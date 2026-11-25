TAS a luat marți o hotărâre definitivă asupra finalei Cupei Africii: Senegal a cucerit trofeul.

A urmat protestul Marocului, care acuză o legătură secretă între Senegal și TAS, amenințând că nu renunță la caz.

Unde mai poate face apel forul de la Rabat și de ce șansele sale sunt minime.

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Cei mai mulți au crezut că decizia TAS pune definitiv capăt acestui caz care oricum dura de foarte mult timp.

Un caz care are trei date esențiale:

18 ianuarie 2026. Senegal a cucerit Cupa Africii, 1-0 după prelungiri cu Maroc. Dar „leii din Teranga” părăsiseră terenul înainte de sfârșitul timpului regulamentar, refuzând să mai joace după ce arbitrul le-a oferit un penalty „leilor din Atlas”. Au revenit la insistențele căpitanului Sadio Mane, Brahim Diaz a ratat lovitura de la 11 metri și au câștigat în extra time.

Dar „leii din Teranga” părăsiseră terenul înainte de sfârșitul timpului regulamentar, refuzând să mai joace după ce arbitrul le-a oferit un penalty „leilor din Atlas”. Au revenit la insistențele căpitanului Sadio Mane, Brahim Diaz a ratat lovitura de la 11 metri și au câștigat în extra time. 17 martie 2026. Comisia de Apel a Confederației africane (CAF) a schimbat hotărârea: a dictat 3-0 la „masa verde” pentru Maroc. Și trofeul. Tocmai pentru că senegalezii părăsiseră terenul.

a dictat 3-0 la „masa verde” pentru Maroc. Și trofeul. Tocmai pentru că senegalezii părăsiseră terenul. 24 noiembrie 2026. La peste zece luni de la meci, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a anunțat victoria finală a Senegalului.

De ce a dat TAS trofeul Senegalului: a contat decizia arbitrului

Care a fost motivarea celor trei judecători ai organismului de la Lausanne care au luat marți o hotărâre unanimă?

„După examinarea argumentelor invocate de părți, s-a stabilit că decizia arbitrului de a relua jocul a fost la latitudinea sa exclusivă”, a comunicat TAS, potrivit L’Equipe.

„Arbitrul a considerat că erau îndeplinite condițiile pentru reluarea meciului. Ambele echipe erau din nou pe teren și ambele își exprimaseră intenția de a juca”.

Ce s-a întâmplat pe stadionul din Rabat pe 18 ianuarie, faptul că finala s-a încheiat pe teren după prelungiri, i-a convins pe judecători.

Marocul a contestat verdictul. Vrea să ducă acest caz la Curtea Federală Elvețiană

Federația marocană nu a acceptat hotărârea TAS. Susține că verdictul tribunalului de la Lausanne ar fi fost incorect.

Acuză că în spatele deciziei ar fi stat o discuție telefonică, duminică, între președintele forului senegalez și unul dintre judecători, germanul Ulrich Haas. Discuție negată de autoritățile de la Dakar.

Marocanii au 30 de zile să facă apel la Curtea Federală Elvețiană, unde vor să ducă mai departe cazul.

Pentru L’Equipe, au șanse minime să câștige. Curtea Federală nu judecă fondul, ci doar analizează dacă procedura a fost respectată. În cel mai bun caz pentru ei, dosarul va fi întors la tribunalul sportiv.

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