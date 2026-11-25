Siyabonga Ngezana (29 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, a revenit la antrenamentele echipei după o lungă perioadă de absență.

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Fundașul central nu a mai disputat niciun meci oficial din luna mai, din cauza problemelor la genunchi.

Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele FCSB, dar nu va putea juca până în ianuarie

Sud-africanul a încercat inițial să evite operația, în speranța că va putea participa la Campionatul Mondial din 2026.

După ce a ratat convocarea la turneul final, Ngezana a decis să se opereze și a avut nevoie de câteva luni de recuperare.

Fundașul a reluat pregătirea în octombrie, iar miercuri, 25 noiembrie, a participat la primul antrenament complet al echipei sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

„Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele roș-albaștrilor, după o lungă perioadă de absență. Bine ai revenit, Siya”, a transmis clubul, pe rețelele de socializare.

Chiar dacă și-a revenit din punct de vedere fizic, Ngezana nu va putea evolua în Liga 1 până în luna ianuarie, întrucât FCSB l-a scos de pe lista jucătorilor eligibili pentru campionat.

Pentru a-l putea înscrie din nou pe listă, conducerea roș-albaștrilor va trebui să renunțe la unul dintre fotbaliștii străini din actualul lot.

Revenirea lui Ngezana, importantă pentru Laurențiu Reghecampf

FCSB nu a mai câștigat de trei etape în campionat și ocupă locul 9 în Liga 1, cu 22 de puncte după 16 meciuri.

În ultima rundă, roș-albaștrii au remizat în deplasare cu FC Argeș, scor 0-0, după înfrângerile cu Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara.

Ngezana a ajuns la FCSB în vara anului 2023, de la Kaizer Chiefs, în schimbul a 600.000 de euro, și a devenit unul dintre oamenii de bază din defensiva roș-albaștrilor.

106 meciuri a disputat Ngezana pentru FCSB de la venirea sa în 2023. Ultima sa apariție a fost pe 18 mai 2026, în partida cu FC Hermannstadt, pierdută de roș-albaștri cu 0-2

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