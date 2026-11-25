Raheem Sterling (31 de ani), fostul internațional englez, a fost condamnat la 12 luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de 18 luni.

Fotbalistul a primit această pedeapsă după ce a condus sub influența protoxidului de azot, cunoscut și sub denumirea de „gaz ilariant”.

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Fotbalistul a fost arestat pe 28 mai, după ce a fost implicat într-un accident rutier în timp ce se afla la volanul unui Lamborghini.

Raheem Sterling, condamnat la închisoare cu suspendare

În luna septembrie, Sterling a pledat vinovat pentru trei infracțiuni, fiind acuzat de conducere periculoasă, deținere de protoxid de azot în scopul consumului ilegal și refuzul de a furniza o probă de sânge pentru analize.

Pentru refuzul de a furniza o probă de sânge, fostul internațional englez a mai primit două luni de închisoare cu suspendare, însă acestea nu se adaugă la pedeapsa de 12 luni.

Fotbalistul nu a avut nicio reacție în momentul pronunțării sentinței și a părăsit tribunalul fără să ofere declarații jurnaliștilor.

272 de lire sterline (aproximativ 310 euro) va trebui să achite Sterling pentru cheltuielile de judecată și contribuția destinată sprijinirii victimelor infracțiunilor

Englezului i s-a interzis să conducă timp de doi ani și va trebui să efectueze 100 de ore de muncă în folosul comunității, conform marca.com.

Judecătoarea, despre decizia lui Raheem Sterling: „Complet egoistă”

Accidentul în care a fost implicat Sterling s-a produs pe 28 mai 2026, pe autostrada M3, pe sensul de mers către sud, în apropiere de Minley Interchange, în Hampshire.

Fostul internațional englez se afla la volanul unui Lamborghini evaluat de presa britanică la aproximativ 270.000 de lire sterline.

Mai mulți șoferi au alertat serviciile de urgență după ce au observat automobilul circulând în mod haotic pe autostradă.

Ulterior, mașina a fost implicată într-o coliziune cu barierele de protecție. Nicio altă mașină nu a fost implicată și nu au fost raportate persoane rănite.

Judecătoarea Kirsty Allman a precizat că Sterling a luat o „decizie deliberată și complet egoistă” de a se urca la volan „fără să se fi odihnit suficient” și în timp ce consuma protoxid de azot, conform bbc.com.

Avocatul lui Sterling: „Este hotărât să nu mai ajungă niciodată în fața unei instanțe penale”

Jason Bartfeld, avocatul fotbalistului, a explicat că Sterling este mai îngrijorat de modul în care acest incident i-a afectat familia, în special copiii, decât de propria imagine.

Acesta a susținut că fotbalistul și-a conștientizat problemele și că a luat măsuri pentru a le depăși.

Este absolut hotărât să nu mai ajungă niciodată în fața unei instanțe penale. Jason Bartfeld, avocatul lui Raheem Sterling

Avocatul a amintit și de acțiunile caritabile ale lui Sterling, care în 2021 a fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic (MBE) pentru implicarea sa în promovarea egalității rasiale în sport.

Raheem Sterling este fără echipă

Ultima formație pentru care a evoluat Raheem Sterling a fost Feyenoord, unde a ajuns după despărțirea de Chelsea, în ianuarie 2026. Englezul a disputat doar opt partide pentru gruparea olandeză.

De-a lungul carierei, Sterling a mai evoluat pentru Liverpool, Manchester City și Arsenal.

La echipa națională a Angliei, Sterling a adunat 82 de selecții și a marcat 20 de goluri. A ajuns în semifinalele Campionatului Mondial din 2018 și în finala EURO 2020.

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