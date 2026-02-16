„Jucam numai pe coclauri, prin porumb” Dan Nistor, de la paznic de hotel la 500 de meciuri în Liga 1 » Cine e antrenorul care l-a remarcat

Dan Nistor (37 de ani) a rememorat câteva episoade de la începutul carierei de fotbalist profesionist, odată cu bifarea meciului cu numărul 500 în Liga 1.

Veteranul celor de la U Cluj a atins această bornă impresionantă, sâmbătă, la partida cu Csikszereda, scor 4-1, însă nu a uitat de momentul în care a ajuns în fotbalul mare.

Dan Nistor: „Ionuț Badea a avut o foarte mare importanță în cariera mea”

Mijlocașul „șepcilor roșii” a vorbit despre relația cu Ionuț Badea, care l-a remarcat în perioada în care evolua la Mioveni.

„E rușine să muncești? Nu e rușine să muncești. Rușine e să furi, să minți, să faci alte lucruri. Eram paznic, la un hotel la mine, acolo, la Rucăr, cu circuit închis, la nașa mea de botez.

Mister Ionuț Badea a avut o foarte mare importanță în accederea mea spre cariera mare, pentru că eram la Dacia Mioveni, pe atunci.

Nu știu dacă mai ține minte, era cu patronul de la Internațional Curtea de Argeș, și mi-a zis: «Vreau să te iau la Liga 1, la Internațional». Din păcate, acea echipă s-a destrămat și ne-am mutat la Târgu Jiu.

Am debutat (n.r. - la Pandurii) cu campioana României de atunci, Unirea Urziceni, sub comanda lui (n.r. Ionuț Badea)”, a declarat Dan Nistor, potrivit digisport.ro.

Nistor nu și-a imaginat vreodată că poate ajunge atât de aproape de recordul de meciuri din Liga 1.

„Să fii paznic la 18 ani, iar apoi să ajungi la echipa națională și să bifezi 500 de meciuri în Superliga... cine credea așa ceva? Ăsta e adevărul.

Eu nu mă gândeam la așa ceva. Nici în cele mai frumoase visuri.

Când am mers și am jucat pe un gazon verde am zis «Doamne, ferește! Unde am ajuns!». Eu jucam numai pe coclauri înainte, la țară, prin porumb... A fost ceva incredibil, am zis că trebuie să profit”, a mai spus Nistor.

Top 5 all-time - apariții în Liga 1

Ionel Dănciulescu - 515 meciuri Dan Nistor - 500 meciuri Costică Ștefănescu - 490 meciuri Florea Ispir - 485 meciuri Ladislau Bölöni - 484 meciuri

