit o mașină de tocat carne. Ne punem corpul în pericol, suntem clovnii circului și trebuie doar să jucăm când ni se spune să jucăm”, a protestat acesta, potrivit Marca.com.

Gimenez, mai mult accidentat. Dar Alvarez are 40 de jocuri acum. Și 67 sezonul trecut

Gimenez a evoluat doar de 20 de ori la Atletico în actualul sezon în toate competițiile.

A fost accidentat mult timp, suferind o gravă ruptură musculară în prima parte a stagiunii.

Gimenez (al doilea din dreapta) și Alvarez (nr. 19), în centrul jucătorilor lui Atleti Foto: Imago Gimenez (al doilea din dreapta) și Alvarez (nr. 19), în centrul jucătorilor lui Atleti Foto: Imago
Gimenez (al doilea din dreapta) și Alvarez (nr. 19), în centrul jucătorilor lui Atleti Foto: Imago

Colegul Julian Alvarez are însă dublul meciurilor lui Gimenez în 2025-2026 la club (alte trei la națională). Argentinianul a pierdut și el trei dueluri.

În 2024-2025, Alvarez a jucat 57 de partide numai la echipa de club. Plus zece la naționala Argentinei. După ce participase și la Copa America în vara lui 2024.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atletico Madrid spania laliga julian alvarez Jose Maria Gimenez
