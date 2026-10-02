Mărturie cutremurătoare Sir Alex Ferguson, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Eram îngrozit”

Sir Alex Ferguson (84 de ani), fostul antrenor al lui Manchester United, a vorbit despre cel mai dificil moment al vieții, când a fost la un pas de moarte.

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În 2018, legendarul antrenor al lui Manchester United a suferit o hemoragie cerebrală. A avut nevoie de urgență pe creier, iar medicii îi acordau doar 20% șanse de supraviețuire.

Sir Alex Ferguson, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Eram îngrozit”

Într-un interviu acordat BBC, cu ocazia promovării noii sale cărți, „Games of My Life” („Jocurile vieții mele”), Ferguson a vorbit deschis despre spaima trăită în acele clipe și despre lupta dificilă pentru recuperare: „Eram îngrozit!”.

Perioada de după operație a fost un adevărat coșmar pentru fostul antrenor al „diavolilor roșii”. După hemoragia cerebrală, Ferguson și-a pierdut capacitatea de a vorbi!

„Îmi pierdusem vocea, nu mai puteam vorbi. A fost un moment înfiorător. Îmi amintesc cum au venit nepoții mei să mă vadă, iar eu nu mai puteam vorbi cu ei.

Au adus un terapeut, care a început să lucreze cu mine și să-mi ceară să scriu pe hârtie numele păsărilor, animalelor și râurilor. Așa mi-am recăpătat vocea”, a povestit Ferguson, conform The Guardian.

Revenire emoționantă pe Old Trafford, la patru luni după operație

La doar patru luni după intervenția chirurgicală, Sir Alex Ferguson a revenit pe Old Trafford, unde a fost întâmpinat cu aplauze la scenă deschisă de suporteri. Alături de el s-a aflat soția sa, Lady Cathy, care l-a susținut în cea mai dificilă perioadă a vieții sale.

„Soția mea era cu mine și aproape că plângea. Când ne-am așezat, mi-a spus: «Este fantastic ce se întâmplă»”, și-a amintit legendarul antrenor.

Lady Cathy Ferguson a murit în octombrie 2023, la vârsta de 84 de ani, după 57 de ani de căsnicie cu fostul tehnician al lui Manchester United.

Sir Alex Ferguson a condus-o pe Manchester United timp de 26 de ani, între 1986 și 2013, perioadă în care a cucerit 13 titluri în Premier League și două trofee ale Ligii Campionilor, devenind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului.

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