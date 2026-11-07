Sir Alex Ferguson (84 de ani) a fost la un pas de moarte în mai 2018, după ce a suferit o hemoragie cerebrală.

Fostul antrenor al lui Manchester United a supraviețuit datorită intervenției rapide a soției sale, Cathy, și tratamentului primit la spitalele din Marea Britanie.

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Ferguson a fost antrenorul lui Manchester United timp de 26 de ani, perioadă în care a câștigat 38 de trofee majore, printre care 13 titluri în Premier League și două trofee UEFA Champions League.

Cum a fost salvat Sir Alex Ferguson de soția sa

În mai 2018, la scurt timp după meciul dintre Manchester United și Arsenal, fostul tehnician a suferit o hemoragie cerebrală care i-a pus viața în pericol.

În noua sa carte de memorii, „Jocurile vieții mele”, Ferguson povestește cum a trecut prin acele momente și le aduce un omagiu celor care l-au salvat.

Incidentul s-a petrecut într-o dimineață în care Cathy, soția lui Ferguson, urma să plece la Londra. Fostul antrenor își amintește că s-a trezit „cu o durere de cap cumplită”, care „m-a împiedicat să dorm în cea mai mare parte a nopții și m-am prăbușit imediat peste un pantofar.

Cathy se afla la parter și a auzit zgomotul produs de căderea soțului său. Ferguson povestește cât de importantă a fost prezența ei în acel moment:

„Între 75 și 85 la sută dintre persoanele de peste 60 de ani care suferă un incident precum al meu mor. Am supraviețuit pentru că soția mea, Cathy, era jos când a auzit toți pantofii prăbușindu-se zgomotos pe podeaua de lemn de sus.

Dacă nu ar fi fost acolo, arbitrul din Ceruri ar fi putut fluiera finalul meciului pentru mine. Cathy urma să plece la Londra câteva ore mai târziu, așa că am fost norocos că era încă acasă.

L-a sunat imediat pe fiul meu Jason, care locuiește în apropiere. El a venit în grabă și l-a sunat pe Steve McNally, medicul lui United, care, auzind că avusesem dureri de cap, s-a gândit că aș putea suferi o hemoragie cerebrală”, a povestit Ferguson, potrivit mirror.co.uk.

Ferguson a fost dus mai întâi la spitalul din Macclesfield, apoi transferat la Salford Royal. Investigațiile efectuate pe 5 mai 2018 au confirmat că suferise un hematom subdural, o acumulare de sânge la nivelul creierului.

Lady Cathy Ferguson a murit în octombrie 2023, la vârsta de 84 de ani, după 57 de ani de căsnicie cu fostul tehnician al lui Manchester United (Foto: IMAGO)

Operația de urgență și rolul neurochirurgului moldovean

La Salford Royal, Ferguson a fost operat de urgență. Gravitatea situației a devenit evidentă în timpul intervenției.

„În ziua în care m-au operat la Salford Royal, alți patru pacienți au fost operați pentru aceeași afecțiune. Doar doi dintre noi am trăit pentru a povesti ce s-a întâmplat”, își amintește fostul antrenor.

După operație, când s-a trezit din anestezie, medicii i-au adresat câteva întrebări pentru a-i verifica memoria și funcțiile cognitive. Printre acestea s-au numărat dacă o întâlnise pe Regină și câte soții avusese Henric al VIII-lea.

Ferguson și-a păstrat simțul umorului și a răspuns: „Într-adevăr o întâlnisem pe regină, dar nu-mi amintesc să-l fi întâlnit pe Henric al VIII-lea. Sau pe vreuna dintre soțiile lui”.

Printre medicii care au contribuit la recuperarea sa s-a numărat și dr. Alexandru Cotici, un neurochirurg originar din Republica Moldova.

La peste patru luni de la operație, pe 22 septembrie 2018, Ferguson a primit acordul medicilor să revină pe Old Trafford, la meciul dintre Manchester United și Wolverhampton Wanderers. Cotici a făcut parte din echipa medicală care l-a însoțit pe stadion.

Ferguson a remarcat profesionalismul medicului moldovean, povestind că acesta nu a consumat alcool pe durata meciului și că, imediat după fluierul final, s-a întors la spitalul Salford Royal pentru a-și începe tura.

Este acel tip de dăruire din partea medicilor, asistentelor și personalului spitalicesc din întreaga Marea Britanie care ajută milioane de oameni pe an. Fără ei, nu aș scrie aceste cuvinte. Sir Alex Ferguson, fost antrenor Manchester United

Revenirea lui Sir Alex Ferguson pe Old Trafford

Întoarcerea pe Old Trafford, în septembrie 2018, a fost una dintre cele mai emoționante zile din viața fostului antrenor.

Ferguson a recunoscut că revenirea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul „unui număr uluitor de oameni”. „Fără un mare noroc, nu aș fi văzut niciodată acel meci”, a spus el.

Revenirea lui Sir Alex Ferguson pe Old Trafford (Foto: IMAGO)

În minutul 27 al partidei cu Wolverhampton, suporterii s-au ridicat în picioare pentru a-l omagia pe Ferguson, care condusese echipa timp de 27 de ani. Fanii i-au scandat numele, iar un banner afișat pe stadion transmitea mesajul: „Fiecare dintre noi îl iubește pe Alex Ferguson”.

„A fost una dintre cele mai memorabile zile din viața mea. Pe lângă faptul că am putut să le mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au salvat viața, primirea de care am avut parte din partea celor din tribună la Old Trafford în acea zi a însemnat pentru mine mai mult decât orice.

A însemnat mai mult decât a fi la Aberdeen după ce am câștigat Cupa Cupelor, mai mult decât în timpul diferitelor parade cu confeti din perioada în care am condus-o pe United și mai mult decât la finalul ultimului meci din cariera mea”.

Am fost primit ca și cum m-aș fi întors din morți, ceea ce, într-un fel, era adevărat. Multe dintre articolele tipărite după ce s-a răspândit vestea despre leziunea mea cerebrală arătau ca niște necrologuri premature.

A fost un sentiment extraordinar, pe care nu-l mai trăisem niciodată în toți anii care m-au purtat de la clădirile din Govan până la Palatul Buckingham”.

La finalul meciului, emoțiile și efortul l-au copleșit. Ferguson a mers direct acasă, unde s-a culcat, fiind în continuare însoțit de personalul medical.

Când stai pe un pat de spital, este mult prea ușor să crezi că restul lumii nu a știut niciodată că ai existat. A fost atât de emoționant încât abia puteam să respir. Mi-a mers direct la inimă. Sir Alex Ferguson, fost antrenor Manchester United

Sir Alex Ferguson: „Nu îmi este frică de moarte”

În noua sa carte, „Jocurile vieții mele”, fostul antrenor nu a ales să prezinte cele mai importante meciuri din cariera sa, ci 21 de partide pe care le consideră „deosebit de semnificative” și care „înseamnă atât de mult” pentru el.

Experiența prin care a trecut i-a schimbat perspectiva asupra vieții, însă Ferguson spune că nu se gândește cu teamă la moarte. În ultimul capitol al cărții, el își încheie mărturia astfel:

„Nu sunt omul care să zăbovească asupra a ceea ce creatorul are pregătit pentru mine și nici nu îmi este frică de moarte. Sunt mult mai interesat să scot tot ce se poate din viață”.

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