Lupta pentru numărul 10 Cine ar putea fi noul „decar” după  retragerea lui Leo Messi + pe cine propune liderul din vestiar +9 foto
Nico Paz. Foto: IMAGO
Campionate

Lupta pentru numărul 10 Cine ar putea fi noul „decar” după retragerea lui Leo Messi + pe cine propune liderul din vestiar

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 14:51
  • Retragerea lui Lionel Messi (39 de ani) de la naționala Argentinei reprezintă finalul unei ere, dar și startul unei lupte pentru tricoul cu numărul 10.
  • Starul „pumelor” va avea o ultimă apariție în tricoul naționalei, miercuri, în amicalul cu Benin, de la 02:00, ora României, în direct pe Digi Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Selecționerul Lionel Scaloni a transmis că, pentru scurt timp, nimeni nu vrea prelua numărul 10 la națională, însă există deja câteva variante de jucători care ar putea îmbrăca tricoul.

„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Citește și
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Citește mai mult
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”

Lupta pentru numărul 10 .Cine sunt pretendenții pentru legendarul tricou, după retragerea lui Leo Messi

Nico Paz, tânărul jucător al celor de la Como, a avut o prestație foarte bună în ultimul amical cu Bolivia, scor 4-0, reușind un gol și pasă decisivă, iar portarul Dibu Martinez crede că trebuie luat în calcul în lupta pentru următorul număr 10.

Nico Paz a publicat pe Instagram câteva fotografii din timpul partidei, iar Martinez i-a comentat: „Viitorul număr 10?”.

Comentariul lăsat de Emiliano Martinez la postarea lui Nico Paz. Foto: captură instagram.com Comentariul lăsat de Emiliano Martinez la postarea lui Nico Paz. Foto: captură instagram.com
Comentariul lăsat de Emiliano Martinez la postarea lui Nico Paz. Foto: captură instagram.com

Pe lângă vedeta lui Como, mai există și alți pretendenți pentru tricoul purtat de Messi: Enzo Fernández, Alexis MacAllister și Julian Alvarez, potrivit ole.com.ar

Nico Paz a avut un sezon precedent excelent la Como, cu 12 goluri și 6 pase decisive în Serie A, reușind să se califice cu echipa în Liga Campionilor, unde a reușit deja două pase decisive în actuala stagiune.

La națională are însă doar 11 meciuri și 1 gol, făcând parte din noul val din lotul lui Scaloni.

80 de milioane de euro
este cota de piață a lui Nico Paz, potrivit transfermarkt.com

FOTO. Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0

Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0 / foto: capturi TyC Sports
Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0 / foto: capturi TyC Sports

Galerie foto (9 imagini)

Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0 / foto: capturi TyC Sports Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0 / foto: capturi TyC Sports Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0 / foto: capturi TyC Sports Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0 / foto: capturi TyC Sports Golul marcat de Nico Paz în Argentina - Bolivia 4-0 / foto: capturi TyC Sports
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
lionel messi argentina numarul 10 emiliano martinez nico paz
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:48
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
09:00
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
09:53
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
09:53
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Top stiri
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Nationala
02.10
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Citește mai mult
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Nationala
00:48
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Citește mai mult
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Liga Națiunilor
02.10
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Citește mai mult
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
02.10
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share