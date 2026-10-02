Lupta pentru numărul 10 Cine ar putea fi noul „decar” după retragerea lui Leo Messi + pe cine propune liderul din vestiar

Retragerea lui Lionel Messi (39 de ani) de la naționala Argentinei reprezintă finalul unei ere, dar și startul unei lupte pentru tricoul cu numărul 10.

Starul „pumelor” va avea o ultimă apariție în tricoul naționalei, miercuri, în amicalul cu Benin, de la 02:00, ora României, în direct pe Digi Sport 1.

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Selecționerul Lionel Scaloni a transmis că, pentru scurt timp, nimeni nu vrea prelua numărul 10 la națională, însă există deja câteva variante de jucători care ar putea îmbrăca tricoul.

Lupta pentru numărul 10 .Cine sunt pretendenții pentru legendarul tricou, după retragerea lui Leo Messi

Nico Paz, tânărul jucător al celor de la Como, a avut o prestație foarte bună în ultimul amical cu Bolivia, scor 4-0, reușind un gol și pasă decisivă, iar portarul Dibu Martinez crede că trebuie luat în calcul în lupta pentru următorul număr 10.

Nico Paz a publicat pe Instagram câteva fotografii din timpul partidei, iar Martinez i-a comentat: „Viitorul număr 10?”.

Comentariul lăsat de Emiliano Martinez la postarea lui Nico Paz. Foto: captură instagram.com

Pe lângă vedeta lui Como, mai există și alți pretendenți pentru tricoul purtat de Messi: Enzo Fernández, Alexis MacAllister și Julian Alvarez, potrivit ole.com.ar.

Nico Paz a avut un sezon precedent excelent la Como, cu 12 goluri și 6 pase decisive în Serie A, reușind să se califice cu echipa în Liga Campionilor, unde a reușit deja două pase decisive în actuala stagiune.

La națională are însă doar 11 meciuri și 1 gol, făcând parte din noul val din lotul lui Scaloni.

80 de milioane de euro este cota de piață a lui Nico Paz, potrivit transfermarkt.com

FOTO. Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0

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