Doi suporteri, tată și fiu, sunt cercetați pentru ultraj, după ce ar fi agresat doi jandarmi la meciul dintre UTA Arad și Universitatea Craiova, scor 2-6, disputat duminică, 22 noiembrie, în etapa #16 din Liga 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cei doi jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Doi jandarmi au ajuns la spital după incidentele de la UTA - Universitatea Craiova

Incidentul s-a produs în jurul orei 17:20, cu aproximativ 10 minute înaintea începerii partidei de pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad.

Jandarmii au observat, la una dintre porțile de acces în stadion, un bărbat care avea asupra sa o sticlă cu băutură alcoolică.

Forțele de ordine i-au explicat că introducerea și deținerea băuturilor alcoolice pe stadion sunt interzise și i-au cerut să renunțe la sticlă. Bărbatul ar fi refuzat în repetate rânduri, iar jandarmii au decis să îl scoată din mulțime pentru a-l sancționa.

17 ani are fiul bărbatului, care a intervenit și, potrivit Jandarmeriei, l-a lovit pe unul dintre jandarmi

Adolescentul a fost condus la autospeciala Jandarmeriei, însă tatăl său a încercat să îl scoată din vehicul, conform mediafax.ro.

Bărbatul le-ar fi adresat injurii jandarmilor și ar fi refuzat să se legitimeze. În momentul în care aceștia au încercat să îl imobilizeze și să îl încătușeze, suporterul ar fi lovit un alt jandarm.

Ambii au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Arad.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a adolescentului de 17 ani

În urma incidentului, tatăl și fiul au fost conduși la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor.

Marți, 24 noiembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a anunțat că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva adolescentului de 17 ani, din Pecica, pentru infracțiunea de ultraj.

În urma investigațiilor medicale, s-a stabilit că jandarmul are nevoie de una-două zile de îngrijiri medicale, potrivit agerpres.ro. Procurorii au solicitat și arestarea preventivă a adolescentului.

Pe lângă cercetările penale, Jandarmeria a aplicat și două amenzi. Stewardul care i-a permis bărbatului să intre în incinta stadionului cu sticla de alcool a fost amendat pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive.

De asemenea, tatăl adolescentului a fost amendat pentru deținerea băuturii alcoolice în incinta arenei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport