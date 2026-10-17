Un incident îngrijorător a avut loc la Palatul de Iarnă al Sportului din Sofia (Bulgaria), unde mai multe fragmente de sticlă armată s-au desprins din tavan și au căzut pe gheață în timpul unui meci de hochei între două echipe de juniori.

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Incidentul s-a produs în timpul partidei dintre echipele de copii NSA și CSKA, desfășurată în sala mică a complexului sportiv.

Sticlă armată prăbușită din tavan în timpul unui meci de hochei pentru copii, la Sofia

Mai multe bucăți mari de sticlă armată au căzut direct pe suprafața de joc, într-o zonă în care, în acel moment, nu se afla niciun copil, noteză sportal.bg.

Situația putea deveni însă mult mai gravă, deoarece, în timp ce micii sportivi s-au apropiat de locul prăbușirii, o altă bucată masivă de sticlă a rămas suspendată în tavan, existând riscul să se desprindă în orice moment.

Arbitrii și antrenorii celor două echipe au intervenit rapid, oprind partida și evacuând imediat jucătorii de pe gheață.

Incidentul nu s-a soldat cu victime sau răniți, însă a ridicat serioase semne de întrebare cu privire la siguranța sportivilor care folosesc arena.

„Copiii nu erau îngrijorați, dar nu și-au dat seama ce se întâmplase. Noi, ca părinți, eram foarte îngrijorați. Nu-l voi lăsa pe fiul meu să intre în această sală. Acești copii sunt aici și fac sport în fiecare zi și își riscă viața”, a declarat un părinte, potrivit btvnovinite.bg.

Conducerea a explicat că accesul în sală este temporar interzis:

Toate cursurile au fost anulate până la repararea pagubelor. De asemenea, discutăm cu o companie care va veni cu o macara pentru a ne ajuta la îndepărtarea acestor geamuri. Sper cât mai curând posibil. Dar va fi folosită doar dacă este complet sigură. Când am preluat funcția pe 1 august, am găsit o clădire destul de dărăpănată și neglijată. Iliyan Todorov, managerul Palatului de Iarnă al Sportului

Starea precară a bazelor sportive din Bulgaria stârnește tot mai multe critici

Prăbușirea fragmentelor de sticlă readuce în atenție problemele de infrastructură și lipsa unor lucrări adecvate de întreținere în complexele sportive din Bulgaria.

Inaugurat în 1982, Palatul de Iarnă al Sportului din Sofia are o capacitate de aproximativ 4.600 de locuri și reprezintă unul dintre principalele centre din țară pentru practicarea hocheiului pe gheață, patinajului artistic și patinajului viteză.

Arena găzduiește activitatea unor cluburi precum CSKA, NSA, Levski și Irbis Skate, precum și competiții naționale de patinaj.

Deși ministrul Tineretului și Sportului, Encho Keryazov, a numit recent o nouă conducere a complexului, problemele infrastructurii s-au acumulat de-a lungul mai multor decenii.

Părinții copiilor care practică sporturile pe gheață au atras atenția asupra stării precare a patinoarelor din Sofia și au cerut măsuri urgente pentru prevenirea unor incidente similare.

Printre solicitările acestora se numără efectuarea unor controale periodice de siguranță, asigurarea unei întrețineri corespunzătoare și construirea unor noi patinoare.

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