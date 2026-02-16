„Treziți-vă, oameni buni!” Valeriu Iftime s-a săturat de erorile de arbitraj și vrea transparență maximă: „Să publice discuțiile dintre VAR și central”

Valeriu Iftime (65 de ani) a reacționat după erorile grave de arbitraj din ultima etapă a Ligii 1.

Finanțatorul celor de la FC Botoșani trage un semnal de alarmă după penalty-ul acordat celor de la UTA Arad, de către arbitrul George Găman, împotriva echipei sale, dar și după gafa imensă a lui Radu Petrescu, care a creat un scandal uriaș după Petrolul - FC Argeș 2-1.

Valeriu Iftime: „Rog CCA să publice discuțiile dintre camera VAR și arbitrul central”

Acum, Iftime cere Comisiei Centrale a Arbitrilor să acționeze în acest sens și să publice conversațiile purtate de „centrali” cu cei aflați în camera VAR.

„Nu mă interesează pe mine că Gigi Becali și FCSB au nevoie disperată de 9 puncte din ultimele trei meciuri pentru că eu sunt în continuare la mâna mea. Însă, trebuie să bat neapărat pe U Cluj și îmi mai trebuie apoi încă două puncte.

Dar, trebuie și ca arbitrii să se trezească naibii odată. Vreau să cred că este vorba de mediocritate, asta cred eu, și că nu sunt adevărate zvonurile care circulă prin fotbalul românesc… că se lucrează ca FC Argeș și FC Botoșani să fie out din play-off. Nu vreau să cred așa.

Însă, ceea ce s-a întâmplat la partidele de la Ploiești și la meciul nostru cu UTA este de noaptea minții. Rog CCA să facă la fel ca în țările importante din lumea asta și să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și arbitrul central.

Nu vreau să mă sune în privat unul sau altul de pe la CCA și să îmi explice cai verzi pe pereți. Vreau pur și simplu să aflăm și noi public ceea ce discută oamenii ăia între ei.

Păi, domnilor, ăla e 11 metri pentru UTA? Treziți-vă, băi oameni buni. Puteți să influențați destinele unor oameni și clasamentul final al sezonului regular”, a declarat Iftime, potrivit prosport.ro.

Momentul în care Găman a dictat penalty pentru UTA, în minutul 87, la scorul de 1-1. Foto: captură Prima Sport

Ulterior, „centralul” dictase penalty și pentru FC Botoșani, în ultimele minute de prelungire, însă a anulat lovitura după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Valeriu Iftime: „Stopați mediocritatea din arbitraj!”

Iftime încearcă să nu ia în calcul eventuale jocuri de culise menite să le lase în afara play-off-ului pe FC Botoșani și FC Argeș:

„Stopați mediocritatea din arbitraj, pentru că eu asta vreau să cred că este, și nu vreau să dau crezare zvonurilor că Argeșul și FC Botoșani trebuie să iasă din play-off. V-am spus că aceste zvonuri circulă prin fotbalul românesc, dar eu nu vreau să le dau crezare.

Avem și noi problemele noastre interne, nu zic nu, dar totuși nu vă jucați cu destinele oamenilor. Voi vă încasați baremurile de după meci, plecați frumos acasă, iar ăstia păgubiți plecăm acasă cu niciun punct. Acum a fost cazul nostru și al celor de la FC Argeș”, a mai spus Iftime.

FOTO. Gafa de arbitraj comisă de Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1

