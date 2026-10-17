Tensiuni la Shanghai  VIDEO+FOTO: Medvedev a amenințat că se retrage dacă nu i se va arăta reluarea cerută » Reacția arbitrului +10 foto
Daniil Medvedev. Foto: IMAGO
Tenis

Tensiuni la Shanghai VIDEO+FOTO: Medvedev a amenințat că se retrage dacă nu i se va arăta reluarea cerută » Reacția arbitrului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 20:44
  • Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP) a amenințat că se va retrage de la turneul din Shanghai, dacă nu i se va arăta reluarea unei faze pe care a cerut-o.
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Sportivul rus a fost implicat într-un schimb de replici cu arbitrul de scaun, care a încercat să-i explice de mai multe ori că procedura nu permite decât revederea ultimei mingi a unui punct.

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Daniil Medvedev a amenințat că se va retrage dacă nu arbitrul nu-i va permită să revadă faza cerută

În timpul semifinalei cu Rafael Jodar, pierdută scor 3-6, 4-6 de Medvedev, rusul a trimis afară o lovitură venită în urma unui forehand al spaniolului, care a prins la limită linia terenului.

Medvedev a mers către arbitru și a cerut să revadă lovitura lui Jodar, însă oficialul a încercat să-i explice că poate revedea doar ultima minge, adică cea trimisă de el în afara suprafeței de joc.

Arbitrul i-a spus că procedura nu permite acest lucru, însă, după ce rusul a amenințat că se retrage, acesta a găsit o modalitate prin care jucătorul să revadă faza cerută.

Rezultatul? Mingea lui Jodar a fost în teren, iar Medvedev a pierdut punctul în mod corect, potrivit sports.yahoo.com.

Dialogul dintre Medvedev și arbitrul Adel Nouri / foto: capturi video X/SK
Dialogul dintre Medvedev și arbitrul Adel Nouri / foto: capturi video X/SK

Galerie foto (10 imagini)

Dialogul dintre Medvedev și arbitrul Adel Nouri / foto: capturi video X/SK Dialogul dintre Medvedev și arbitrul Adel Nouri / foto: capturi video X/SK Dialogul dintre Medvedev și arbitrul Adel Nouri / foto: capturi video X/SK Dialogul dintre Medvedev și arbitrul Adel Nouri / foto: capturi video X/SK Dialogul dintre Medvedev și arbitrul Adel Nouri / foto: capturi video X/SK
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Dialogul dintre Medvedev și arbitrul de scaun:

  • „Au arătat ultima lovitură, Daniil. Nu o putem arăta pe aceea. Conform protocolului, doar ultima lovitură poate fi revăzută. Nu o mai putem arăta pe aceea acum”, a transmis arbitrul Adel Nour.
  • „A fost ultima lovitură a schimbului. A ieșit în afară… Aceea a fost ultima lovitură a schimbului. Am crezut că a ieșit în afară, de aceea am ratat. Vă rog doar să revedeți faza, atâta tot”, a spus Medvedev.
  • „Dar nu putem conform protocolului”, a transmis iarăși Nour.
  • „Aceasta este ultima lovitură a schimbului. Nu mă mișc de aici. Pot să mă și retrag, nu-mi pasă. ATP îmi va da oricum o amendă. Mă retrag, arată-mi faza”, a insistat Medvedev.
  • „Nu, nu, nu, nu. O să verific dacă putem să o arătăm, dar, de fapt, n-ar trebui”, a spus în final arbitrul.

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