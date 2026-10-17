Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP) a amenințat că se va retrage de la turneul din Shanghai, dacă nu i se va arăta reluarea unei faze pe care a cerut-o.

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Sportivul rus a fost implicat într-un schimb de replici cu arbitrul de scaun, care a încercat să-i explice de mai multe ori că procedura nu permite decât revederea ultimei mingi a unui punct.

Daniil Medvedev a amenințat că se va retrage dacă nu arbitrul nu-i va permită să revadă faza cerută

În timpul semifinalei cu Rafael Jodar, pierdută scor 3-6, 4-6 de Medvedev, rusul a trimis afară o lovitură venită în urma unui forehand al spaniolului, care a prins la limită linia terenului.

Medvedev a mers către arbitru și a cerut să revadă lovitura lui Jodar, însă oficialul a încercat să-i explice că poate revedea doar ultima minge, adică cea trimisă de el în afara suprafeței de joc.

Arbitrul i-a spus că procedura nu permite acest lucru, însă, după ce rusul a amenințat că se retrage, acesta a găsit o modalitate prin care jucătorul să revadă faza cerută.

Rezultatul? Mingea lui Jodar a fost în teren, iar Medvedev a pierdut punctul în mod corect, potrivit sports.yahoo.com.

Dialogul dintre Medvedev și arbitrul de scaun:

„Au arătat ultima lovitură, Daniil. Nu o putem arăta pe aceea. Conform protocolului, doar ultima lovitură poate fi revăzută. Nu o mai putem arăta pe aceea acum”, a transmis arbitrul Adel Nour.

„A fost ultima lovitură a schimbului. A ieșit în afară… Aceea a fost ultima lovitură a schimbului. Am crezut că a ieșit în afară, de aceea am ratat. Vă rog doar să revedeți faza, atâta tot”, a spus Medvedev.

„Dar nu putem conform protocolului”, a transmis iarăși Nour.

„Aceasta este ultima lovitură a schimbului. Nu mă mișc de aici. Pot să mă și retrag, nu-mi pasă. ATP îmi va da oricum o amendă. Mă retrag, arată-mi faza”, a insistat Medvedev.

„Nu, nu, nu, nu. O să verific dacă putem să o arătăm, dar, de fapt, n-ar trebui”, a spus în final arbitrul.

🚨 DRAMA : Medvedev misses the ball, but he starts complaining and demands hawk eye confirmation that Jódar's previous shot had been good. Medvedev: "I want to see that ball." Umpire: "By protocol, we only show the last shot (yours)." Medvedev: "I'm going to retire. I don't care about the fine, I'm retiring if you don't show it to me." The umpire had to give in to keep the Russian from walking off the court, they showed the play on the screen... and Jódar's ball had been good. https://t.co/H3K4ATB0WI — SK (@Djoko_UTD) October 17, 2026

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